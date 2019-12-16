Происшествия
Вести.RuСуд отказался выпускать историка Соколова из СИЗО
Санкт-Петербургский городской суд отказался переводить под домашний арест историка Олега Соколова. Таким образом, в следственном изоляторе как минимум до 8 января.
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Политика
Власти Украины планируют ввести двойное гражданство
Конституционная норма о "едином гражданстве" сохранится: она означает, что мы и дальше будем воспринимать людей как граждан только Украины, несмотря на то, имеют ли они также паспорт другого государства.
Футбол
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
В штаб-квартире UEFA в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Общество
Воронежский губернатор объявил 31 декабря выходным днем
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что подписал распоряжение о переносе выходного дня для госслужащих с субботы 28 декабря на вторник 31 декабря 2019 года.
Космос
Рогозин захотел создать «лифт» на Луну
Рогозин рассказал, что этот «лифт» обойдется в «колоссальные средства», но не стал называть точную сумму: «Мы создадим универсальный лифт, который с окололунной станции сможет посадить нагрузку по заказу партнеров».
Фигурное катание
Названы все участники чемпионата России по фигурному катанию
Происшествия
Адвокат подозреваемой Кузьменко обнародовал ее переписку накануне убийства Шеремета
Культура
Зеленский посетил концерт студии «Квартал 95»
Президент Украины Владимир Зеленский побывал на концерте студии «Квартал 95», руководителем которой он был ранее, сообщил 15 декабря телеканал 112.ua.
Шоу-бизнес
Ультракороткое платье Алсу обсуждают в Сети
Алсу предстала в необычном образе, который состоял из экстремально короткого платья, расшитого пайетками.
Армия и оружие
«Воздушный бой» истребителей МиГ-31БМ над Тихим океаном попал на видео
Видео тренировочных учений усовершенствованных высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) над акваторией океана на Камчатке появилось в Сети.
Политика
В раде назвали закон о децентрализации попыткой вернуть СССР
14 декабря Зеленский зарегистрировал в раде законопроект о внесении изменений в конституцию Украины относительно децентрализации власти.
Здоровье
Опасное инфекционное заболевание появилось в Кузбассе
Или водной лихорадкой Вейля-Васильева называют острое инфекционное заболевание, которое передается от животных.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева ответила на критику подписчицы в Инстаграм
Известная телеведущая Лариса Гузеева ответила на критику в комментариях в Инстаграме, передает корреспондент The Moscow Post.
Гаджеты
Журнал Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия
Журнал Time назвал 10 лучших гаджетов, выпущенные на протяжении десятилетия.
Технологии
Исследование: лидеры рынка усиливают интернет вещей технологиями ИИ
Согласно выводам совместного исследования IDC, SAS, Intel и Deloitte, охватившего представителей 450 крупнейших мировых компаний, 90% респондентов отметили, что эффект от использования ИИ и интернета вещей в рамках единой системы превысил их ожидания.
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов получил 14 лет
Басманный суд Москвы приговорил к 14 годам заключения бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова.
Экономика
Минфин предложил ввести минимальную доходность от управления пенсиями
НПФ, не обеспечившим минимальную доходность, следует компенсировать недостаток из собственных средств, добавил он: «Если будет плохое управление средствами, видимо, НПФ придется компенсировать это за счет резервов и за счет собственных средств».
Политика
В Госдуме оценили место России в рейтинге самых могущественных стран
Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира" вместе с США и КНР в рейтинге, опубликованном в журнале U.S.News.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снежном январе
Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, по предварительному прогнозу, в январе в Москве температура превысит норму на 1 градус.
Политика
Путин поручил проработать предложения по ВТС с Африкой
Президент РФ Владимир Путин поручил проработать поступившие по итогам саммита "Россия-Африка" многочисленные предложения по линии военно-технического сотрудничества.
Авто
Opel снова начал продажи в России
Opel снова начал продажи в России после ухода с рынка, сообщает РИА "Новости".
Наука
8500 лет назад в Турции человеческие зубы использовали как украшение
Политика
Сергей Левченко намерен остаться работать в Иркутской области
На пресс-конференции 16 декабря экс-глава Иркутской области Сергей Левченко сообщил, что намерен остаться в Приангарье и работать на благо региона.
Наука
Малышева прокомментировала список вызывающих бессонницу продуктов
Елена Малышева назвала бессонницу «легкой мелочью» на фоне других серьезных проблем со здоровьем, которые рафинированные углеводы могут вызвать.
Происшествия
Выпавшая при перевозке опора крана раздавила две машины на Урале
В Свердловской области один человек погиб, трое получили серьезные травмы из-за халатности водителя грузовика, выронившего по пути 16-тонную платформу гусеничного крана, сообщает региональное управление МВД.
Происшествия
Россиянин сломал нос пассажирке самолета из-за кофе
Мужчина сломал нос пассажирке самолета из-за пролитого кофе, пишет Mash.
Авто
Lada 4x4 получила новый интерьер
Автомобиль получил новую панель приборов с белой подсветкой и бортовым компьютером с расширенными возможностями, на центральном тоннеле появились новые подстаканники и ниша для мелких предметов, стал больше объем перчаточного ящика, на центральной консоли установлены две розетки на 12V.
Общество
Историк Соколов рассказал про отношения с убитой аспиранткой
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, написал письмо-исповедь, в которой рассказал об отношениях с этой девушкой.