Мещанский суд Москвы отказался поддержать ходатайство прокуратуры, настаивавшей на избрании в качестве меры пресечения для режиссера Кирилла Серебренникова подписки о невыезде. Об этом сообщает «РИА Новости».

Суд отказался взять с Серебренникова подписку о невыезде

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