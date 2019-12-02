Басманный суд Москвы не удовлетворил жалобу журналиста Ивана Голунова на бездействие Следственного комитета (СК) РФ в расследовании дела о наркотиках, по которому ранее он был обвиняемым. Как заявил журналистам после заседания адвокат Голунова Сергей Бадамшин, они намерены обжаловать решение суда.

с чего всё началось

В данном случае надо ориентироваться на решение суда, что мы и делаем, мы его не комментируем. Потом также было сказано о своевременных действиях, если я не ошибаюсь. Но дальше просто наблюдаем за развитием ситуации.

Басманный суд Москвы отклонил жалобу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на бездействие следователя СК в связи с проверкой в отношении полицейских, задержавших журналиста, сообщили в пресс-службе суда. Адвокат Голунова Сергей Бадамшин пожаловался в суд на следователя в конце октября.

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