Общество

РБКРБКСуд отказался взять с Серебренникова подписку о невыезде

Мещанский суд Москвы отказался поддержать ходатайство прокуратуры, настаивавшей на избрании в качестве меры пресечения для режиссера Кирилла Серебренникова подписки о невыезде. Об этом сообщает «РИА Новости».
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Суд отказался взять с Серебренникова подписку о невыезде

РБК05:37

Суд оставил Серебренникова на свободе

РИА Новости05:03

Мещанский суд Москвы отказался вновь брать с фигурантов дела «Седьмой студии» подписку о невыезде

Эхо Москвы05:30

Суд не стал брать с фигурантов дела «Седьмой студии» подписку о невыезде

Коммерсантъ05:38

Суд отказался отправлять фигурантов дела «Седьмой студии» под подписку о невыезде

Интерфакс04:49

C Cеребренникова не стали брать подписку о невыезде

Московский Комсомолец04:44

Суд отказался брать с фигурантов дела «Седьмой студии» подписку о невыезде

ТАСС05:01
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Происшествия

Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО

Российская газета 05:41
Транспорт

Одобрено строительство трассы Москва — Казань

По словам собеседников издания, строительство четырехполосной трассы разбили на этапы: из Москвы до Владимира и обход Казани планируется построить до конца 2024 года, а срединный участок — к 2027.
Lenta.ru вчера в 20:21
Происшествия

Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска

Газета.Ru 02:40
Экономика

Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%

Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.
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Клум нарядилась в костюм жертвы эксперимента инопланетян - ее наряд состоит из снятой искусственной кожи, обнаженных окровавленных мышц, проводов и прозрачного шлема, под которым виден бутафорский мозг.
Газета.Ru 03:19
Авто

В России две модели Volkswagen стали доступнее

В России стали доступнее пикап Volkswagen Amarok и кроссовер Volkswagen Tiguan.
Автоновости дня 01:37
Происшествия

Торговые ряды горят во Владимирской области

Торговые ряды горят в Петушках Владимирской области, погибших и пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС в пятницу.
ТАСС 06:03
Политика

Против угрожавших Зеленскому Фединой и Зверобой завели уголовное дело

В отношении депутата от «Европейской солидарности» Софии Фединой и блогера Маруси Зверобой завели уголовное дело.
Украина.ру 06:26
Происшествия

Семь солдат из Югры госпитализировали после стрельбы в Забайкалье

В воинской части в Забайкальском крае, где солдат расстрелял восемь человек, служат 26 срочников из Югры.
Аргументы и Факты - Югра 07:12
Политика

Меркель проведет встречу с Помпео восьмого ноября в Берлине

Канцлер ФРГ Ангела Меркель 8 ноября примет госсекретаря США Майка Помпео в Берлине, на повестке дня двусторонние отношения и актуальные международные вопросы, заявила представитель кабмина ФРГ.
РИА Новости 07:04
Происшествия

Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре

В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Интерфакс вчера в 09:03
Армия и оружие

В ЛНР заявили о завершении отвода сил в Золотом

Народная милиция самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) завершила процесс отвода своих сил на линии соприкосновения в Золотом.
Известия 06:14
Политика

МИД России ответил на призыв НАТО вернуть Крым Украине

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко ответил на призыв военного блока НАТО к России передать контроль над Крымом Украине.
REGNUM вчера в 11:09
Общество

Артисты Мариинки отравились после концерта в Москве

Вести.Ru 06:10
Здоровье

Минздрав обнаружил сокращение числа врачей в 54 регионах

В прошлом году число врачей в нашей стране выросло - на 0,07 процента или 404 специалиста.
Российская газета вчера в 03:57
ЖКХ

В Госдуме предложили разрешить не платить за некачественные услуги ЖКХ

В среду правительство утвердило схему повышения тарифов ЖКХ с третьего квартала 2020 года.
РИА Новости вчера в 20:48
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Shortparis представил альбом «Так закалялась сталь»

Группа Shortparis представила второй русскоязычный альбом «Так закалялась сталь».
Культуромания 03:36
Политика

Украина намерена обязать Россию платить за восстановление Донбасса

После завершения конфликта в Донбассе Россия должна выплатить Киеву "репарации" на восстановление региона, заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в эфире телеканала "1+1".
РИА Новости 04:27
Культура

Шинода из Linkin Park записал песню для российского фильма

Телеканал 360° 06:48
Экономика

Нацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа

Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины.
REGNUM вчера в 18:24
Политика

Депутат Рады расплакалась на заседании

РИА Новости 03:37
Наука

Обнаружен полезный эффект холестерина

Ученые из шведского Лундского университета провели исследование и выяснили, что для нормальной работы отвечающего за выработку инсулина рецептора необходим холестерин.
Телеканал 360° вчера в 12:57
Транспорт

Минтранс подготовил поправки в ПДД для электросамокатов и гироскутеров

Минтранс опубликовал поправки в правила дорожного движения, регулирующие движение на электросамокатах, гироскутерах, мотоколесах и сигвеях.
Ведомости 06:33
Общество

Ирина Шейк появилась на улице Нью-Йорка в костюме Минни Маус

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Шоу-бизнес

Лидия Вележева: «Стюардесса предложила мне бокал вина, я согласилась»

StarHit.ru 04:00
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Трамп отреагировал на принятие резолюции о процедуре импичмента

Стало известно и реакции президента США Дональдп Трампа на решение палаты представителей конгресса США принять резолюции о начале процедуры импичмента.
Pravda.Ru 01:38
Футбол

Состав сборной России объявят 5 ноября

5 ноября тренерский штаб сборной России по футболу планирует объявить состав команды на игры отборочного раунда Евро-2020, сообщает ТАСС.
ProstoProSport 06:11
Политика

Депутаты Рады обратились к США из-за ситуации вокруг батальона «Азов»

Депутаты Верховной рады Украины призвали Конгресс США быть беспристрастными в ситуации вокруг батальона «Азов» и провести расследование до принятия какого-либо решения.
Известия 06:56
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 30 октября в 14:04
Авто

В Латвии построили внедорожник для Сатаны

Латвийская тюнинг-уомпания Dartz представила необычный внедорожник, который получил название Black Stallion.
32CARS.ru вчера в 09:01
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