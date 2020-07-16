Экономика

РБКРБКСуд отклонил иск кредиторов к Рустаму Тарико о взыскании ₽3,3 млрд

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Pala Assets и другие кредиторы наняли инвестиционную компанию А1 (входит в «Альфа-Групп») для консультаций в процессе взыскания долга. Сейчас кредиторы добиваются взыскания заложенных акций банка через трастового управляющего — лондонский Citibank.
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Суд не удовлетворил иск держателей бондов RSL к структурам «Русского стандарта» и Тарико

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Суд отклонил иск кредиторов к Рустаму Тарико о взыскании ₽3,3 млрд

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Суд отказал в иске держатей бондов Russian Standard к Рустаму Тарико

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