Мосгорсуд отказался приостановить действие указов Собянина о введении режима повышенной готовности и цифровых пропусков в качестве меры предварительной защиты по административному иску об отмене таких указов.

с чего всё началось

Московский городской суд отклонил коллективный иск жителей столицы к мэру Москвы Сергею Собянину о незаконности введения цифровых пропусков для передвижения по городу, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя суда.

Мосгорсуд отклонил иск к Собянину против введения цифровых пропусков

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