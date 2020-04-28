Общество

ИнтерфаксИнтерфаксСуд отклонил иск к мэру Москвы против введения цифровых пропусков

Московский городской суд отказал в удовлетворении коллективного иска к мэру Сергею Собянину от муниципального депутата Дениса Шендеровича, и еще 11 москвичей, которые просили признать незаконным введение цифровых пропусков для передвижения по столице, сообщили "Интерфаксу" в суде.
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Мосгорсуд отклонил коллективный иск к Собянину из-за цифровых пропусков

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Мосгорсуд отклонил иск к Собянину против введения цифровых пропусков

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Шесть исков о незаконности московского режима самоизоляции отклонили за одно заседание

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В Москве продлили режим самоизоляции

Режим самоизоляции в Москве продлевается до 11 мая, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.
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Кино

Братья Руссо показали кадры последних дней съёмок «Мстителей: Финал»

Американские режиссёры Энтони и Джо Руссо показали кадры последних дней съёмок фильма «Мстители: Финал» вселенной Marvel.
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Общество

Ученые назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России

Распространение коронавируса в России завершится в июле, предсказали учены из сингапурского университета технологий и дизайна.
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В Москве из-за режима самоизоляции вступил в силу новый закон о тишине.
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Биатлон

Адвокат: подпись Родченкова признали поддельной

Подпись бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова признана поддельной, передает РИА "Новости".
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Экономика

Минфин выделит средства для поддержки россиян

Министерство финансов России готово выделить дополнительно столько средств, сколько потребуется на поддержку жителей страны и экономики РФ в случае продления ситуации с распространением коронавируса и ограничительных мер.
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В Роспотребнадзоре названы примерные сроки отмены режима самоизоляции

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вскоре можно будет приступить к поэтапной отмене ограничений, введённых в связи с коронавирусной инфекцией.
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Недавно Лидия Николаевна подарила свою квартиру супругу Бари Алибасову, который в свою очередь продал жилье своему помощнику - актеру гей-порно Сергею Моцарю.
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Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии

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Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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