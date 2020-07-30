Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РБК
РБК

Суд отказался раскрывать биографии прокуроров из сталинских «троек»

Тверской суд Москвы поддержал позицию Генпрокуратуры в споре с правозащитным центром «Мемориал», который пытался получить информацию об 11 советских прокурорах, участвовавших в работе сталинских «троек».В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Московский суд вступился за сталинских прокуроров

Историки пытались получить информацию об 11 советских прокурорах — членах сталинских «троек». Однако в прокуратуре заявили, что сведения нельзя раскрывать без согласия наследников. Юристы считают, что по такой логике следует закрыть доступ ко всем архивным документам без исключения.
Коммерсантъ18:50
Подробнее о событии
Говорит Москва

Суд в Москве отказался рассекречивать имена членов сталинских «троек»

Говорит Москва05:50
РБК

Суд отказался раскрывать биографии прокуроров из сталинских «троек»

РБК04:58
Коммерсантъ

Московский суд вступился за сталинских прокуроров

Коммерсантъ18:50
Дождь

Суд отказался раскрыть «Мемориалу» информацию об 11 прокурорах из сталинских «троек»

Дождь03:09
Медиазона

Суд в Москве отказался раскрыть биографии 11 прокуроров из «троек» НКВД

Медиазона03:03
Эхо Москвы

Тверской суд Москвы отказал правозащитному обществу «Мемориал» в обнародовании информации о сталинских прокурорах

Эхо Москвы03:42
Znak.com

В Москве суд встал на защиту персональных данных прокуроров — членов сталинских «троек»

Znak.com03:53

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ruвчера в 12:27
2K

Сборка международного термоядерного реактора стартовала во Франции

В ходе церемонии, посвященной началу работ, генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев поздравил всех участников проекта ИТЭР с началом нового этапа — сборкой и монтажом термоядерного реактора, в основе которого идеи и разработки знаменитого токамака выдающихся отечественных ученых еще советских лет.
Московский Комсомолец28 июля в 10:32
39

Песков заявил, что в Европе будет спокойнее без американских солдат

Ранее российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о "защите Германии от России", заявив, что РФ не представляет угрозы ни ФРГ, ни Европе в целом.
Политика Сегодня06:10

105 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки

На прошедшие сутки в Алтайском крае еще у 105 человек подтверждено инфицирование, выздоровели 225 пациентов, 7 носителей коронавируса скончались, в том числе два непосредственно от COVID-19 и вызванных им осложнений.
Kursk.com01:34
827

В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2»

Генеральный директор австрийской энергетической группы OMV Райнер Зеле призвал европейские страны дать "политический ответ" на угрозы Вашингтона ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета00:18
132

В сенате США обвинили Ротенбергов в попытках обойти санкции

Члены американского сената обнародовали доклад, в котором говорится, что российские бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги якобы использовали индустрию искусства для обхода санкций со стороны Соединенных Штатов.
РИА Новости17:32
264

Более 37 тыс. пассажиров в Москве оштрафовали за отсутствие масок

Контролеры, в первую очередь, информируют пассажиров о необходимости использования масок и перчаток в общественном транспорте, а в случае их отсутствия рекомендуют приобрести в кассах метро или вендинговых аппаратах.
Интерфакс06:13
765