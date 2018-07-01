Политика
РБКТверской суд отказался принять иск ФБК к Путину
Тверской районный суд Москвы отказал сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), включенного в список НКО-иноагентов, в принятии иска к президенту России Владимиру Путину. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
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Экономика
Пакет акций «Газпрома» на 188 млрд рублей получил один покупатель
«Газпром» продал 3,59% своих квазиказначейских акций одному покупателю, свидетельствуют данные Московской биржи.
Здоровье
Скворцова отреагировала на увольнение врача-трансплантолога Каабака
Операция, которую проводил уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) врач-трансплантолог Михаил Каабак, не является уникальной, даже если ее проводят маловесным детям.
Кино
Бурак Озчивит волнуется о рейтингах нового фильма
Напомним, Бурак Озчивит — турецкий актёр и манекенщик. Бурак Озчивит родился 24 декабря 1984 года в Стамбуле.
Футбол
«Ювентус» договорился о трансфере Алексея Миранчука
Туринский "Ювентус" договорился о трансфере полузащитника московского "Локомотива" Алексея Миранчука, сообщает Sport Mediaset.
Общество
Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова
Польша выдала России бывшего владельца и главу строительной корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова, обвиняемого в мошенничестве почти на 17 млрд рублей.
Фигурное катание
Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Политика
Раскрыты причины выбора Путина преемником Ельцина
Первый президент России Борис Ельцин сделал своим преемником Владимира Путина, потому что тот был человеком другого поколения.
Общество
В Минздраве отложили принятие новых правил медосмотра для водителей
В Ярославле появилась платная очередь за справкой на права В сообщении сказано, что из-за обеспокоенности россиян Министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей.
Общество
Главу мусорной госкомпании уволили вскоре после назначения
Гендиректор «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев ушел в отставку, сообщил источник РБК в РЭО и подтвердил знакомый господина Буцаева.
Финансы
Ставка по вкладам топ-10 российских банков достигла минимума
Средняя максимальная ставка по вкладам десяти российских банков, которые привлекают наибольший объем депозитов физических лиц, в декабре (вторая декада) опустилась до 6,03%, сообщается на сайте ЦБ.
Футбол
Конте рассказал игрокам «Интера», как надо заниматься сексом
Происшествия
СМИ: часть денег, найденных у полковника ФСБ Черкалина, принадлежала замглавы Агентства по страхованию вкладов
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, обвиняемый в мошенничестве и взятках, в своих показаниях утверждает, что часть из найденных у него 12 миллиардов рублей принадлежит бывшему замглавы Агентства по страхованию вкладов Валерию Мирошникову.
Спорт
Названы кандидаты на пост президента ВФЛА
21 ноября стало известно, что президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин временно отстранен от занимаемой должности, передает Независимый легкоатлетический орган (AIU).
Общество
Светлана Лобода попала на постер группы Тилля Линдеманна
Певица Светлана Лобода, которой приписывают роман с Тиллем Линдеманном, попала на постер группы Lindemann.
Здоровье
Малышева назвала ранние признаки рака мозга
Телеведущая Елена Малышева перечислила ранние симптомы рака мозга.
Происшествия
Заклинивший затвор пистолета спас жизнь полицейским под Сыктывкаром
На счастье стражей порядка у пистолета заклинил затвор. Сыпавшего угрозами хулигана скрутили.
Общество
Victoria’s Secret отменяет шоу впервые за 25 лет
Впервые за четверть века шоу показа нижнего белья бренда Victoria's Secret не состоится.
Армия и оружие
Путин: подготовка новой госпрограммы вооружений начнётся в 2020 году
Подготовка новой государственной программы вооружений на период до 2033 года начнётся в 2020 году.
Происшествия
Экс-главу Чехова отправили под домашний арест по делу о мошенничестве
Бабушкинский суд Москвы в пятницу отправил до конца года под домашний арест бывшую главу подмосковного городского округа Чехов Марину Кононову, которую обвиняют в афере с муниципальным имуществом на 7,3 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Футбол
Дриусси назвал Кокорина великолепным футболистом
Хоккей
«Сибирь» потерпела шестое поражение подряд, уступив «Торпедо»
Политика
В команде Зеленского раскрыли детали «стратегии возвращения Крыма»
Команда президента Украины Владимира Зеленского разрабатывает "стратегию возвращения" Крыма.
Происшествия
В здании журфака МГУ задержали мужчину с пистолетом и ножом
В главном управлении МВД Москвы сообщили, что сотрудники службы безопасности остановили на посту охраны одного из ВУЗов мужчину в неадекватном состоянии, у которого при себе был складной нож и пневматический пистолет.
Единоборства
Флойд Мейвезер не собирается возвращаться на ринг
Чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший в интервью Reuters заявил, что он не планирует в свои 42 года возвращаться на боксерский ринг, хотя он будет участвовать в разных публичных мероприятиях, включая показательные поединки, а также намерен продолжать свою промоутерскую деятельность в боксе, а затем распространить ее на смешанные единоборства.
Происшествия
Экс-главу УМВД по Тюменской области отправили под домашний арест
Ленинский районный суд Тюмени направил под домашний арест экс-главу УМВД по Тюменской области генерал-майора Юрия Алтынова.
Здоровье
Врачи избавили жителя Подмосковья от трехсантиметрового червя в глазу
Осмотревшие пациента медики поставили диагноз - дирофиляриоз. Выяснилось, что в глазу у мужчины поселился трехсантиметровый червь.
Экономика
Половина заемщиков в России отдали за кредиты более 50% своего дохода
Половина российских заемщиков в 2019 году отдали на платежи по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода, сообщил РБК со ссылкой на расчеты Минэкономики.