Общество
РБКСуд отказался раскрывать биографии прокуроров из сталинских «троек»
Тверской суд Москвы поддержал позицию Генпрокуратуры в споре с правозащитным центром «Мемориал», который пытался получить информацию об 11 советских прокурорах, участвовавших в работе сталинских «троек».
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с чего всё началось
Состав «троек» закрыли для историков Тверской районный суд Москвы встал на сторону Генпрокуратуры в ее споре с обществом «Мемориал». Историки пытались получить информацию об 11 советских прокурорах — членах сталинских «троек».Коммерсантъвчера в 18:50
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Политика
Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии
Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБК 07:41
Происшествия
В Петербурге супругу украинского рэпера подозревают в расчленении мужа
В Петербурге задержали супругу украинского рэпера, которую подозревают в расчленении его тела.
РИА Новости 03:04
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru 01:37
Политика
В Минске заявили о формировании группировок под Псковом и Невелем
Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев заявил, что под Псковом и Невелем формируются две группы, которые готовятся въехать в Белоруссию для организации провокаций.
Газета.Ru 03:59
Происшествия
Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
Интерфакс 05:47
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Вячеслав Володин, являющийся спикером нижней палаты парламента, дал поручение проверить российских политиков на наличие иностранного паспорта.
CT news вчера в 18:56
Политика
Кравчук возглавит делегацию Украины на переговорах по Донбассу
Первый президент Украины Леонид Кравчук станет главой украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по мирному урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе.
Известия 07:53
Кино
«Магомаев» вошел в топ-5 любимых сериалов россиян в 2020 году
Топ самых популярных зарубежных сериалов выглядит так: «Новый Папа», «Мир дикого запада» (3 сезон), «Чужак», «Убивая Еву» (3 сезон) и «Миллиарды» (5 сезон).
Вестник Кавказа 05:33
Игры
EA не станет специально обновлять Star Wars: Squadrons для PS5 и Xbox Series X
Творческий руководитель звездолётного экшена Star Wars: Squadrons Иэн Фрейзер (Ian Frazier) у себя в микроблоге прокомментировал планы студии-разработчика EA Motive на консоли следующего поколения.
3DNews 07:12
Происшествия
Адвокат объяснил, почему Ефремов назвал себя предпринимателем
Москва, 30 июля 2020, 13:57 — REGNUM Михаил Ефремов является актёром, а не бизнесменом, несмотря на то, что представился суду индивидуальным предпринимателем (ИП).
REGNUM 06:57
Политика
Генерал ФСБ прокомментировал задержание в Крыму военного за госизмену
О задержании в Крыму российского военнослужащего сообщалось ранее 30 июля.
Lenta.ru 07:01
Здоровье
В Ростовской области выявили 133 новых случая заражения коронавирусом
На 28 июля в Ростовской области у 12 538 человек выявлен коронавирус. Показатель заболеваемости — 298,4 на 100 тыс. жителей.
Kursk.com 28 июля в 04:39
Политика
Путин заявил о грузе экологических проблем в Иркутской области
Груз экологических проблем накапливался в городе Усолье-Сибирское Иркутской области долгие годы, заявил на совещании президент России Владимир Путин.
Lenta.ru 07:31
Футбол
Главным тренером тульского «Арсенала» назначен Сергей Подпалый
Тула, 30 июля 2020, 13:47 — REGNUM Главным тренером тульского «Арсенала» назначен Сергей Подпалый. Об этом 30 июля сообщают «Вести Тула».
REGNUM 06:47
Общество
ФСИН составила топ-10 книг, популярных среди осужденных
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) РФ составила рейтинг самых читаемых книг среди осужденных, на первом месте оказался роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
ТАСС 04:59
Здоровье
Новый этап послаблений отменят при ухудшении эпидситуации в Приамурье
Новый этап послаблений ограничений по коронавирусу отменят при ухудшении эпидситуации в Приамурье.
EastRussia 02:47
Общество
Железнодорожный вокзал Иваново открылся после реконструкции
Вокзал Иваново является хорошим примером этих изменений.
РЖД-Партнер 06:16
Политика
В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2»
Генеральный директор австрийской энергетической группы OMV Райнер Зеле призвал европейские страны дать "политический ответ" на угрозы Вашингтона ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета 00:18
Политика
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается
Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, но в ряде регионов останется сложной, заявил Владимир Путин на онлайн-совещании с главами ведомств и руководителями регионов.
РИА Новости вчера в 10:47
Происшествия
Задержаны пять участников террористической ячейки в колонии в Калмыкии
Пять членов террористического сообщества, созданного на территории колонии в Калмыкии, задержаны после обысков в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Бурятии, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском 07:41
Финансы
Курс евро превысил 86 рублей впервые с апреля
Курс евро впервые с начала апреля вырос до 86 рублей, следует из данных торгов на Мосбирже.
Газета.Ru 06:39
Футбол
«Химки» назначили Сергея Егорова на пост спортивного директора
Пресс-служба «Химок» сообщила о назначении Сергея Егорова на пост спортивного директора клуба.
Metaratings 07:58
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Порошина похвасталась фигурой после похудения
Экспресс газета вчера в 06:20
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия вчера в 07:41
Общество
В Минздраве назвали срок подготовки новых правил медосмотра водителей
Приказ должен был вступить в силу 22 ноября, однако президент России Владимир Путин раскритиковал документ, назвав «чушью» планы Минздрава ввести новый порядок медосмотра для водителей.
РБК 07:51
Политика
ЧВК Вагнера использовала Минск для переброски бойцов в период пандемии
Частная военная компания Вагнера использовала Минск как перевалочный пункт в период пандемии для переброски бойцов в другие государства.
Общественная служба новостей вчера в 09:19
Политика
Кремль напомнил о непьющих белорусских мужчинах в России
«В России находится огромное количество белорусских мужчин в похожей одежде, которые также ведут себя нехарактерно, не употребляют алкоголь», — отметил Песков.
РБК 06:17