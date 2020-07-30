Общество

РБКРБКСуд отказался раскрывать биографии прокуроров из сталинских «троек»

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Тверской суд Москвы поддержал позицию Генпрокуратуры в споре с правозащитным центром «Мемориал», которое пыталось получить информацию об 11 советских прокурорах, участвовавших в работе сталинских «троек».
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с чего всё началось

Московский суд вступился за сталинских прокуроров

Историки пытались получить информацию об 11 советских прокурорах — членах сталинских «троек». Однако в прокуратуре заявили, что сведения нельзя раскрывать без согласия наследников. Юристы считают, что по такой логике следует закрыть доступ ко всем архивным документам без исключения.
Коммерсантъвчера в 18:50

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Суд отказался раскрывать биографии прокуроров из сталинских «троек»

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Суд отказался рассекретить имена участников сталинских «троек»

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Московский суд вступился за сталинских прокуроров

Коммерсантъвчера в 18:50

Суд отказался раскрыть «Мемориалу» информацию об 11 прокурорах из сталинских «троек»

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Тверской суд Москвы отказал правозащитному обществу «Мемориал» в обнародовании информации о сталинских прокурорах

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Znak.com03:53
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 05:16, Ашберн
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Еврокомиссия получила жалобу на App Store от Telegram

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Хотя сектор показал устойчивость к пандемии, чрезмерное госрегулирование ухудшает перспективы агробизнеса, считают эксперты.
Газета.Ru вчера в 15:19
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Армия и оружие

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Журналисты аргентинской газеты Clarin обратили внимание на видео, снятое во время учений Центрального военного округа с участием экипажей танков Т-72БЗ.
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Полиция начала проверку после драки депутатов ульяновского заксобрания

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Часть нового мемориального комплекса обрушилась в Кемерово

В городе обрушилась часть мемориального объекта «Свет памяти». Он был торжественно открыт 26 июля.
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В Подмосковье задержаны подозреваемые в вымогательстве блогеры

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