Происшествия

РБКРБКСуд отказал в УДО фигуранту дела Кокорина и Мамаева

Всех фигурантов дела суд приговорил к реальному сроку лишения свободы, вплоть до полутора лет. Однако Протасовицкий остался единственным фигурантом дела, находящимся в колонии, — 6 сентября 2019 года суд удовлетворил прошение братьев Кокориных и Мамаева об условно-досрочном освобождении.
Читать в источнике
Комментировать22

Подробнее о событии

Фигуранту дела Мамаева и Кокорина Протасовицкому отказали в УДО

Коммерсантъ08:17

Суд Клинцов отказал другу Мамаева и Кокорина в досрочном освобождении

Брянские новости07:28

Протасовицкий пока не решил, будет ли обжаловать отказ в УДО

Спорт-Экспресс07:00

В Клинцах суд отказал в УДО другу Мамаева и Кокорина

БрянскToday06:25

Другу Кокорина и Мамаева брянский суд отказал в УДО

Городской телеканал (Брянск)06:39

Суд отказал в УДО Протасовицкому, осужденному вместе с футболистами Кокориным и Мамаевым (версия 2)

Интерфакс - Россия06:29

Суд отказал фигуранту дела Мамаева и Кокорина Протасовицкому в освобождении по УДО

ТАСС06:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 10:36, Вашингтон
Здоровье

Невролог рассказал, о чем предупреждает «дергающийся» глаз

Непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза - миокимия - достаточно распространенное явление, которое, как правило, возникает внезапно и беспокоит непродолжительное время.
Российская газета 01:17
Политика

Зеленский в Киеве встретился с Томом Крузом

RT на русском 05:01
Футбол

Алвес объяснил, почему считает Гвардиолу гением

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес лестно высказался о главном тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле, с которым ранее работал в каталонском клубе.
Sport24.ru 09:36
Армия и оружие

Китай показал на параде супермощную ракету

На масштабном военном параде в Пекине, который организован в честь 70-летия образования республики КНР, показали межконтинентальную баллистическую ракету, передает телеканал "360".
Дни.ру 03:24
Происшествия

Появилось видео момента убийства полковника СК в Москве

Убийство произошло у входа в здание ведомства в Техническом переулке во время приема граждан. Ранее сотрудника СК ударили ножом в Москве.
Газета.Ru 10:10
Шоу-бизнес

Светлану Ходченкову и Семена Слепакова заметили целующимися в Эрмитаже

Вокруг ТВ 04:59
Политика

Правила получения российского гражданства могут измениться

Власти планируют позволить иностранцам, желающим стать гражданами России, не отказываться от иного гражданства.
Газета.Ru 09:34
Политика

Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком

Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
Экономика

В России уволенным чиновникам выплатят 5 млрд рублей

Ранее Министерство финансов анонсировало сокращение государственных служащих, связанное с реформой госаппарата.
RuNews24.ru 03:09
Политика

«Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке

«Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал».
РБК вчера в 19:11
Гаджеты

Найден способ взломать миллионы iPhone на аппаратном уровне

Один из разработчиков обнаружил bootrom-уязвимость, используя которую можно взломать практически любой iPhone на аппаратном уровне.
3DNews вчера в 02:24
Политика

В Госдуме опровергли планы пригласить шведскую экоактивистку Тунберг

Решение пригласить для выступления в Госдуме шведскую 16-летнюю экоактивистку Грету Тунберг не может приниматься депутатом единолично.
РБК 08:58
Кино

Фильм «К звездам» возглавил российский прокат

Газета.Ru вчера в 10:37
Здоровье

Минздрав обвинил врачей центра Блохина в нарушении врачебной этики

Министерство здравоохранения России обвинило врачей НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ им. Блохина в грубом нарушении врачебной этики и деонтологии.
Вести.Ru 06:04
Гаджеты

C февраля WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах

В следующем году приложение WhatsApp перестанет работать на телефонах с устаревшими операционными системами.
Piter.tv вчера в 13:35
Политика

Нидерланды попросили российскую прокуратуру помочь допросить Цемаха

Прокуратура Нидерландов попросила у российских коллег правовой помощи для допроса экс-командира одного из подразделений ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха, которого в Киеве считают свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, сообщили РИА Новости в посольстве королевства.
РИА Новости 08:17
Здоровье

В России отзывают препарат от изжоги, вызывающий рак

По всему миру срочно отзывают популярный препарат от изжоги «Ранитидин». Оказалось, что он способен вызвать онкологию.
Kazanfirst.ru 00:34
Политика

Путин ответил на вопрос грузинской журналистки в Ереване

Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства, заявил Владимир Путин, приехавший на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.
РИА Новости 06:18
Театры

В Москве прощаются с Марком Захаровым

Во вторник, 1 октября, в Москве простятся с режиссером Марком Захаровым.
Петербургский дневник 02:54
Общество

В ВОЗ заявили о снижении потребления алкоголя в России на 43%

Общее потребление алкоголя на душу населения в России с 2003 года снизилось к 2016 году на 43%.
RT на русском 09:19
Шоу-бизнес

Джастин Бибер сыграл свадьбу с Хейли Болдуин

25-летний поп-исполнитель Джастин Бибер и 22-летняя модель Хейли Болдуин сыграли торжественную свадьбу для друзей, сообщает People.
Газета.Ru 05:16
Политика

Шейнин вытолкал украинского эксперта из студии после слов о Захарове

Ведущий ток-шоу "Время покажет" на Первом канале Артем Шейнин прогнал украинского журналиста Андрея Метлева с эфира, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:18
Политика

В офисе Зеленского изъяли документы об инциденте в Керченском проливе

Документы касаются планирования прохода украинских военных кораблей через Керченский пролив.
Московский Комсомолец 09:59
Политика

Макрон сообщил о встрече с Сенцовым в Страсбурге

Французский глава Эманнюэль Макрон встретился с Олегом Сенцовым, которого освободили в ходе обмена заключенными между Россией и Украиной.
Политика Сегодня 09:53
Шоу-бизнес

Заворотнюк не выполнила обещание выступить на ТВ

Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов ранее утверждал, что актриса сама расскажет о состоянии своего здоровья во время выступления на ТВ.
Экономика сегодня вчера в 23:52
Общество

Пользователи со всего Интернета ищут леопарда на фото

Пользователи социальной сети Twitter и вообще всей Сети пытаются разглядеть леопарда на фото, где хищник замаскировался среди земли, камней и дерева.
Народные новости 29 сентября в 18:01
Общество

Анджелина Джоли привела детей на премьеру «Малефисенты 2»

44-летняя Анджелина Джоли привела на премьеру фильма «Малефисента 2: Владычица тьмы», где она сыграла главную роль, всех своих детей.
Киноафиша России 04:19
Футбол

«Локомотив» проиграл «Атлетико» во втором матче Юношеской лиги УЕФА

Российский "Локомотив" уступил испанскому "Атлетико" со счетом 2:3 в домашнем матче второго тура группового этапа Юношеской лиги Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
ТАСС 09:57
Футбол

Орлов ответил назвавшему «Зенит» империей зла Уткину

Уткин в своем блоге в телеграмме назвал петербургский "Зенит" империей зла.
Газета.Ru 07:42
Политика

Премьер Грузии призвал к улучшению отношений с Россией

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что приветствует все шаги, направленные на улучшение отношений с Россией, в том числе восстановление прямого авиасообщения.
Московский Комсомолец 10:04
Как работают Яндекс.Новости?
Скандал с Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
Главное