Состав «троек» закрыли для историков Тверской районный суд Москвы встал на сторону Генпрокуратуры в ее споре с обществом «Мемориал». Историки пытались получить информацию об 11 советских прокурорах — членах сталинских «троек».

с чего всё началось

Тверской суд Москвы поддержал позицию Генпрокуратуры в споре с правозащитным центром «Мемориал», который пытался получить информацию об 11 советских прокурорах, участвовавших в работе сталинских «троек».

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