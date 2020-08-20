Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
Известия
Известия

Суд отказался возвращать дело Ефремова в прокуратуру

Защита актера Михаила Ефремова попросила вернуть дело о ДТП с его участием в прокуратуру. Пресненский суд Москвы отклонил эту просьбу, сообщает корреспондент «Известий». По словам судьи Елены Абрамовой, закон не предусматривает оснований для этого в связи с неполным исследованием доказательств.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Суд отказался вернуть дело Ефремова в прокуратуру

Пресненский суд Москвы отказался вернуть дело актера Михаила Ефремова в прокуратуру, несмотря на требование его адвокатов, заявивших о неполноте расследования дела. Об этом заявила на заседании в четверг судья Елена Абрамова.
ТАССвчера в 15:11
Подробнее о событии
Life.ru

«Тяжёлый день». Закончилось очередное заседание суда по делу Ефремова — видео

Life.ruвчера в 16:02
Известия

Суд отказался возвращать дело Ефремова в прокуратуру

Известиявчера в 15:46
RT на русском

Суд отказался вернуть дело Ефремова в прокуратуру

RT на русскомвчера в 15:32
Коммерсантъ

Суд отказался вернуть дело Ефремова в прокуратуру

Коммерсантъвчера в 15:42
Lenta.ru

Суд отказался вернуть дело Ефремова в прокуратуру

Lenta.ruвчера в 15:31
Газета.Ru

Суд отказался вернуть дело Ефремова в прокуратуру

Газета.Ruвчера в 15:13
ТАСС

Суд отказался вернуть дело Ефремова в прокуратуру

ТАССвчера в 15:11

В ФБК заявили об опасном веществе в организме Навального

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов заявил, что, по словам представителя транспортной полиции, в организме Алексея Навального нашли опасное вещество, которое представляет угрозу не только для него, но и для окружающих.
В ФБК заявили об опасном веществе в организме Навального
РИА Новости02:14
174

Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльмар Пашаев представил в Пресненском суде показания свидетеля Алексея Кобца, который рассказал, что в момент аварии со смертельным исходом за рулем машины артиста находился другой человек, сообщает ТАСС.
Ведомостивчера в 10:14
5,5K

Байден официально стал кандидатом в президенты США от демократов

В четверг вечером 77-летний Джо Байден официально стал кандидатом в президенты от Демократической партии США, приняв предложение однопартийцев в последний день работы неординарного виртуального форума.
Российская газета00:52
110

США отказались от запрошенного Россией заседания СБ ООН по Ирану

Соединенные Штаты отказались проводить заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, которое было запрошено Россией в связи с намерениями Вашингтона восстановить санкции против Ирана, сообщил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Интерфакс20:27
28

Конец «мировой фабрики»: компании выводят свои производства из Китая

Первыми по мировой фабрике товаров ударили торговые войны в 2018-2019 годах между Китаем и США, и США с ЕС, а пандемия ускорила уход глобальных компаний из Китая и разрушение глобальных цепочек поставок китайских комплектующих.
Вести.Ruвчера в 04:20
65

В России стартовала программа кешбэка за туристические поездки

В России 21 августа стартует программа поддержки внутреннего туризма, в рамках которой те, кто этой осенью или зимой отправится в путешествие по стране, смогут вернуть часть потраченных на путевки или проживание в гостинице средств.
РБК17:00
11