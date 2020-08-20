Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
Lenta.ru
Lenta.ru

Адвокат Ефремова заявил об установлении личности водителя в момент ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что личность водителя, который находился в автомобиле в момент ДТП, установлена.В источнике
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Свидетели защиты дали показания в суде по делу Михаила Ефремова

Коммерсантъвчера в 16:31
РБК

Адвокат заявил об установлении сидевшего в машине Ефремова человека

РБКвчера в 16:47
РЕН ТВ

Свидетель описал человека, сидевшего за рулем авто Ефремова при ДТП

РЕН ТВвчера в 09:39
ТК Звезда

«Непростой человек»: Пашаев заявил, что личность управлявшего автомобилем Ефремова в момент ДТП установлена

ТК Звезда18:06
РИА Новости

Адвокат заявил, что машиной Ефремова управлял «известный человек»

РИА Новостивчера в 16:18
Телеканал 360°

Пашаев раскрыл подробности показаний первого свидетеля защиты Ефремова

Телеканал 360°вчера в 16:18
ТАСС

Адвокат заявил, что сидевший в машине Ефремова водитель установлен

ТАССвчера в 15:46

Макрон выступил против повторения украинского сценария в Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что в Евросоюзе не хотели бы повторения украинского сценария событий в Белоруссии.
Макрон выступил против повторения украинского сценария в Белоруссии
RT на русскомвчера в 13:26
186

Нижич: благодарю Соболева за оказание помощи в матче со «Спартаком»

Нижич 14 августа в матче второго тура с московским "Спартаком" (победа "красно-белых" - 2:0) получил мячом в голову после удара форварда соперника Александра Соболева, который после этого оказал игроку "Ахмата" первую помощь.
Нижич: благодарю Соболева за оказание помощи в матче со «Спартаком»
РИА Новости17:01
1

Навальный получил отравление нейротоксикантами

Изучив симптомы, врачи пришли к предварительному выводу, что у блогера могут быть нарушения в нервной системе: по первичным признакам специалисты установили, что у Навального нарушена передача нервных импульсов - это вполне способно спровоцировать отравление нейротоксикантами.
РЕН ТВвчера в 10:28
8

Ким Чен Ын передал часть полномочий своей сестре и группе чиновников

Руководитель КНДР Ким Чен Ын передал часть своих полномочий группе чиновников и назначил свою сестру Ким Е Чен фактически вторым лицом в руководстве страны, сообщило в четверг Национальное агентство разведки Южной Кореи.
Интерфаксвчера в 12:01
12

Россия запросила экстренное заседание СБ ООН из-за планов США по Ирану

Россия запросила проведение заседания СБ ООН в пятницу в связи с намерением США запустить процедуру восстановления санкций против Ирана в рамках резолюции 2231, сообщили РИА Новости источники в Совбезе.
РИА Новости18:47
1

Лавров выразил надежду на скорое возобновление авиасообщения с Грузией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Труд» выразил надежду, что авиасообщение с Грузией будет восстановлено в ближайшем будущем, и подтвердил установку Москвы на нормализацию отношений с Тбилиси.
RT на русском18:17

В России стартовала программа кешбэка за туристические поездки

В России 21 августа стартует программа поддержки внутреннего туризма, в рамках которой те, кто этой осенью или зимой отправится в путешествие по стране, смогут вернуть часть потраченных на путевки или проживание в гостинице средств.
РБК17:00