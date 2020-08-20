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Известия
Известия

Суд отказался возвращать дело Ефремова в прокуратуру

Защита актера Михаила Ефремова попросила вернуть дело о ДТП с его участием в прокуратуру. Пресненский суд Москвы отклонил эту просьбу, сообщает корреспондент «Известий». По словам судьи Елены Абрамовой, закон не предусматривает оснований для этого в связи с неполным исследованием доказательств.В источнике
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Известия

Суд отказался возвращать дело Ефремова в прокуратуру

Известиявчера в 15:46
РИА Новости

Суд допросит второго очевидца по делу о ДТП с Ефремовым

РИА Новостивчера в 15:42
ТАСС

Суд отказался вернуть дело Ефремова в прокуратуру

ТАССвчера в 15:11
Lenta.ru

Суд отказался вернуть дело Ефремова в прокуратуру

Lenta.ruвчера в 15:31
Газета.Ru

Суд отказался вернуть дело Ефремова в прокуратуру

Газета.Ruвчера в 15:13
RT на русском

Суд допросит второго очевидца по делу о ДТП с участием Ефремова

RT на русскомвчера в 15:52
Коммерсантъ

Суд отказался вернуть дело Ефремова в прокуратуру

Коммерсантъвчера в 15:42

Самым богатым среди заместителей мэра Москвы стал Ликсутов

Самым богатым в правительстве Москвы в 2019 году стал заместитель мэра по транспорту Максим Ликсутов, заработав 39,5 миллиона рублей, его доходы за год выросли почти в 2 раза, меньше всех в прошлом году заработал мэр Москвы Сергей Собянин, следует из сведений о доходах за прошлый год, опубликованных на официальном портале мэра столицы.
РИА Новостивчера в 12:56
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Московские врачи приедут в Омск на консилиум по состоянию Навального

Анестезиологи-реаниматологи и нейрофизиологи национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова и национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко прибудут в пятницу в Омск для проведения расширенного консилиума о лечении оппозиционера Алексея Навального, сообщает минздрав Омской области.
Интерфаксвчера в 15:58
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Россия требует экстренной встречи СБ ООН по санкциям США против Ирана

Москва, 20 августа 2020, 23:34 — REGNUM Россия потребовала провести 21 августа экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за обращения США о введении санкций против Ирана, сообщил 20 августа журналистам первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
REGNUMвчера в 16:34
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Ким Чен Ын передал часть полномочий своей сестре и группе чиновников

Руководитель КНДР Ким Чен Ын передал часть своих полномочий группе чиновников и назначил свою сестру Ким Е Чен фактически вторым лицом в руководстве страны, сообщило в четверг Национальное агентство разведки Южной Кореи.
Интерфаксвчера в 12:01
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ВМС США начали разработку палубного истребителя нового поколения

Как сообщил журналистам руководитель управления закупок ВМС США Джеймс Гёрц, руководить разработкой будет специально созданное управление под индексом NGAD – Next Generation Air Dominance – новое поколение господства в воздухе.
Профиль19 августа в 10:21