Общество
КоммерсантъСуд отказался смягчить домашний арест Калви
Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным домашний арест до 13 августа основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви. Найденная у него опухоль не стала основанием для смягчения меры пресечения или освобождения. В Baring Vostok решение суда считают неправомерным.
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с чего всё началось
Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви страдает онкологическим заболеванием. Защита попросила учесть этот факт Первый апелляционный суд, где во вторник, 23 июня, рассматривается апелляция на его содержание под домашним арестом.РБК06:14
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