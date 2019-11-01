Общество
РБКСуд отказался взять с Серебренникова подписку о невыезде
Мещанский суд Москвы отказался поддержать ходатайство прокуратуры, настаивавшей на избрании в качестве меры пресечения для режиссера Кирилла Серебренникова подписки о невыезде. Об этом сообщает «РИА Новости».
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Новое «старое» дело Серебренникова: судья посоветовала адвокату режиссера найти замену
Московский Комсомолец09:36
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Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич включил российского певца Григория Лепса в список лиц, которым запрещен въезд в страну.
РИА Новости 09:58
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Строительство скоростной платной автотрассы Москва — Казань начнется в 2020 году.
РЕН ТВ 04:17
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Пять человек пострадали при пожаре в доме в центре Москвы
При пожаре в многоэтажном доме в центре Москвы пострадали пять человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 08:57
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Ровно год назад на 82 СРЗ в Рослякове затонул плавучий док
Ровно год назад, 30 октября, в Рослякове во время планового выхода единственного российского авианосца «Адмирал Кузнецов» затонул плавучий док размером с Красную площадь.
Аргументы и Факты - Мурманск 30 октября в 06:25
Общество
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Общество
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В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс
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RT на русском 08:25
Политика
МИД Украины заявил о создании условий для нормандского саммита
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RT на русском 08:07
Происшествия
В Нарьян-Маре люди несут цветы и игрушки к детсаду, где убили ребенка
РИА Новости вчера в 14:51
Происшествия
Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО
Российская газета 05:41
Общество
Кристина Асмус обнаружила себя на надгробии
Актриса Кристина Асмус собирается взыскать с компании по осуществлению ритуальных услуг компенсацию за моральный ущерб после того, как ее портрет разместили на надгробии.
Lenta.ru 10:10
Энергетика
«Зарубежнефть» попросила льгот для разработки месторождения на Кубе
«Зарубежнефть» и кубинская компания CubaPetroleo (Cupet) собираются добывать на месторождении Бока де Харуко 2 млн т нефти ежегодно в последующие 10 лет, компании готовы инвестировать в проект около 100 млн евро, пишет РБК со ссылкой на заявление заместителя гендиректора российской компании Дениса Улитина.
Ведомости 04:06
Политика
Цемах заявил о давлении спецслужб Украины из-за показаний по делу MH17
Свидетель по делу крушения малайзийского Boeing MH17 Владимир Цемах обвинил украинские спецслужбы в том, что те оказывали на него давление, чтобы добиться "правильных" показаний по делу о крушении Boeing MH17, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:27
Наука
Ученые нашли способ пожилым людям избежать проблем с памятью
Оказалось, что у таких людей риски ухудшения памяти снижаются на 32%. Невероятный длительный эксперимент продолжался целых 70 лет.
Независимый публицист вчера в 12:18
Общество
Названа дата введения по всей России налога для самозанятых
С 1 июля 2020 года специальный налоговый режим для самозанятых введут во всех регионах страны.
Газета.Ru 09:35
Кино
Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате
Новый долгожданный «Терминатор» 2019 со Шварценеггером в главной роли стартовал в российском прокате, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 10:00
Армия и оружие
Асад не верит в ликвидацию аль-Багдади
Президент Сирии Башар Асад заявил, что не верит в реальность убийства лидера ИГИЛ* Бакра аль-Багдади, так как Дамаск не взаимодействовал с Соединенными Штатами по этому вопросу.
ТК Звезда вчера в 17:26
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Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства
Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
BFM.ru вчера в 13:41
Шоу-бизнес
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Культура
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Происшествия
Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова»
REGNUM вчера в 17:17
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Лидия Вележева прокомментировала информацию о дебоше на борту самолета
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Опрос показал, сколько россиян выступают за возвращение смертной казни
Большинство россиян (69%) считают, что за некоторые преступления следует приговаривать к смертной казни; причем более половины (52%) вернули бы эту меру в российскую практику, а более трети (37%) считают введение в 1996 году моратория на применение смертной казни верным решением, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение".
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МИД РФ обвинил США в контрабанде нефти из Сирии
США прикрывают контрабанду нефти из Сирии предлогами борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ).
REGNUM 09:24
Политика
Украина отложит разведение сил в Петровском
Украина пересмотрит дату разведения сил и средств в Петровском, согласованную на 4 ноября, из-за обстрелов, которые якобы произошли 30 октября.
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Гаджеты
Смартфоны Redmi K20 Pro получат обновление до MIUI 11
В Китае Redmi K20 Pro обновили до MIUI 11 ещё две недели назад. Теперь глобальную версию прошивки начали получать в Индии.
Профиль 30 октября в 01:20
Экономика
Нацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа
Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины.
REGNUM вчера в 18:24