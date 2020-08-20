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Известия
Известия

Суд отказался возвращать дело Ефремова в прокуратуру

Защита актера Михаила Ефремова попросила вернуть дело о ДТП с его участием в прокуратуру. Пресненский суд Москвы отклонил эту просьбу, сообщает корреспондент «Известий». По словам судьи Елены Абрамовой, закон не предусматривает оснований для этого в связи с неполным исследованием доказательств.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Суд отказался вернуть дело Ефремова в прокуратуру

Пресненский суд Москвы отказался вернуть дело актера Михаила Ефремова в прокуратуру, несмотря на требование его адвокатов, заявивших о неполноте расследования дела. Об этом заявила на заседании в четверг судья Елена Абрамова.
ТАССвчера в 15:11
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Life.ru

«Тяжёлый день». Закончилось очередное заседание суда по делу Ефремова — видео

Life.ruвчера в 16:02
Lenta.ru

Суд отказался вернуть дело Ефремова в прокуратуру

Lenta.ruвчера в 15:31
Коммерсантъ

Суд отказался вернуть дело Ефремова в прокуратуру

Коммерсантъвчера в 15:42
RT на русском

Суд отказался вернуть дело Ефремова в прокуратуру

RT на русскомвчера в 15:32
Известия

Суд отказался возвращать дело Ефремова в прокуратуру

Известиявчера в 15:46
Газета.Ru

Суд отказался вернуть дело Ефремова в прокуратуру

Газета.Ruвчера в 15:13
ТАСС

Суд отказался вернуть дело Ефремова в прокуратуру

ТАССвчера в 15:11

США отказались от запрошенного Россией заседания СБ ООН по Ирану

Соединенные Штаты отказались проводить заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, которое было запрошено Россией в связи с намерениями Вашингтона восстановить санкции против Ирана, сообщил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Интерфакс20:27
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Роспотребнадзор: предприятия в Ангарске скрывали больных коронавирусом

Рост заболеваемости коронавирусом в Ангарском округе в августе городские власти и региональное управление Роспотребнадзора связали с тем, что ряд предприятий скрывал факты заражения сотрудников.
EastRussia01:24
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Глина и 3D-принтер станут основой строительства в будущем

В своей работе ученые сообщают о прогрессе в создании устойчивого строительного материала, изготовленного из почвы, с дальнейшим использованием 3D-принтера для создания несущей конструкции.
Популярная механикавчера в 08:54