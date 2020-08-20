Суд отказался возвращать дело Ефремова в прокуратуру
Защита актера Михаила Ефремова попросила вернуть дело о ДТП с его участием в прокуратуру. Пресненский суд Москвы отклонил эту просьбу, сообщает корреспондент «Известий». По словам судьи Елены Абрамовой, закон не предусматривает оснований для этого в связи с неполным исследованием доказательств.В источнике
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Суд отказался вернуть дело Ефремова в прокуратуру
Пресненский суд Москвы отказался вернуть дело актера Михаила Ефремова в прокуратуру, несмотря на требование его адвокатов, заявивших о неполноте расследования дела. Об этом заявила на заседании в четверг судья Елена Абрамова.
ТАССвчера в 15:11
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