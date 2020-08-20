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Известия
Известия

Суд отказался возвращать дело Ефремова в прокуратуру

Защита актера Михаила Ефремова попросила вернуть дело о ДТП с его участием в прокуратуру. Пресненский суд Москвы отклонил эту просьбу, сообщает корреспондент «Известий». По словам судьи Елены Абрамовой, закон не предусматривает оснований для этого в связи с неполным исследованием доказательств.В источнике
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Lenta.ru

Суд отказался вернуть дело Ефремова в прокуратуру

Lenta.ru15:31
РИА Новости

Суд допросит второго очевидца по делу о ДТП с Ефремовым

РИА Новости15:42
Коммерсантъ

Суд отказался вернуть дело Ефремова в прокуратуру

Коммерсантъ15:42
Известия

Суд отказался возвращать дело Ефремова в прокуратуру

Известия15:46
Газета.Ru

Суд отказался вернуть дело Ефремова в прокуратуру

Газета.Ru15:13
RT на русском

Суд допросит второго очевидца по делу о ДТП с участием Ефремова

RT на русском15:52
ТАСС

Суд отказался вернуть дело Ефремова в прокуратуру

ТАСС15:11

Премьер Белоруссии назвал число бастующих рабочих

На крупных промышленных предприятиях Белоруссии трудоустроены порядка 650 000 человек, из них, по последним данным, около 360 рабочих не выполняют свои обязанности, заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко в интервью телеканалу ОНТ.
Ведомости15:22
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Штаб Навального просит Кремль помочь с переводом в европейскую клинику

Член «Альянса врачей», лечащий врач Алексея Навального Анастасия Васильева официально откликнулась на заявление Дмитрия Пескова о том, что Кремль готов оперативно рассмотреть заявления о помощи в лечении политика.
RuNews24.ru11:10
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