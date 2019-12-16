Происшествия
Вести.RuСуд отказался выпускать историка Соколова из СИЗО
Санкт-Петербургский городской суд отказался переводить под домашний арест историка Олега Соколова. Таким образом, в следственном изоляторе как минимум до 8 января.
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Хоккей
Ковальчук покинул «Лос-Анджелес» и выставлен на драфт отказов
Российский нападающий Илья Ковальчук покинул "Лос-Анджелес Кингз" и выставлен на безусловный драфт отказов с последующим расторжением контракта, сообщается на сайте клуба НХЛ.
Общество
Немецкие железные дороги поставили на место Грету Тунберг
В немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn прокомментировали сообщения о том, что шведской экоактивистке Грете Тунберг не нашлось сидячего места в вагоне.
Происшествия
В Подмосковье обнаружили тело мужчины без головы и кистей рук
Недалеко от деревни Шорново в Московской области, на берегу реки Руза, обнаружили тело мужчины без головы и кистей рук.
Транспорт
В Петербурге пересчитали тарифы на проезд в метро на 2020 год
Напомним, в конце ноября сообщалось, что стоимость проезда в метро в 2020 году составит 55 рублей, как и провоз ручной клади сверх установленной нормы.
Спорт
Российским спортсменам для Олимпиады предложили новый флаг
Георгий Вилинбахов, глава Геральдического совета при президенте России заявил, что мог бы предложить новый флаг для участия российских спортсменов в Олимпийских Играх.
Политика
Эрдоган пригрозил США признать геноцид индейцев
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Вашингтону в ответ на признание геноцида армян в 1915 году утвердить резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки.
Общество
В Волгоградской области учительница отрезала челку школьнику
Происшествия
Главный киллер России бесплатно выполнил заказ прокурора на убийство
Главный киллер России Аслан Гагиев (Джако), которого считают лидером преступной группы, убившей 60 человек, выполнил заказ прокурора Ольги Швецовой об устранении ее бывшего зятя бесплатно.
Происшествия
В Берлине вскрыли могилу нациста Рейнхарда Гейдриха
В Берлине неизвестные раскопали могилу нациста Рейнхарда Гейдриха, который в 1939-1942 годах был начальником Главного управления имперской безопасности.
Общество
Яровая считает бакалавриат «недообразованием»
Яровая напомнила, что вопрос о необходимости деления на бакалавриат и магистратуру задал президент РФ Владимир Путин на Совете по русскому языку.
Общество
Путин подписал закон об отмене банковского роуминга в России
Президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий отмену комиссии за межрегиональные денежные переводы между счетами граждан в одном банке.
Политика
Верховный суд разрешил УПЦ Московского патриархата сохранить название
Верховный суд разрешил Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) сохранить свое название неизменным, пишет «Главком» со ссылкой на управляющего делами церкви митрополита Антония.
Экономика
В списке компаний на приватизацию появились новые названия
В новый план приватизации на 2020–2022 годы могут войти такие компании, как Дом.РФ, «Почта России», Росгеология, Зарубежнефть, аэропорт Шереметьево и ряд других (список есть у «Известий»).
Экономика
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Экономика
Кабмин увеличил финансирование крымской ФЦП до 961 млрд рублей
Объем финансирования федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя вырос с 959 млрд до 961,2 млрд рублей, следует из постановления правительства РФ, опубликованного в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
Армия и оружие
Расчёты комплекса «Искандер» отразили атаку на учениях под Астраханью
В Астраханской области расчёты оперативно-тактических комплексов «Искандер» ракетной бригады гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа в ходе учений отразили атаку условного противника.
Футбол
Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов
В штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
Футбол
Гинер выступил с заявлением о дальнейшем развитии ЦСКА
Президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер выступил с заявлением о дальнейшем развитии клуба после перехода 75% акций под контроль государственной корпорации ВЭБ.
Политика
Джулиани привел доказательства коррупции демократов на Украине
"Должно быть пять, шесть или семь украинских свидетелей, которые в один голос заявляют, что они в течение последних двух лет пытались приехать в США и представить нам доказательства крупного сговора украинцев, затрагивавшего демократов на выборах 2016 года, и весомые свидетельства связанной с этим коррупции", - указал адвокат Трампа.
Общество
Путин ввел налог для самозанятых еще в 19 регионах РФ
Ставки по налогам при работе в качестве самозанятых составляют 4% (для доходов, полученных от физлиц) и 6% (для доходов от юрлиц).
Общество
Владимирская область не планирует принимать мусор из других регионов
Издание "Ведомости" в понедельник сообщило, что в ближайшие годы Москва планирует вывозить часть своего мусора, а также остатки от сжигания мусора на полигоны близлежащих регионов, в частности, во Владимирскую область.
Происшествия
Мужчина открыл стрельбу в московском метро
В московском метро 23-летний мужчина открыл стрельбу на станции "Косино".
Гаджеты
Вьетнамские умные телевизоры скоро появятся на российском рынке
Вьетнамская компания Vsmart представила для российского рынка линейку так называемых, "умных" телевизоров.
Шоу-бизнес
Николай Басков впервые показал свою «роскошную» квартиру
Певец Николай Басков опубликовал в Instagram фотографию интерьера своей квартиры на Пречистенской набережной в Москве.
Общество