Общество
Газета.RuМосгорсуд отклонил иск к Собянину против введения цифровых пропусков
Московский городской суд отклонил коллективный иск жителей столицы к мэру Москвы Сергею Собянину о незаконности введения цифровых пропусков для передвижения по городу, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя суда.
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с чего всё началось
Мосгорсуд отказался приостановить действие указов Собянина о введении режима повышенной готовности и цифровых пропусков в качестве меры предварительной защиты по административному иску об отмене таких указов.Ведомости06:13
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Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины
Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
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В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
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Вспышка коронавируса в России может окончательно завершиться 19 августа, следует из постоянно обновляемых данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
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Хоккейный клуб «Трактор» официально объявил об уходе главного тренера команды Владимира Юрзинова.
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Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов в беседе с РБК заявил, что в связи с экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 у среднего класса в России «есть серьёзные риски скатывания в бедность».
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ТАСС 10:20
Политика
Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной назвал плюсы российского здравоохранения по сравнению с американским.
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Госдума может запретить приравнивание СССР к нацистской Германии
Москва, 28 апреля 2020, 17:56 — REGNUM В Госдуме разработан законопроект, запрещающий приравнивание действий советского руководства и солдат в годы Второй мировой войны к действиям руководства и военнослужащих нацистской Германии.
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В Алтайском крае найдены тела пропавших в январе молодых людей
В Алтайском крае обнаружили тела двоих молодых людей, которые пропали в январе. Об этом сообщается на сайте СУ СК по региону 27 апреля.
Известия 01:30
Политика
Путин пообещал авиационный парад и салюты на 9 мая
Ежегодно торжественное шествие проходит 9 мая. В этом году в памятную дату президент выступит с обращением к россиянам и ветеранам.
Snob.ru 13:00
Космос
Зонд Solar Orbiter сблизится с Землей в ноябре 2021 года
Зонд Solar Orbiter, который был запущен в феврале 2020 года, под воздействием Земли в ноябре 2021 года совершит гравитационный маневр (изменение орбиты), после чего выйдет на рабочую орбиту вокруг Солнца.
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Происшествия
СК опубликовал видео с места взрыва боеприпаса в Волгограде
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ТАСС вчера в 23:38
Общество
В Чите в мае введут цифровые пропуска для передвижения
Систему электронных пропусков запустят в работу в мае для борьбы с распространением коронавируса на территории Читы и Читинского района Забайкальского края.
ТАСС 10:50
Общество
В Москве продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Москве продлевается до 11 мая, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.
RT на русском 13:02
Кино
На Первом канале выйдет продолжение сериала «Диверсант»
ТАСС вчера в 23:38
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Как могла выглядеть Милина в отмененном фильме по Mortal Kombat
Художник Джерад Маранц опубликовал арт Милины - персонажа для полнометражного фильма Mortal Kombat, который собирался снимать режиссер Кевин Танчароэн.
Российская газета 07:40
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Пентагон опубликовал видеозаписи с НЛО
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В Минздраве назвали важнейший симптом коронавируса
Главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире канала "Россия-1" заявил, что важнейшим симптомом коронавирусной инфекции является одышка.
Газета.Ru 15:24
Политика
В России чиновников решили наказывать за хамство
Законопроект, предусматривающий наказание чиновников за хамство и оскорбления в отношении граждан, внесут в Государственную Думу.
Lenta.ru 04:23
Армия и оружие
Норвежские истребители сопроводили российские Ту-22М3
Военное дело 10:30
Общество
Треть россиян считают чрезмерными ограничения в связи коронавирусом
Серьезно ли россияне относятся к эпидемии Исследовательский центр Romir Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) провел социсследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в связи с эпидемией.
РБК 17:00
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Продажи легковых автомобилей в России могут упасть на 30%
Продажи легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 и снижения цен на нефть могут упасть на 30% -- до 1,14 млн машин, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование консалтинговой компании PwC.
Коммерсантъ 17:36
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Новая Hyundai Elantra получит версию N Line
Компания Hyundai представила тизер новой модификации седана Elantra последнего поколения — спортивной версии N Line.
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Спорт
Скончалась трёхкратная чемпионка мира по гандболу Марина Базанова
В составе сборной СССР Базанова стала трёхкратной чемпионкой мира (1982, 1986, 1990), а также завоевала бронзовые медали Олимпийских игр (Сеул-1988).
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