Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссийский суд отказал в прогулках заболевшему раком инвестору из США

В Москве первый апелляционный суд общей юрисдикции отказался смягчить условия домашнего ареста основателю инвестфонда Baring Vostok американцу Майклу Калви, у которого диагностировали рак.
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У Майкла Калви обнаружили онкологическое заболевание

Защита попросила учесть этот факт Первый апелляционный суд, где во вторник, 23 июня, рассматривается апелляция на его содержание под домашним арестом. Защита Калви в апелляционной жалобе ссылалась на то, что суд, продливший его арест, нарушил принципы гуманности, сообщил судья.
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