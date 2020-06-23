Защита попросила учесть этот факт Первый апелляционный суд, где во вторник, 23 июня, рассматривается апелляция на его содержание под домашним арестом. Защита Калви в апелляционной жалобе ссылалась на то, что суд, продливший его арест, нарушил принципы гуманности, сообщил судья.

с чего всё началось

В Москве первый апелляционный суд общей юрисдикции отказался смягчить условия домашнего ареста основателю инвестфонда Baring Vostok американцу Майклу Калви, у которого диагностировали рак.

Российский суд отказал в прогулках заболевшему раком инвестору из США

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