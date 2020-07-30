Историки пытались получить информацию об 11 советских прокурорах — членах сталинских «троек». Однако в прокуратуре заявили, что сведения нельзя раскрывать без согласия наследников. Юристы считают, что по такой логике следует закрыть доступ ко всем архивным документам без исключения.

с чего всё началось

Тверской суд Москвы поддержал позицию Генпрокуратуры в споре с правозащитным центром «Мемориал», которое пыталось получить информацию об 11 советских прокурорах, участвовавших в работе сталинских «троек».

Политика RT получил экспертизу высказывания Навального В экспертно-правовой центр «Топ Эксперт» за экспертизой высказывания обратился доцент кафедры правового обеспечения рыночной экономики РАНХиГС, бывший вице-губернатор Кировской области Сергей Карнаухов. 3

Политика В Минске заявили о формировании группировок под Псковом и Невелем Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев заявил, что под Псковом и Невелем формируются две группы, которые готовятся въехать в Белоруссию для организации провокаций. 7

Технологии Еврокомиссия получила жалобу на App Store от Telegram Антимонопольные органы Еврокомиссии получили официальную жалобу на американскую корпорацию Apple, поступившую от мессенджера Telegram.

Общество Налоговые декларации с ошибками признают недействительными Согласно изменениям, налоговые декларации, содержащие арифметические ошибки, теперь будут считаться недействительными, а срок на исправление ошибок сократится до пяти дней. 42

Экономика Российский сельхозсектор показал устойчивость к пандемии коронавируса Хотя сектор показал устойчивость к пандемии, чрезмерное госрегулирование ухудшает перспективы агробизнеса, считают эксперты.

Политика В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2» Генеральный директор австрийской энергетической группы OMV Райнер Зеле призвал европейские страны дать "политический ответ" на угрозы Вашингтона ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2". 123

Политика Полиция начала проверку после драки депутатов ульяновского заксобрания Полиция проводит проверку после драки депутатов на заседании законодательного собрания Ульяновской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону. 199

Здоровье В хакасском городе больные COVID-19 лечатся дома Абаканский оперштаб: больных COVID-19 все меньше, клиническая картина заболевания тяжелее За сутки с 28 по 29 июля в Саяногорске (Хакасия) зарегистрировано еще 3 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 10