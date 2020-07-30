Общество
Газета.RuСуд отказался раскрывать биографии прокуроров из сталинских «троек»
Тверской суд Москвы встал на сторону Генпрокуратуры в вопросе раскрытия информации об 11 советских прокурорах, которые входили в "тройки" НКВД. Ранее сообщество "Мемориал" запрашивало такую информацию для создания справочника, в котором содержались бы все биографии членов "троек".
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с чего всё началось
Состав «троек» закрыли для историков Тверской районный суд Москвы встал на сторону Генпрокуратуры в ее споре с обществом «Мемориал». Историки пытались получить информацию об 11 советских прокурорах — членах сталинских «троек».Коммерсантъвчера в 18:50
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Политика
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Общество
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Политика
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РБК 09:17
Общество
В Госдуме поддержали отказ от обязательного ЕГЭ по иностранному языку
В Госдуме поддержали отказ Минпросвещения РФ от идеи сделать обязательным ЕГЭ по иностранному языку.
Газета.Ru 07:01
Политика
Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии
Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБК 07:41
Политика
Трамп объяснил вывод войск из ФРГ сотрудничеством Берлина и Москвы
США не должны "защищать от России" Германию, если Берлин платит Москве миллиарды долларов в год за энергоресурсы, заявил Дональд Трамп.
Газета.Ru 02:36
Происшествия
Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
Интерфакс 05:47
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Аргентинская газета Clarin обратила внимание на опубликованное российским Минобороны видео, которое было снято во время проведения учений Центрального военного округа с участием танков Т-72БЗ.
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Общество
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Почти все частицы коронавируса (90%) погибают в воде комнатной температуры за 24 часа, 99,9% — в течение 72 часов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор.
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Футбол
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Sports.ru 09:12
Происшествия
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В Челябинской области у поселка Межевой местный житель зарезал жену ножом на глазах у детей, которых он закрыл в оставленной на обочине дороги машине, и попал на видео.
Lenta.ru вчера в 12:49
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РИА Новости вчера в 11:41
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Москва, 30 июля 2020, 15:18 — REGNUM Работой над мерами по противодействию западным санкциям, введённым против России, в стране занимается гораздо больше людей, чем четыре человека.
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В Москве возбудили уголовное дело после того, как одной из избирательниц, имеющей двойное гражданство, удалось трижды получить бюллетени во время голосования по поправкам к Конституции.
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Футбол
Семак может покинуть «Зенит» из-за конфликта с руководством
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак может покинуть клуб из-за конфликта с руководством.
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Автоматизация российских зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь" может привести к катастрофическим последствиям.
Газета.Ru вчера в 12:51
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Россия не вошла в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС
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Коммерсантъ 09:52
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