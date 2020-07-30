Состав «троек» закрыли для историков Тверской районный суд Москвы встал на сторону Генпрокуратуры в ее споре с обществом «Мемориал». Историки пытались получить информацию об 11 советских прокурорах — членах сталинских «троек».

с чего всё началось

Тверской суд Москвы встал на сторону Генпрокуратуры в вопросе раскрытия информации об 11 советских прокурорах, которые входили в "тройки" НКВД. Ранее сообщество "Мемориал" запрашивало такую информацию для создания справочника, в котором содержались бы все биографии членов "троек".

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