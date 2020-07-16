Экономика
РБКСуд отклонил иск кредиторов к Рустаму Тарико о взыскании ₽3,3 млрд
Pala Assets и другие кредиторы наняли инвестиционную компанию А1 (входит в «Альфа-Групп») для консультаций в процессе взыскания долга. Сейчас кредиторы добиваются взыскания заложенных акций банка через трастового управляющего — лондонский Citibank.
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Футбол
Гайч перешел в ЦСКА за 8,5 млн евро
Общественная служба новостей 13:08
Наука
Биолог прокомментировала данные о недолговечном иммунитете к COVID-19
По мнению специалиста, существует несколько вариантов работы иммунного механизма в случае сохранения организмом иммунитета к COVID-19 на довольное короткое время, из которых можно сделать плохой и хороший выводы.
Известия 21:44
Армия и оружие
МИД России оценил возможность переброски ядерных зарядов США в Польшу
В случае передислокации тактического ядерного оружия США из Германии в Польшу прекратит своё существование основополагающий акт Россия — НАТО.
RT на русском 02:38
Авто
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в Российской Федерации. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:49
Авто
По обходу воронежского села Лосево проехало 220 тысяч автомобилей
За десять дней после открытия, состоявшегося 4 июля, по новому обходу Лосево и Павловска на М-4 «Дон» в Воронежской области проехало почти 220 тысяч автомобилей, рассказали в пресс-службе «Автодора».
АиФ Воронеж 09:43
Общество
Впервые за 17 лет в федеральной тюрьме США казнили заключенного
Последняя федеральная казнь до сегодняшнего дня была проведена в 2003 году.
Новые Известия 14 июля в 11:45
Общество
Все российские регионы прошли пик эпидемии, сообщил эксперт
Как пояснил Тавадян, регионы сгруппированы по цветам, которым соответствуют разные значения индекса заболеваемости - R. R - это индекс репродукции инфекции, которая рассчитана по методике Роспотребнадзора.
РИА Новости 20:49
Спорт
Российский прыгун с шестом Волков может перейти в сборную Беларуси
16-летний российский прыгун с шестом Матвей Волков планирует получить право выступать за сборную Беларуси.
Sports.ru вчера в 04:32
Происшествия
Восемь человек пострадали в результате ДТП в Липецкой области
RT на русском 21:57
Политика
Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ
Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:17
Политика
Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»
Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM вчера в 12:25
Происшествия
Пожар на военном корабле в Сан-Диего потушен
Евразия Daily 18:36
Хоккей
Василевский третий раз подряд номинирован на «Везина Трофи»
Россиянин третий раз подряд претендует на «Везина Трофи». Выигрывал награду он только в прошлом сезоне.
Спорт-Экспресс 20:27
Политика
Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине
Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса.
РИА Новости 09:54
Кино
Вышел трейлер боевика «Проект „Сила“» от Netflix
Культуромания вчера в 11:39
Происшествия
На Сереброплавильном заводе в Барнауле произошёл пожар
В ночь с 16 на 17 июля барнаулец Евгений Кучинёв сообщил в своём facebook о возгорании здания на территории второй плавильной фабрики бывшего Сереброплавильного завода.
ПолитСиб.Ру 22:55
Происшествия
Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала
Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
Lenta.ru 11:49
Политика
В Минобороны назвали цель выхода США из Договора по открытому небу
Начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности (входит в Минобороны России) Сергей Рыжков заявил, что Соединенные Штаты решили выйти из Договора по открытому небу (ДОН), желая взять под контроль весь космос, а также стремясь избежать инспекции американской территории.
Известия 20:55
Футбол
Локомотив — ЦСКА 2:1
ЦСКА победил в серии пенальти "Локомотив" в московском дерби в чемпионате России по пляжному футболу.
РИА Новости 14:39
Гаджеты
Xiaomi представила международную версию Mi Smart Band 5
Деловое.ТВ вчера в 12:38
Общество
В США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания
Исполнительные власти и законодатели штата Мичиган борются за освобождение 15-летней школьницы, которую отправили в места лишения свободы для несовершеннолетних за невыполнение домашнего задания, пишет Detroit Metro Times.
РИА Новости 22:01
Футбол
«Арсенал» в гостях обыграл «Урал» в матче чемпионата России по футболу
Тульский "Арсенал" обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 3:1 в матче 29-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.
ТАСС Спорт вчера в 10:59
Энергетика
Газпром окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году
В ходе телефонной конференции «Газпрома» начальник управления департамента компании Алексей Андреев сообщил, что руководство приняло решение о повышении цен на российский газ.
Live24 вчера в 11:40
Космос
Красивое замедленное видео показывает комету NEOWISE с орбиты Земли
Результат позволяет зрителям фильма ощутить, каково находиться на борту космической станции, пролетая 400 километров над Землей со скоростью 28 000 километров в час и наблюдая, как поднимается комета NEOWISE, о которой ММ ранее уже писали.
Машины и Механизмы 02:59
Общество
В Белоруссии арестованы счета супруги замглавы Минфина РФ
В Белоруссии арестованы счета супруги замглавы российского Минфина Андрея Круглова.
BFM.ru 02:20
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Футбол
Иванов рассудит «Зенит» и «Спартак» в полуфинальном матче Кубка России
Судейская бригада во главе с Сергеем Ивановым обслужит полуфинальную встречу Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».
Советский спорт 11:03
Кино
Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
В топ-5 вошли боевик «Призрачная шестерка» и комедийная картина «Загадочное убийство».
Evo-rus.com 01:36