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Известия
Известия

Суд отказался возвращать дело Ефремова в прокуратуру

Защита актера Михаила Ефремова попросила вернуть дело о ДТП с его участием в прокуратуру. Пресненский суд Москвы отклонил эту просьбу, сообщает корреспондент «Известий». По словам судьи Елены Абрамовой, закон не предусматривает оснований для этого в связи с неполным исследованием доказательств.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Суд отказался вернуть дело Ефремова в прокуратуру

Пресненский суд Москвы отказался вернуть дело актера Михаила Ефремова в прокуратуру, несмотря на требование его адвокатов, заявивших о неполноте расследования дела. Об этом заявила на заседании в четверг судья Елена Абрамова.
ТАССвчера в 15:11
Подробнее о событии
Life.ru

«Тяжёлый день». Закончилось очередное заседание суда по делу Ефремова — видео

Life.ruвчера в 16:02
Газета.Ru

Суд отказался вернуть дело Ефремова в прокуратуру

Газета.Ruвчера в 15:13
Коммерсантъ

Суд отказался вернуть дело Ефремова в прокуратуру

Коммерсантъвчера в 15:42
RT на русском

Суд отказался вернуть дело Ефремова в прокуратуру

RT на русскомвчера в 15:32
Lenta.ru

Суд отказался вернуть дело Ефремова в прокуратуру

Lenta.ruвчера в 15:31
Известия

Суд отказался возвращать дело Ефремова в прокуратуру

Известиявчера в 15:46
ТАСС

Суд отказался вернуть дело Ефремова в прокуратуру

ТАССвчера в 15:11

Адвокат Ефремова заявил об установлении личности водителя в момент ДТП

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП на Садовом кольце в центре Москвы, утверждает, что личность водителя, который сидел за рулем джипа артиста, установлена, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Адвокат Ефремова заявил об установлении личности водителя в момент ДТП
РИА Новости18:06
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Автокредитование впервые превысило прошлогодний уровень

Из всех регионов только в Москве автокредитование превысило уровень прошлого года и предыдущего месяца – сумма выданных автокредитов составила 7,6 миллиарда рублей, что выше, чем в июне на 19%, и на 8% больше июля прошлого года.
Вести.Ruвчера в 10:38
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Минздрав доработал проект правил выдачи справок водителям

Как сообщает «Коммерсант», ведомство доработало поправки, которыми предлагается внести изменения в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств.
News.ruвчера в 10:46
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Ветеран ВМС США объяснил, чем чревата борьба с российскими подлодками

США и НАТО в духе "холодной войны" размышляют над эффективными способами борьбы с российскими подводными лодками в случае начала военного конфликта, что чревато применением ядерного оружия.
РИА Новости21:41
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В Хабаровске задержан за взятку экс-министр транспорта региона

Вечером 18 августа в Хабаровске за получение взятки в размере 1,5 млн рублей задержан бывший министр транспорта и дорожного хозяйства края Максим Прохоров, сообщает «АиФ-Дальинформ».
АиФ Хабаровск19 августа в 02:39
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