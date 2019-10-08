Общество
Lisa.ruРэпер L’One проиграл суд Тимати
Мещанский районный суд Москвы вынес решение в пользу музыкального лейбла Black Star, основателями которого являются хип-хоп исполнитель Тимати (Тимур Юнусов), Пашу (Павел Курьянов) и Вальтер. Таким образом, рэперу L’One (Леван Горозия) отказали в удовлетворении иска.
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Суд отклонил иск Левана Горозии к Black Star. У лейбла остаются права на песни и псевдоним
Афиша Dailyвчера в 13:26
Суд оставил право использования песен рэпера L’One за лейблом Black Star
Агентство Москвавчера в 11:18
Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 03:51, Вашингтон
Здоровье
Медики Дагестана получили новый вертолет
Лезги газет вчера в 15:25
Авто
«АвтоВАЗ» отзывает почти 4 тыс. автомобилей Lada Granta
ТАСС 07 октября в 08:04
Шоу-бизнес
Заворотнюк продолжила лечение в клинике, пишут СМИ
Актриса Анастасия Заворотнюк продолжила лечение в реабилитационной клинике, сообщает телеграм-канал Mash.
Газета.Ru 03:07
Космос
Сатурн стал рекордсменом по количеству спутников
Ранее рекордсменом считался другой газовый гигант – Юпитер (в настоящее время известно о 79 лунах крупнейшей в Солнечной системе планеты).
Газета Metro вчера в 14:52
Экономика
В ООН заявили об истощении финансовых резервов организации
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что организация столкнулась с серьёзным истощением финансовых ресурсов.
RT на русском вчера в 17:14
Происшествия
В СК завели дело на брата и сестру, которые собрали 6 млн для ИГИЛ
"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело об организации финансирования терроризма, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 205.1 УК РФ", - говорится в сообщении Петренко.
РЕН ТВ 02:35
Происшествия
В Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана и его супруги
Следственное управление Следственного Комитета РФ по Рязанской области 9 октября сообщило о задержании подозреваемого в убийстве ветерана Великой Отечественной войны и его супруги.
REGNUM 03:37
Театры
Дочь поставит неоконченный спектакль Марка Захарова
Марк Варшавер назначил дочь Марка Захарова, ведущую актрису «Ленкома» Александру Захарову, режиссером спектакля «Капкан».
Телеканал 360° вчера в 11:08
Общество
СМИ нашли в открытом доступе номера спецсвязи Бастрыкина и Памфиловой
Более сотни номеров спецсвязи высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе на сайте госзакупок, сообщает «Медуза».
РБК 02:59
Политика
Госдума приостановит командировки депутатов в США
Визиты депутатов Госдумы в США будут приостановлены до момента получения от американских властей объяснений и извинений в связи с инцидентом с депутатом Госдумы Ингой Юмашевой.
Известия 03:42
Политика
CNN: США скоро объявят о выходе из Договора по открытому небу
Администрация американского лидера Дональда Трампа скоро объявит, что планирует выйти из Договора по открытому небу.
RT на русском 00:44
Общество
Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина
Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru вчера в 17:06
Происшествия
Пассажир умер во время полета из Красноярска в Москву
Пассажир рейса Красноярск - Домодедово (Москва), из-за которого вечером во вторник самолет вынужденно сел в аэропорту Омска, скончался во время полета, сообщили РИА Новости в областном минздраве.
РИА Новости 01:27
Финансы
Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России
В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Российская газета 00:43
Общество
Суд обязал Johnson & Johnson выплатить американцу $8 млрд компенсации
Суд присяжных в Филадельфии (штат Пенсильвания) обязал американскую холдинговую компанию Johnson & Johnson выплатить в качестве компенсации 8 млрд долларов жителю штата Мэриленд, пострадавшего от побочных эффектов производимого Johnson & Johnson препарата для лечения шизофрении и биполярного расстройства, пишет газета Wall Street Journal.
Интерфакс 02:42
Политика
NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»
Западные спецслужбы связали несколько инцидентов, произошедших в разных странах за последние несколько лет, в одну "скоординированную и постоянную кампанию по дестабилизации Европы", за которой якобы стоит Россия, пишет американская газета The New York Times.
Газета.Ru 01:51
Авто
Назван способ уйти от официальных автодилеров
Если автовладелец принял решение уйти от официального дилера, он обязан обеспечить надлежащую эксплуатацию своей машины.
Телеканал 360° вчера в 23:05
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК вчера в 07:26
Путешествия
Российский союз туриндустрии назвал альтернативу отдыху в Турции
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин назвал места для отдыха, которые «по погоде, инфраструктуре и цене» сопоставимы с курортами Турции, многие из которых заполнены в октябре на 100%.
RT на русском 03:24
Единоборства
Чазз Уизерспун станет соперником для Александра Усика
Sports.ru вчера в 15:36
Происшествия
Мэра мексиканского города привязали к машине и протащили по улицам
Российская газета 03:19
Космос
Ученые NASA записали звуки Марса
Ученые из NASA записали звуки Марса. Для этого они использовали посадочный модуль InSight и чувствительный сейсмометр.
Москва 24 07 октября в 01:58
Экономика
РФПИ, Mail.ru Group, Alibaba и «Мегафон» объявили о создании СП
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), глобальная компания в сфере цифровой коммерции Alibaba Group, компания «Мегафон» и интернет‑ и IT-компания Mail.ru Group завершили сделку по созданию совместного предприятия по социальной коммерции в России и странах СНГ.
REGNUM 03:45
Общество
Русский аналог «Википедии» будет рассчитан на 15 млн пользователей
Для сравнения: у Wikipedia.org, по данным Mediascope, в июле 2019 года в российских городах с населением более 100 тыс. человек было 2,9 млн пользователей в день и 29,4 млн — в месяц.
РБК 01:00
Технологии
«Билайн» сообщил об утечке данных своих клиентов
В ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщили о проведенном расследовании в связи с появившейся информацией об утечке данных абонентов проводного интернета.
РБК 06 октября в 13:43
Игры
PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года
News.ru вчера в 08:43
Политика
Шойгу потребовал от командиров прекратить совещания в нерабочее время
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в жесткой форме потребовал от командиров прекратить проводить бестолковые совещания с подчиненными за счет их личного времени.
ФАН вчера в 15:40
Шоу-бизнес
Дочь Кирилла Сафонова вышла замуж
Кирилл Сафонов помогает дочери в организации свадьбы.
StarHit.ru 06 октября в 14:00
Происшествия
Четыре подростка погибли в результате ДТП в Волгоградской области
Автомобиль с пятью подростками врезался в дерево в городе Михайловка в Волгоградской области, четверо из них погибли.
Газета.Ru 00:53