Происшествия

Вести.RuВести.RuСуд отказался выпускать историка Соколова из СИЗО

Санкт-Петербургский городской суд отказался переводить под домашний арест историка Олега Соколова. Таким образом, в следственном изоляторе как минимум до 8 января.
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Суд отказался выпускать историка Соколова из СИЗО

Вести.Ru05:42

Историк Соколов после ареста неоднократно пытался покончить с собой

АБН05:47

Суд Петербурга оставил историка Соколова под арестом

Известия05:32

Суд в Петербурге оставил под стражей историка Соколова

Интерфакс05:30

Суд в Петербурге отклонил апелляцию на арест историка Соколова

78.ru05:19

Суд отказался выпускать историка-расчленителя из СИЗО

Life.ru05:33

Городской суд Петербурга оставил под стражей бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова

Эхо Москвы06:06
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Политика

Власти Украины планируют ввести двойное гражданство

Конституционная норма о "едином гражданстве" сохранится: она означает, что мы и дальше будем воспринимать людей как граждан только Украины, несмотря на то, имеют ли они также паспорт другого государства.
РИА Новости 06:22
Футбол

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов

В штаб-квартире UEFA в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Коммерсантъ 07:06
Общество

Воронежский губернатор объявил 31 декабря выходным днем

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что подписал распоряжение о переносе выходного дня для госслужащих с субботы 28 декабря на вторник 31 декабря 2019 года.
РИА Новости 01:38
Общество

В ОСК прояснили судьбу авианосца «Адмирал Кузнецов» после пожара

Газета.Ru 05:39
Космос

Рогозин захотел создать «лифт» на Луну

Рогозин рассказал, что этот «лифт» обойдется в «колоссальные средства», но не стал называть точную сумму: «Мы создадим универсальный лифт, который с окололунной станции сможет посадить нагрузку по заказу партнеров».
Lenta.ru 07:07
Фигурное катание

Названы все участники чемпионата России по фигурному катанию

Спорт-Экспресс 06:48
Происшествия

Адвокат подозреваемой Кузьменко обнародовал ее переписку накануне убийства Шеремета

Украина.ру 03:37
Культура

Зеленский посетил концерт студии «Квартал 95»

Президент Украины Владимир Зеленский побывал на концерте студии «Квартал 95», руководителем которой он был ранее, сообщил 15 декабря телеканал 112.ua.
REGNUM 00:28
Шоу-бизнес

Ультракороткое платье Алсу обсуждают в Сети

Алсу предстала в необычном образе, который состоял из экстремально короткого платья, расшитого пайетками.
Live24 02:37
Армия и оружие

«Воздушный бой» истребителей МиГ-31БМ над Тихим океаном попал на видео

Видео тренировочных учений усовершенствованных высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) над акваторией океана на Камчатке появилось в Сети.
ФАН 00:50
Политика

В раде назвали закон о децентрализации попыткой вернуть СССР

14 декабря Зеленский зарегистрировал в раде законопроект о внесении изменений в конституцию Украины относительно децентрализации власти.
Известия 06:59
Здоровье

Опасное инфекционное заболевание появилось в Кузбассе

Или водной лихорадкой Вейля-Васильева называют острое инфекционное заболевание, которое передается от животных.
Evo-rus.com 00:09
Общество

Власти Москвы определили регионы для вывоза мусора

Известия 03:48
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева ответила на критику подписчицы в Инстаграм

Известная телеведущая Лариса Гузеева ответила на критику в комментариях в Инстаграме, передает корреспондент The Moscow Post.
The Moscow Post 01:55
Гаджеты

Журнал Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия

Журнал Time назвал 10 лучших гаджетов, выпущенные на протяжении десятилетия.
Актуальные Новости вчера в 00:57
Технологии

Исследование: лидеры рынка усиливают интернет вещей технологиями ИИ

Согласно выводам совместного исследования IDC, SAS, Intel и Deloitte, охватившего представителей 450 крупнейших мировых компаний, 90% респондентов отметили, что эффект от использования ИИ и интернета вещей в рамках единой системы превысил их ожидания.
CNews 03:47
Происшествия

Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов получил 14 лет

Басманный суд Москвы приговорил к 14 годам заключения бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова.
Коммерсантъ 06:11
Экономика

Минфин предложил ввести минимальную доходность от управления пенсиями

НПФ, не обеспечившим минимальную доходность, следует компенсировать недостаток из собственных средств, добавил он: «Если будет плохое управление средствами, видимо, НПФ придется компенсировать это за счет резервов и за счет собственных средств».
РБК вчера в 17:00
Политика

В Госдуме оценили место России в рейтинге самых могущественных стран

Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира" вместе с США и КНР в рейтинге, опубликованном в журнале U.S.News.
РИА Новости 04:09
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снежном январе

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, по предварительному прогнозу, в январе в Москве температура превысит норму на 1 градус.
Российская газета вчера в 17:00
Политика

Путин поручил проработать предложения по ВТС с Африкой

Президент РФ Владимир Путин поручил проработать поступившие по итогам саммита "Россия-Африка" многочисленные предложения по линии военно-технического сотрудничества.
РИА Новости 06:08
Культура

Онлайн‑кинотеатр Premier удалил пятый эпизод сериала «Эпидемия»

КиноПоиск 04:10
Авто

Opel снова начал продажи в России

Opel снова начал продажи в России после ухода с рынка, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:44
Наука

8500 лет назад в Турции человеческие зубы использовали как украшение

Научная Россия вчера в 17:31
Политика

Сергей Левченко намерен остаться работать в Иркутской области

На пресс-конференции 16 декабря экс-глава Иркутской области Сергей Левченко сообщил, что намерен остаться в Приангарье и работать на благо региона.
Иркутск Сегодня 03:35
Наука

Малышева прокомментировала список вызывающих бессонницу продуктов

Елена Малышева назвала бессонницу «легкой мелочью» на фоне других серьезных проблем со здоровьем, которые рафинированные углеводы могут вызвать.
ToDay News Ufa 14 декабря в 02:52
Происшествия

Выпавшая при перевозке опора крана раздавила две машины на Урале

В Свердловской области один человек погиб, трое получили серьезные травмы из-за халатности водителя грузовика, выронившего по пути 16-тонную платформу гусеничного крана, сообщает региональное управление МВД.
Вести.Ru 00:45
Происшествия

Россиянин сломал нос пассажирке самолета из-за кофе

Мужчина сломал нос пассажирке самолета из-за пролитого кофе, пишет Mash.
Московский Комсомолец 04:54
Авто

Lada 4x4 получила новый интерьер

Автомобиль получил новую панель приборов с белой подсветкой и бортовым компьютером с расширенными возможностями, на центральном тоннеле появились новые подстаканники и ниша для мелких предметов, стал больше объем перчаточного ящика, на центральной консоли установлены две розетки на 12V.
Коммерсантъ 05:27
Общество

Историк Соколов рассказал про отношения с убитой аспиранткой

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, написал письмо-исповедь, в которой рассказал об отношениях с этой девушкой.
Газета.Ru вчера в 21:53
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Российский историк, кандидат исторических наук, доцент, специалист по военной истории Франции, один из самых известных российских реконструкторов сражений времён наполеоновских войн.
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