Общество

Блокнот.руБлокнот.руСуд отклонил иск рэпера L-One к Тимати и лейблу Black Star

В марте 2019 рэпер L’One (Леван Горозия) ушел из лейбла Black Star. Исполнитель заявил, что имеет претензии к Тимати, Павлу Курьянову и лейблу в целом за то, что те пытаются отнять у него право на псевдоним и все записанные им за время совместной работы песни (157 треков).
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L'One
Российский исполнитель
российский артист грузинского происхождения, бывший участник объединения Phlatline, основатель проект WDKTZ вместе с DJ Pill. One, сооснователь и бывший участник группы Marselle. С 17 апреля 2012 года по настоящему времени является артистом лейбла «Black Star Inc.». Владелец собственной линии одежды «Cosmokot», выпускаемой под брендом Black Star Wear.
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