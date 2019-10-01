Всех фигурантов дела суд приговорил к реальному сроку лишения свободы, вплоть до полутора лет. Однако Протасовицкий остался единственным фигурантом дела, находящимся в колонии, — 6 сентября 2019 года суд удовлетворил прошение братьев Кокориных и Мамаева об условно-досрочном освобождении.

Суд отказал в УДО фигуранту дела Кокорина и Мамаева

Здоровье Невролог рассказал, о чем предупреждает «дергающийся» глаз Непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза - миокимия - достаточно распространенное явление, которое, как правило, возникает внезапно и беспокоит непродолжительное время.

Футбол Алвес объяснил, почему считает Гвардиолу гением Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес лестно высказался о главном тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле, с которым ранее работал в каталонском клубе.

Армия и оружие Китай показал на параде супермощную ракету На масштабном военном параде в Пекине, который организован в честь 70-летия образования республики КНР, показали межконтинентальную баллистическую ракету, передает телеканал "360".

Происшествия Появилось видео момента убийства полковника СК в Москве Убийство произошло у входа в здание ведомства в Техническом переулке во время приема граждан. Ранее сотрудника СК ударили ножом в Москве.

Политика Правила получения российского гражданства могут измениться Власти планируют позволить иностранцам, желающим стать гражданами России, не отказываться от иного гражданства.

Политика Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.

Экономика В России уволенным чиновникам выплатят 5 млрд рублей Ранее Министерство финансов анонсировало сокращение государственных служащих, связанное с реформой госаппарата.

Политика «Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке «Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал».

Гаджеты Найден способ взломать миллионы iPhone на аппаратном уровне Один из разработчиков обнаружил bootrom-уязвимость, используя которую можно взломать практически любой iPhone на аппаратном уровне.

Политика В Госдуме опровергли планы пригласить шведскую экоактивистку Тунберг Решение пригласить для выступления в Госдуме шведскую 16-летнюю экоактивистку Грету Тунберг не может приниматься депутатом единолично.

Здоровье Минздрав обвинил врачей центра Блохина в нарушении врачебной этики Министерство здравоохранения России обвинило врачей НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ им. Блохина в грубом нарушении врачебной этики и деонтологии.

Гаджеты C февраля WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах В следующем году приложение WhatsApp перестанет работать на телефонах с устаревшими операционными системами.

Политика Нидерланды попросили российскую прокуратуру помочь допросить Цемаха Прокуратура Нидерландов попросила у российских коллег правовой помощи для допроса экс-командира одного из подразделений ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха, которого в Киеве считают свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, сообщили РИА Новости в посольстве королевства.

Здоровье В России отзывают препарат от изжоги, вызывающий рак По всему миру срочно отзывают популярный препарат от изжоги «Ранитидин». Оказалось, что он способен вызвать онкологию.

Политика Путин ответил на вопрос грузинской журналистки в Ереване Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства, заявил Владимир Путин, приехавший на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.

Театры В Москве прощаются с Марком Захаровым Во вторник, 1 октября, в Москве простятся с режиссером Марком Захаровым.

Общество В ВОЗ заявили о снижении потребления алкоголя в России на 43% Общее потребление алкоголя на душу населения в России с 2003 года снизилось к 2016 году на 43%.

Шоу-бизнес Джастин Бибер сыграл свадьбу с Хейли Болдуин 25-летний поп-исполнитель Джастин Бибер и 22-летняя модель Хейли Болдуин сыграли торжественную свадьбу для друзей, сообщает People.

Политика Шейнин вытолкал украинского эксперта из студии после слов о Захарове Ведущий ток-шоу "Время покажет" на Первом канале Артем Шейнин прогнал украинского журналиста Андрея Метлева с эфира, передает РИА "Новости".

Политика Макрон сообщил о встрече с Сенцовым в Страсбурге Французский глава Эманнюэль Макрон встретился с Олегом Сенцовым, которого освободили в ходе обмена заключенными между Россией и Украиной.

Шоу-бизнес Заворотнюк не выполнила обещание выступить на ТВ Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов ранее утверждал, что актриса сама расскажет о состоянии своего здоровья во время выступления на ТВ.

Общество Пользователи со всего Интернета ищут леопарда на фото Пользователи социальной сети Twitter и вообще всей Сети пытаются разглядеть леопарда на фото, где хищник замаскировался среди земли, камней и дерева.

Общество Анджелина Джоли привела детей на премьеру «Малефисенты 2» 44-летняя Анджелина Джоли привела на премьеру фильма «Малефисента 2: Владычица тьмы», где она сыграла главную роль, всех своих детей.

Футбол «Локомотив» проиграл «Атлетико» во втором матче Юношеской лиги УЕФА Российский "Локомотив" уступил испанскому "Атлетико" со счетом 2:3 в домашнем матче второго тура группового этапа Юношеской лиги Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Футбол Орлов ответил назвавшему «Зенит» империей зла Уткину Уткин в своем блоге в телеграмме назвал петербургский "Зенит" империей зла.