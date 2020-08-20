Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
Известия
Известия

Суд отказался возвращать дело Ефремова в прокуратуру

Защита актера Михаила Ефремова попросила вернуть дело о ДТП с его участием в прокуратуру. Пресненский суд Москвы отклонил эту просьбу, сообщает корреспондент «Известий». По словам судьи Елены Абрамовой, закон не предусматривает оснований для этого в связи с неполным исследованием доказательств.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Суд отказался вернуть дело Ефремова в прокуратуру

Пресненский суд Москвы отказался вернуть дело актера Михаила Ефремова в прокуратуру, несмотря на требование его адвокатов, заявивших о неполноте расследования дела. Об этом заявила на заседании в четверг судья Елена Абрамова.
ТАССвчера в 15:11
Подробнее о событии
Life.ru

«Тяжёлый день». Закончилось очередное заседание суда по делу Ефремова — видео

Life.ruвчера в 16:02
Lenta.ru

Суд отказался вернуть дело Ефремова в прокуратуру

Lenta.ruвчера в 15:31
Коммерсантъ

Суд отказался вернуть дело Ефремова в прокуратуру

Коммерсантъвчера в 15:42
RT на русском

Суд отказался вернуть дело Ефремова в прокуратуру

RT на русскомвчера в 15:32
Известия

Суд отказался возвращать дело Ефремова в прокуратуру

Известиявчера в 15:46
Газета.Ru

Суд отказался вернуть дело Ефремова в прокуратуру

Газета.Ruвчера в 15:13
ТАСС

Суд отказался вернуть дело Ефремова в прокуратуру

ТАССвчера в 15:11

Батареи для роботов станут похожи на жировые запасы людей

Группа конструкторов из Мичиганского университета решила, что человекоморфных роботов можно оснастить батареями по типу «жировых запасов» человека, в которых машины смогут хранить больше энергии.
ИнфоСМИвчера в 07:40
3

В Новосибирской области ряд зданий получили сообщения о «минировании»

Правоохранительные органы в Новосибирской области вновь проводят проверки после получения сообщений о "минировании" зданий учреждений здравоохранения, судов, налоговой службы и детсадов, признаков взрывных устройств не обнаружено, сообщает в четверг областное правительство.
РИА Новостивчера в 22:45
8

«Сильному» доллару предсказали конец

«Сильному» доллару скоро может прийти конец, и годы высокого курса американской валюты сменятся периодом низких котировок, пишет Bloomberg со ссылкой на опрошенных экономистов.
Lenta.ru21:25
26