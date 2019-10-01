Происшествия

Газета.RuГазета.RuСуд отказался отпускать приятеля Кокорина и Мамаева по УДО

Кокорин вместе с младшим братом Кириллом был приговорен к полутора годам лишения свободы, а Мамаев и Протасовицкий - к году и пяти месяцам. В августе Белгородский суд удовлетворил ходатайство Кокориных и Мамаева об УДО. 17 сентября они были выпущены на свободу.
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Суд отказал в УДО приятелю Кокорина и Мамаева

Судья Клинцовского городского суда Брянской области во вторник не удовлетворила ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) Александра Протасовицкого, осужденного по делу о драках в Москве вместе с футболистами Павлом Мамаевым и Александром Кокориным.
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Суд отказал фигуранту дела Мамаева и Кокорина Протасовицкому в освобождении по УДО

ТАСС06:17
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В ДНР и ЛНР впервые началась перепись населения

Первая в истории самопровозглашенных республик перепись населения стартовала в ДНР и ЛНР.
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Глава УФСБ по Москве рассказал о возможных связях судей с рейдерством

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Накануне Саша Савельева и Кирилл Сафонов прилетели вместе с сыном Леоном в Израиль.
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Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян.
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Знаменитая актриса Мария Миронова стала мамой во второй раз. Об этом рассказал сайт www.starhit.ru.
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Газовый бридж: каким «козырем» Дания собралась бить «Северный поток–2»

Общая протяженность газопровода составляет около 275 километров. Труба пройдет через территориальные воды Дании и Польши.
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Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня.
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ЕАЭС и Сингапур договорились о зоне свободной торговли

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