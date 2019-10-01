Происшествия
РБКСуд отказал в УДО фигуранту дела Кокорина и Мамаева
Всех фигурантов дела суд приговорил к реальному сроку лишения свободы, вплоть до полутора лет. Однако Протасовицкий остался единственным фигурантом дела, находящимся в колонии, — 6 сентября 2019 года суд удовлетворил прошение братьев Кокориных и Мамаева об условно-досрочном освобождении.
Читать в источнике
Оценить20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 10:36, Вашингтон
Здоровье
Невролог рассказал, о чем предупреждает «дергающийся» глаз
Непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза - миокимия - достаточно распространенное явление, которое, как правило, возникает внезапно и беспокоит непродолжительное время.
Российская газета 01:17
Политика
Зеленский в Киеве встретился с Томом Крузом
RT на русском 05:01
Футбол
Алвес объяснил, почему считает Гвардиолу гением
Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес лестно высказался о главном тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле, с которым ранее работал в каталонском клубе.
Sport24.ru 09:36
Армия и оружие
Китай показал на параде супермощную ракету
На масштабном военном параде в Пекине, который организован в честь 70-летия образования республики КНР, показали межконтинентальную баллистическую ракету, передает телеканал "360".
Дни.ру 03:24
Происшествия
Появилось видео момента убийства полковника СК в Москве
Убийство произошло у входа в здание ведомства в Техническом переулке во время приема граждан. Ранее сотрудника СК ударили ножом в Москве.
Газета.Ru 10:10
Политика
Правила получения российского гражданства могут измениться
Власти планируют позволить иностранцам, желающим стать гражданами России, не отказываться от иного гражданства.
Газета.Ru 09:34
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
Экономика
В России уволенным чиновникам выплатят 5 млрд рублей
Ранее Министерство финансов анонсировало сокращение государственных служащих, связанное с реформой госаппарата.
RuNews24.ru 03:09
Политика
«Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке
«Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал».
РБК вчера в 19:11
Гаджеты
Найден способ взломать миллионы iPhone на аппаратном уровне
Один из разработчиков обнаружил bootrom-уязвимость, используя которую можно взломать практически любой iPhone на аппаратном уровне.
3DNews вчера в 02:24
Политика
В Госдуме опровергли планы пригласить шведскую экоактивистку Тунберг
Решение пригласить для выступления в Госдуме шведскую 16-летнюю экоактивистку Грету Тунберг не может приниматься депутатом единолично.
РБК 08:58
Кино
Фильм «К звездам» возглавил российский прокат
Газета.Ru вчера в 10:37
Здоровье
Минздрав обвинил врачей центра Блохина в нарушении врачебной этики
Министерство здравоохранения России обвинило врачей НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ им. Блохина в грубом нарушении врачебной этики и деонтологии.
Вести.Ru 06:04
Гаджеты
C февраля WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах
В следующем году приложение WhatsApp перестанет работать на телефонах с устаревшими операционными системами.
Piter.tv вчера в 13:35
Политика
Нидерланды попросили российскую прокуратуру помочь допросить Цемаха
Прокуратура Нидерландов попросила у российских коллег правовой помощи для допроса экс-командира одного из подразделений ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха, которого в Киеве считают свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, сообщили РИА Новости в посольстве королевства.
РИА Новости 08:17
Здоровье
В России отзывают препарат от изжоги, вызывающий рак
По всему миру срочно отзывают популярный препарат от изжоги «Ранитидин». Оказалось, что он способен вызвать онкологию.
Kazanfirst.ru 00:34
Политика
Путин ответил на вопрос грузинской журналистки в Ереване
Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства, заявил Владимир Путин, приехавший на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.
РИА Новости 06:18
Театры
В Москве прощаются с Марком Захаровым
Во вторник, 1 октября, в Москве простятся с режиссером Марком Захаровым.
Петербургский дневник 02:54
Общество
В ВОЗ заявили о снижении потребления алкоголя в России на 43%
Общее потребление алкоголя на душу населения в России с 2003 года снизилось к 2016 году на 43%.
RT на русском 09:19
Шоу-бизнес
Джастин Бибер сыграл свадьбу с Хейли Болдуин
25-летний поп-исполнитель Джастин Бибер и 22-летняя модель Хейли Болдуин сыграли торжественную свадьбу для друзей, сообщает People.
Газета.Ru 05:16
Политика
Шейнин вытолкал украинского эксперта из студии после слов о Захарове
Ведущий ток-шоу "Время покажет" на Первом канале Артем Шейнин прогнал украинского журналиста Андрея Метлева с эфира, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:18
Политика
В офисе Зеленского изъяли документы об инциденте в Керченском проливе
Документы касаются планирования прохода украинских военных кораблей через Керченский пролив.
Московский Комсомолец 09:59
Политика
Макрон сообщил о встрече с Сенцовым в Страсбурге
Французский глава Эманнюэль Макрон встретился с Олегом Сенцовым, которого освободили в ходе обмена заключенными между Россией и Украиной.
Политика Сегодня 09:53
Шоу-бизнес
Заворотнюк не выполнила обещание выступить на ТВ
Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов ранее утверждал, что актриса сама расскажет о состоянии своего здоровья во время выступления на ТВ.
Экономика сегодня вчера в 23:52
Общество
Пользователи со всего Интернета ищут леопарда на фото
Пользователи социальной сети Twitter и вообще всей Сети пытаются разглядеть леопарда на фото, где хищник замаскировался среди земли, камней и дерева.
Народные новости 29 сентября в 18:01
Общество
Анджелина Джоли привела детей на премьеру «Малефисенты 2»
44-летняя Анджелина Джоли привела на премьеру фильма «Малефисента 2: Владычица тьмы», где она сыграла главную роль, всех своих детей.
Киноафиша России 04:19
Футбол
«Локомотив» проиграл «Атлетико» во втором матче Юношеской лиги УЕФА
Российский "Локомотив" уступил испанскому "Атлетико" со счетом 2:3 в домашнем матче второго тура группового этапа Юношеской лиги Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
ТАСС 09:57
Футбол
Орлов ответил назвавшему «Зенит» империей зла Уткину
Уткин в своем блоге в телеграмме назвал петербургский "Зенит" империей зла.
Газета.Ru 07:42
Политика
Премьер Грузии призвал к улучшению отношений с Россией
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что приветствует все шаги, направленные на улучшение отношений с Россией, в том числе восстановление прямого авиасообщения.
Московский Комсомолец 10:04