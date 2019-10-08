Общество
Блокнот.руСуд отклонил иск рэпера L-One к Тимати и лейблу Black Star
В марте 2019 рэпер L’One (Леван Горозия) ушел из лейбла Black Star. Исполнитель заявил, что имеет претензии к Тимати, Павлу Курьянову и лейблу в целом за то, что те пытаются отнять у него право на псевдоним и все записанные им за время совместной работы песни (157 треков).
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Суд отклонил иск Левана Горозии к Black Star. У лейбла остаются права на песни и псевдоним
Афиша Dailyвчера в 13:26
Суд оставил право использования песен рэпера L’One за лейблом Black Star
Агентство Москвавчера в 11:18
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Газета.Ru 04:35
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Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал альтернативные курорты, куда могут поехать туристы вместо турецкой Антальи.
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Космонавт Овчинин остался без шашлыка после возвращения с МКС
Российский космонавт Алексей Овчинин остался без шашлыка, который он заказывал на место посадки после возвращения с МКС.
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Россия сохранила 43-е место в рейтинге конкурентоспособности
Россия находится на 43-м месте в Индексе мировой конкурентоспособности, который опубликовал Всемирный экономический форум.
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В небе над Лос-Анджелесом появилось поздравление Владимиру Путину
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Яндекс показала маленькую Станцию с функцией управления жестами
Компания «Яндекс» представила мини-версию своей Яндекс.Станции. В отличие от первой колонки в новой есть функция управления жестами.
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Американские исследователи сообщили, что волны жары станут к середине текущего столетия значительно больше в размерах, чем сейчас.
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Госдума приостановит командировки депутатов в США
Визиты депутатов Госдумы в США будут приостановлены до момента получения от американских властей объяснений и извинений в связи с инцидентом с депутатом Госдумы Ингой Юмашевой.
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Автомобили с пробегом подешевели впервые за год
В России впервые за 2019 год подешевели автомобили с пробегом.
Автоновости дня 02:24
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СК предъявил обвинение трем саратовским полицейским по делу о пытках
Следователи предъявили троим полицейским в Саратове обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия в отношении задержанного, сообщило в среду областное СУСК.
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Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Донецкая и Луганская Народные Республики — это самостоятельные субъекты в урегулировании конфликта в Донбассе.
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Президент Международного союза КВН Александр Масляков прокомментировал информацию о поборах в клубе, о чем ранее в интервью Юрию Дудю сказал бывший участник КВН, стендап-комик Нурлан Сабуров.
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Ученые приручили вихри Джозефсона
Ученые из лаборатории топологических квантовых явлений в сверхпроводящих системах МФТИ решили применить магнитно-силовой микроскоп (МСМ) для изучения джозефсоновских вихрей в системе из двух сверхпроводящих контактов из ниобия, и прослойки из меди (Nb/Cu/Nb), играющей роль слабой связи.
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В Германии подтвердили информацию о крушении истребителя F-16 в районе Трир-Саарбург на юго-западе страны.
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Происшествия
В Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана ВОВ и его жены
В Рязани следователи задержали подозреваемого в убийстве 91-летнего ветерана Великой Отечественной войны и его жены.
РБК 05:14
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Компания Chery начала продажи нового кроссовера Exeed LX
Компания Chery вывела на китайский рынок новый кроссовер LX премиального суббренда Exeed.
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