Общество

РБКРБКСуд отказался взять с Серебренникова подписку о невыезде

Мещанский суд Москвы отказался поддержать ходатайство прокуратуры, настаивавшей на избрании в качестве меры пресечения для режиссера Кирилла Серебренникова подписки о невыезде. Об этом сообщает «РИА Новости».
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Суд отказался взять с Серебренникова подписку о невыезде

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Суд не стал брать с фигурантов дела «Седьмой студии» подписку о невыезде

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Интерфакс04:49

Мещанский суд Москвы будет рассматривать дело режиссера Кирилла Серебренникова в ежедневном режиме

Эхо Москвы07:30

C Cеребренникова не стали брать подписку о невыезде

Московский Комсомолец04:44
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Общество

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Бывший командир одного из подразделений ПВО самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимир Цемах заявил, что считает своё похищение украинскими спецслужбами терроризмом и рассматривает возможность обращения в связи с этим в международные суды.
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Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска

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Полковник ФСБ Кирилл Черкалин в ответ на исковые требования согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей.
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Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье

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Армия США решила сменить калибр патронов из-за России

Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
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В Петушках загорелись торговые ряды на площади 1,5 тыс. кв. м

В главке МЧС рассказали «РИА Новости», что в 13:22 пожар локализовали на площади 1,5 тыс. кв. м, а затем ликвидировали.
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Rockstar выпустила релизный трейлер ПК-версии Red Dead Redemption 2

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Состав сборной России объявят 5 ноября

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Муж Заворотнюк появился на пресс-конференции

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Названа максимальная стоимость проезда по трассе Москва — Казань

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Ровно год назад на 82 СРЗ в Рослякове затонул плавучий док

Ровно год назад, 30 октября, в Рослякове во время планового выхода единственного российского авианосца «Адмирал Кузнецов» затонул плавучий док размером с Красную площадь.
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МИД потребовал от Косово наказать виновных в инциденте с Краснощековым

Россия в контексте инцидента с российским сотрудником миссии ООН в Косово (МООНК, UNMIK) Михаилом Краснощековым считает ошибочным ставить вопрос о возможности присоединения Косово к международным структурам, в частности, к Интерполу, и требует наказать виновных в случившемся, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Телескоп «Хаббл» запечатлел «лицо» в космосе

Астрономы с помощью телескопа «Хаббл» сфотографировали столкновение двух галактик. Получившееся изображение напоминает «лицо».
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Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

РБК 30 октября в 13:30
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В Одессе барельеф Жукову убрали со здания военкомата

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В Германии назвали рубль лучшей валютой

Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
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В России вступил в силу закон о суверенном рунете

В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
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Артисты Мариинки отравились после концерта в Москве

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