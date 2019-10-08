Общество

ТАССТАСССуд отклонил иск Алибасова к производителю «Крота» на 100 млн рублей

Ответчиками по иску в суде выступили производитель жидкого средства ООО "АМС медиа" и гипермаркет "Ашан". В качестве соответчика была привлечена страховая компания "Ингосстрах", так как ответственность гипермаркета застрахована в ней.
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с чего всё началось

Суд отклонил иск Алибасова к производителю «Крота» на 100 млн рублей

Пресненский суд Москвы оставил без удовлетворения иск продюсера Бари Алибасова, требовавшего взыскать 100 млн руб. с производителя средства для прочистки труб "Крот", "Ингосстраха" и гипермаркета "Ашан", где было приобретено чистящее средство, которым он отравился.
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Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию на северо-востоке Сирии с постоянными членами Совета безопасности РФ.
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Разработан закон о блокировке электронной почты россиян

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В своем письме президенту РФ Владимиру Путину российские автодилеры предупредили о возможных последствиях повышения утилизационного сбора.
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Появилась запись звонка сестер Хачатурян в полицию после убийства отца

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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Основатель и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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