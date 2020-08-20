Нижич 14 августа в матче второго тура с московским "Спартаком" (победа "красно-белых" - 2:0) получил мячом в голову после удара форварда соперника Александра Соболева, который после этого оказал игроку "Ахмата" первую помощь.
Изучив симптомы, врачи пришли к предварительному выводу, что у блогера могут быть нарушения в нервной системе: по первичным признакам специалисты установили, что у Навального нарушена передача нервных импульсов - это вполне способно спровоцировать отравление нейротоксикантами.
Руководитель КНДР Ким Чен Ын передал часть своих полномочий группе чиновников и назначил свою сестру Ким Е Чен фактически вторым лицом в руководстве страны, сообщило в четверг Национальное агентство разведки Южной Кореи.
Россия запросила проведение заседания СБ ООН в пятницу в связи с намерением США запустить процедуру восстановления санкций против Ирана в рамках резолюции 2231, сообщили РИА Новости источники в Совбезе.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Труд» выразил надежду, что авиасообщение с Грузией будет восстановлено в ближайшем будущем, и подтвердил установку Москвы на нормализацию отношений с Тбилиси.
В России 21 августа стартует программа поддержки внутреннего туризма, в рамках которой те, кто этой осенью или зимой отправится в путешествие по стране, смогут вернуть часть потраченных на путевки или проживание в гостинице средств.