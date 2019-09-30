Происшествия
Газета.RuСуд отказался отпускать приятеля Кокорина и Мамаева по УДО
Кокорин вместе с младшим братом Кириллом был приговорен к полутора годам лишения свободы, а Мамаев и Протасовицкий - к году и пяти месяцам. В августе Белгородский суд удовлетворил ходатайство Кокориных и Мамаева об УДО. 17 сентября они были выпущены на свободу.
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Футбол
«Литкабелис» – «Керавнос», прогноз на матч квалификации баскетбольной Лиги чемпионов
В общем, "Литкабелису" осталось сделать полшага до полноценной европейской осени.
ODDS.ru вчера в 06:51
Происшествия
Сотрудник СК умер после нападения в Москве
Сотрудник СК умер после нападения с ножом у проходной в Москве, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:22
Финансы
Заемщиков стали оценивать по долговой нагрузке
Выдача кредитов российскими банками и микрофинансовыми организациями (МФО) с 1 октября ограничена предельной долговой нагрузкой (ПДН) физических лиц.
РИА Новости вчера в 19:10
Спорт
Ласицкене стала трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту
Российская легкоатлетка Мария Ласицкене стала трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту.
Чемпионат вчера в 15:29
Происшествия
Суд продлил арест водителю, устроившему массовое ДТП в Екатеринбурге
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил арест водителю, устроившего массовое ДТП в центре Екатеринбурга 4 августа, в котором погибли два человека, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС 05:47
Общество
Пять врачей онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении
«Пять заявлений врачи отделения трансплантации костного мозга подали об увольнении с разными формулировками», — цитирует Стилиди РИА Новости.
RT на русском 05:59
Экономика
Минфин ужесточает налогообложение для богатых россиян
Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян.
Газета.Ru 05:49
Политика
МИД опубликовал новое стихотворение Лаврова
Российский МИД обнародовал в фейсбуке новое стихотворение министра иностранных дел Сергея Лаврова, ранее опубликованное на сайте журнала "Русский пионер".
РИА Новости 03:47
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев показал лицо дочери в передаче «Секрет на миллион»
В студии артист впервые показал лицо своей дочери.
OAnews вчера в 04:47
Общество
Россиян предупредили о приближении разрушительного урагана «Мортимер»
На северо-запад России надвигается разрушительный ураган «Мортимер», который уже прошел в Западной и Центральной Европе.
Lenta.ru 03:53
Культура
Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»
Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала «заморозку» проекта для «Первого канала» с ее участием.
URA.Ru вчера в 06:32
Общество
Штрафы для уклонистов от призыва могут увеличить в шесть раз
В шесть раз могут увеличить штрафы для молодых людей, которые пытаются уклониться от призыва в армию.
ТАСС 00:21
Технологии
Новый способ платежей тестируют в банках
Крупные российские банки занимаются внедрением технологии, которая позволяет совершать бесконтактные трансакции с планшетов и смартфонов, пишет газета «Известия».
Мой Брянск 29 сентября в 23:56
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Общество
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК вчера в 01:01
Политика
В Крыму назначен премьер-министр
Ранее и пост премьер-министра, и пост главы Крыма занимал Сергей Аксёнов, теперь впервые они разделены.
REGNUM 06:44
Происшествия
Хачатурян снимал издевательства над дочерьми на видео
Убитый тремя дочерьми бизнесмен Михаил Хачатурян записывал издевательства над ними на видео.
РИА Новости вчера в 10:19
Гаджеты
Акция невиданной щедрости: AMD дарит AAA-игру покупателям видеокарт
Компания AMD запустила акцию, по которой покупателям видеокарт Radeon RX 5700 XT, Radeon RX 5700, Radeon RX 590, Radeon RX 580 и Radeon RX 570 предлагается на выбор одна или две игры AAA-категории.
Игромания.ру вчера в 16:08
Политика
«Мисс Украина» отказалась говорить на украинском языке
Ведущая передачи «Светская жизнь» Екатерина Осадчая сообщила, что «Мисс Украина» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке, и из-за этого оно не вошло в эфир программы.
Телеканал 360° вчера в 20:15
Культура
В Москве прощаются с великим режиссером Марком Захаровым
Захаров скончался в минувшую субботу на 86-м году жизни, напоминает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru вчера в 23:13
Общество
Айсберг весом 315 млрд тонн откололся в Антарктиде
В Антарктиде от шельфового ледника Эймери откололся айсберг величиной 1,6 тыс. квадратных километров.
Газета.Ru 06:13
Авто
УАЗ «Патриот» с «автоматом» появился в продаже
Дилеры компании УАЗ в России начали продажи внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач.
Автоновости дня 05:17
Политика
В МИД Белоруссии назвали препятствия для интеграции с Россией
Ранее министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой, который возглавляет рабочую группу на переговорах с российской стороной по вопросам экономической интеграции двух стран, объяснил, почему не публикуются документы по программе реализации Союзного государства, подписанные им на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в начале сентября.
RT на русском 03:57
Политика
Путин заявил, что Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства.
Политика Сегодня 06:38
Армия и оружие
Китайские миротворцы приняли участие в военном параде в Пекине
Китайские миротворцы приняли участие в военном параде по случаю 70-й годовщины образования КНР, военнослужащие миротворческих сил во вторник впервые в истории проходят парадным строем по главной площади страны Тяньаньмэнь, сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 23:24
Авто
Новый Toyota RAV4 для России: стали известны цены и комплектации
Цена на новый Toyota RAV4 в самом доступном исполнении "Стандарт" с передним приводом, 2-литровым мотором и 6-скоростной МКП начинается от 1 756 000 рублей.
Российская газета 01:22
Общество
В Москве зафиксировали рекордно низкое атмосферное давление
Рекордно низкое атмосферное давление для 1 октября зафиксировано в Москве. Об этом сказал специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Московский Комсомолец 02:44
Политика
Кремль прокомментировал вызвавшее протест назначение бывшего главы ДНР
Lenta.ru вчера в 09:09
Происшествия
В ДТП в Крыму погибли три человека
Пять человек пострадали, трое погибли на трассе "Таврида" в Крыму во вторник в результате столкновения двух автомобилей, в том числе машины, зарегистрированной в одной из стран ближнего зарубежья, говорится в пресс-релизе МВД по региону.
ТАСС 03:34