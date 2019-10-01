Судья Клинцовского городского суда Брянской области во вторник не удовлетворила ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) Александра Протасовицкого, осужденного по делу о драках в Москве вместе с футболистами Павлом Мамаевым и Александром Кокориным.

с чего всё началось

Кокорин вместе с младшим братом Кириллом был приговорен к полутора годам лишения свободы, а Мамаев и Протасовицкий - к году и пяти месяцам. В августе Белгородский суд удовлетворил ходатайство Кокориных и Мамаева об УДО. 17 сентября они были выпущены на свободу.

Суд отказался отпускать приятеля Кокорина и Мамаева по УДО

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