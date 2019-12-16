Происшествия

Вести.RuВести.RuСуд отказался выпускать историка Соколова из СИЗО

Санкт-Петербургский городской суд отказался переводить под домашний арест историка Олега Соколова. Таким образом, в следственном изоляторе как минимум до 8 января.
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«Я её и сейчас люблю»: историк Соколов ответил на откровенные вопросы о Ещенко

78.ru12:43

Экс-доцента СПбГУ, обвиняемого в убийстве аспирантки, оставили в СИЗО

Эхо Москвы12:30

Суд Петербурга оставил историка Соколова под арестом

Известия05:32

Защита историка Соколова рассматривает возможность суда присяжных

РИА Новости09:16

Адвокат Соколова заявил, что тот снова пытался свести счёты с жизнью в СИЗО

Life.ru07:41

Олег Соколов вновь попытался свести счеты с жизнью

АиФ Санкт-Петербург09:19

Суд в Петербурге оставил под стражей историка Соколова

Интерфакс05:30
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Хоккей

Ковальчук покинул «Лос-Анджелес» и выставлен на драфт отказов

Российский нападающий Илья Ковальчук покинул "Лос-Анджелес Кингз" и выставлен на безусловный драфт отказов с последующим расторжением контракта, сообщается на сайте клуба НХЛ.
РИА Новости 12:18
Общество

Историк Соколов рассказал в письме об отношениях с убитой аспиранткой

DP.RU 02:47
Общество

Немецкие железные дороги поставили на место Грету Тунберг

В немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn прокомментировали сообщения о том, что шведской экоактивистке Грете Тунберг не нашлось сидячего места в вагоне.
РИА Новости 09:00
Происшествия

В Подмосковье обнаружили тело мужчины без головы и кистей рук

Недалеко от деревни Шорново в Московской области, на берегу реки Руза, обнаружили тело мужчины без головы и кистей рук.
РБК 12:57
Транспорт

В Петербурге пересчитали тарифы на проезд в метро на 2020 год

Напомним, в конце ноября сообщалось, что стоимость проезда в метро в 2020 году составит 55 рублей, как и провоз ручной клади сверх установленной нормы.
Форпост Северо-Запад 12:17
Культура

Зеленский поприсутствовал на концерте студии «Квартал 95»

News.ru 03:30
Спорт

Российским спортсменам для Олимпиады предложили новый флаг

Георгий Вилинбахов, глава Геральдического совета при президенте России заявил, что мог бы предложить новый флаг для участия российских спортсменов в Олимпийских Играх.
Pravda.Ru 10:09
Политика

Эрдоган пригрозил США признать геноцид индейцев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Вашингтону в ответ на признание геноцида армян в 1915 году утвердить резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки.
Известия вчера в 15:47
Общество

В Волгоградской области учительница отрезала челку школьнику

Известия вчера в 13:41
Происшествия

Главный киллер России бесплатно выполнил заказ прокурора на убийство

Главный киллер России Аслан Гагиев (Джако), которого считают лидером преступной группы, убившей 60 человек, выполнил заказ прокурора Ольги Швецовой об устранении ее бывшего зятя бесплатно.
Lenta.ru 02:27
Происшествия

В Берлине вскрыли могилу нациста Рейнхарда Гейдриха

В Берлине неизвестные раскопали могилу нациста Рейнхарда Гейдриха, который в 1939-1942 годах был начальником Главного управления имперской безопасности.
Интерфакс 09:36
Общество

Яровая считает бакалавриат «недообразованием»

Яровая напомнила, что вопрос о необходимости деления на бакалавриат и магистратуру задал президент РФ Владимир Путин на Совете по русскому языку.
Интерфакс 04:14
Общество

Путин подписал закон об отмене банковского роуминга в России

Президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий отмену комиссии за межрегиональные денежные переводы между счетами граждан в одном банке.
Ведомости 10:47
Политика

Верховный суд разрешил УПЦ Московского патриархата сохранить название

Верховный суд разрешил Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) сохранить свое название неизменным, пишет «Главком» со ссылкой на управляющего делами церкви митрополита Антония.
РБК 12:21
Экономика

В списке компаний на приватизацию появились новые названия

В новый план приватизации на 2020–2022 годы могут войти такие компании, как Дом.РФ, «Почта России», Росгеология, Зарубежнефть, аэропорт Шереметьево и ряд других (список есть у «Известий»).
Известия вчера в 17:18
Фигурное катание

Фанаты Загитовой требуют отстранить Тарасову от работы комментатором

Life.ru 09:24
Экономика

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Газета.Ru 09:00
Экономика

Кабмин увеличил финансирование крымской ФЦП до 961 млрд рублей

Объем финансирования федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя вырос с 959 млрд до 961,2 млрд рублей, следует из постановления правительства РФ, опубликованного в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
ТАСС 07:49
Армия и оружие

Расчёты комплекса «Искандер» отразили атаку на учениях под Астраханью

В Астраханской области расчёты оперативно-тактических комплексов «Искандер» ракетной бригады гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа в ходе учений отразили атаку условного противника.
RT на русском 14 декабря в 12:19
Футбол

Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов

В штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
RT на русском 06:25
Футбол

Гинер выступил с заявлением о дальнейшем развитии ЦСКА

Президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер выступил с заявлением о дальнейшем развитии клуба после перехода 75% акций под контроль государственной корпорации ВЭБ.
Газета.Ru 13:01
Происшествия

Пассажирке рейса Гоа-Москва сломали нос из-за пролитого кофе

Газета.Ru 12:57
Политика

Джулиани привел доказательства коррупции демократов на Украине

"Должно быть пять, шесть или семь украинских свидетелей, которые в один голос заявляют, что они в течение последних двух лет пытались приехать в США и представить нам доказательства крупного сговора украинцев, затрагивавшего демократов на выборах 2016 года, и весомые свидетельства связанной с этим коррупции", - указал адвокат Трампа.
Газета.Ru 07:22
Общество

Путин ввел налог для самозанятых еще в 19 регионах РФ

Ставки по налогам при работе в качестве самозанятых составляют 4% (для доходов, полученных от физлиц) и 6% (для доходов от юрлиц).
БИЗНЕС Online вчера в 06:39
Общество

Владимирская область не планирует принимать мусор из других регионов

Издание "Ведомости" в понедельник сообщило, что в ближайшие годы Москва планирует вывозить часть своего мусора, а также остатки от сжигания мусора на полигоны близлежащих регионов, в частности, во Владимирскую область.
РИА Новости 11:11
Происшествия

Мужчина открыл стрельбу в московском метро

В московском метро 23-летний мужчина открыл стрельбу на станции "Косино".
Российская газета 03:28
Гаджеты

Вьетнамские умные телевизоры скоро появятся на российском рынке

Вьетнамская компания Vsmart представила для российского рынка линейку так называемых, "умных" телевизоров.
МонаВиста 12:56
Шоу-бизнес

Николай Басков впервые показал свою «роскошную» квартиру

Певец Николай Басков опубликовал в Instagram фотографию интерьера своей квартиры на Пречистенской набережной в Москве.
News.ru 09:45
Культура

Онлайн‑кинотеатр Premier удалил пятый эпизод сериала «Эпидемия»

КиноПоиск 04:10
Общество

На Колыме в январе ждут сильные морозы

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Соколов Олег Валерьевич
Российский историк
Российский историк, кандидат исторических наук, доцент, специалист по военной истории Франции, один из самых известных российских реконструкторов сражений времён наполеоновских войн.
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