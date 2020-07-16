Pala Assets и другие кредиторы наняли инвестиционную компанию А1 (входит в «Альфа-Групп») для консультаций в процессе взыскания долга. Сейчас кредиторы добиваются взыскания заложенных акций банка через трастового управляющего — лондонский Citibank.

Суд отклонил иск кредиторов к Рустаму Тарико о взыскании ₽3,3 млрд

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Авто По обходу воронежского села Лосево проехало 220 тысяч автомобилей За десять дней после открытия, состоявшегося 4 июля, по новому обходу Лосево и Павловска на М-4 «Дон» в Воронежской области проехало почти 220 тысяч автомобилей, рассказали в пресс-службе «Автодора». 3

Общество Все российские регионы прошли пик эпидемии, сообщил эксперт Как пояснил Тавадян, регионы сгруппированы по цветам, которым соответствуют разные значения индекса заболеваемости - R. R - это индекс репродукции инфекции, которая рассчитана по методике Роспотребнадзора. 11

Политика Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 106

Хоккей Василевский третий раз подряд номинирован на «Везина Трофи» Россиянин третий раз подряд претендует на «Везина Трофи». Выигрывал награду он только в прошлом сезоне.

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Происшествия На Сереброплавильном заводе в Барнауле произошёл пожар В ночь с 16 на 17 июля барнаулец Евгений Кучинёв сообщил в своём facebook о возгорании здания на территории второй плавильной фабрики бывшего Сереброплавильного завода. 5

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Футбол Локомотив — ЦСКА 2:1 ЦСКА победил в серии пенальти "Локомотив" в московском дерби в чемпионате России по пляжному футболу.

Общество В США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания Исполнительные власти и законодатели штата Мичиган борются за освобождение 15-летней школьницы, которую отправили в места лишения свободы для несовершеннолетних за невыполнение домашнего задания, пишет Detroit Metro Times. 2

Энергетика Газпром окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году В ходе телефонной конференции «Газпрома» начальник управления департамента компании Алексей Андреев сообщил, что руководство приняло решение о повышении цен на российский газ. 312