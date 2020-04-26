Общество

Газета.RuГазета.RuМосгорсуд отклонил иск к Собянину против введения цифровых пропусков

Московский городской суд отклонил коллективный иск жителей столицы к мэру Москвы Сергею Собянину о незаконности введения цифровых пропусков для передвижения по городу, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя суда.
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с чего всё началось

Мосгорсуд отказался принять обеспечительные меры по иску к Собянину

Мосгорсуд отказался приостановить действие указов Собянина о введении режима повышенной готовности и цифровых пропусков в качестве меры предварительной защиты по административному иску об отмене таких указов.
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Мосгорсуд отклонил коллективный иск к Собянину из-за цифровых пропусков

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Мосгорсуд отклонил коллективный иск к Собянину против цифровых пропусков и режима изоляции

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Суд отклонил коллективный иск москвичей об отмене цифровых пропусков

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Мосгорсуд отказал во всех исках об отмене указов мэра о самоизоляции

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Мэрия Москвы подготовила ответ на иск о самоизоляции

News-24.ru26 апреля в 06:05
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Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины

Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
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Генерала ФСБ назвали предполагаемым ключевым фигурантом по делу MH17

Первый заместитель руководителя пограничной службы ФСБ России генерал-полковник Андрей Бурлака может оказаться одним из главных фигурантов дела о крушении самолёта Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии».
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Российские школьники рассказали о злоключениях в США

Застрявшие в США российские школьники рассказали о том, что с ними произошло.
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Ученые изменили прогноз по окончанию вспышки коронавируса в России

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Политика

Путин объявил о продлении нерабочих дней

В начале апреля Путин выступил с обращением к гражданам, во время которого объявил, что в стране продлевается режим нерабочих дней из-за коронавируса до 30 апреля.
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Японская марка Toyota объявила о готовности официально представить новую версию паркетника Urban Cruiser.
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Юрзинов покинул пост главного тренера «Трактора»

Хоккейный клуб «Трактор» официально объявил об уходе главного тренера команды Владимира Юрзинова.
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Ректор ВШЭ допустил возможность обеднения среднего класса в России

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов в беседе с РБК заявил, что в связи с экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 у среднего класса в России «есть серьёзные риски скатывания в бедность».
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Политика

Меркель заявила, что санкции против России во время пандемии неприятны

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Политика

Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии

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Политика

Госдума может запретить приравнивание СССР к нацистской Германии

Москва, 28 апреля 2020, 17:56 — REGNUM В Госдуме разработан законопроект, запрещающий приравнивание действий советского руководства и солдат в годы Второй мировой войны к действиям руководства и военнослужащих нацистской Германии.
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В Алтайском крае найдены тела пропавших в январе молодых людей

В Алтайском крае обнаружили тела двоих молодых людей, которые пропали в январе. Об этом сообщается на сайте СУ СК по региону 27 апреля.
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Происшествия

В Армении в больнице зарезали из мести двух жертв перестрелки

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Путин пообещал авиационный парад и салюты на 9 мая

Ежегодно торжественное шествие проходит 9 мая. В этом году в памятную дату президент выступит с обращением к россиянам и ветеранам.
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Зонд Solar Orbiter сблизится с Землей в ноябре 2021 года

Зонд Solar Orbiter, который был запущен в феврале 2020 года, под воздействием Земли в ноябре 2021 года совершит гравитационный маневр (изменение орбиты), после чего выйдет на рабочую орбиту вокруг Солнца.
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СК опубликовал видео с места взрыва боеприпаса в Волгограде

Следственный комитет опубликовал видео с места взрыва боеприпаса в автомобиле в Волгограде. Ролик размещен на YouTube-канале ведомства.
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Общество

В Чите в мае введут цифровые пропуска для передвижения

Систему электронных пропусков запустят в работу в мае для борьбы с распространением коронавируса на территории Читы и Читинского района Забайкальского края.
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Общество

В Москве продлили режим самоизоляции

Режим самоизоляции в Москве продлевается до 11 мая, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.
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На Первом канале выйдет продолжение сериала «Диверсант»

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Как могла выглядеть Милина в отмененном фильме по Mortal Kombat

Художник Джерад Маранц опубликовал арт Милины - персонажа для полнометражного фильма Mortal Kombat, который собирался снимать режиссер Кевин Танчароэн.
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Пентагон опубликовал видеозаписи с НЛО

Пентагон опубликовал на своем сайте видеозаписи, на которых запечатлены "неопознанные явления".
РИА Новости вчера в 14:18
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В Минздраве назвали важнейший симптом коронавируса

Главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире канала "Россия-1" заявил, что важнейшим симптомом коронавирусной инфекции является одышка.
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В России чиновников решили наказывать за хамство

Законопроект, предусматривающий наказание чиновников за хамство и оскорбления в отношении граждан, внесут в Государственную Думу.
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Армия и оружие

Норвежские истребители сопроводили российские Ту-22М3

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Треть россиян считают чрезмерными ограничения в связи коронавирусом

Серьезно ли россияне относятся к эпидемии Исследовательский центр Romir Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) провел социсследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в связи с эпидемией.
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Продажи легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 и снижения цен на нефть могут упасть на 30% -- до 1,14 млн машин, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование консалтинговой компании PwC.
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Скончалась трёхкратная чемпионка мира по гандболу Марина Базанова

В составе сборной СССР Базанова стала трёхкратной чемпионкой мира (1982, 1986, 1990), а также завоевала бронзовые медали Олимпийских игр (Сеул-1988).
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