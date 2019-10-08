Общество

Lisa.ruLisa.ruРэпер L’One проиграл суд Тимати

Мещанский районный суд Москвы вынес решение в пользу музыкального лейбла Black Star, основателями которого являются хип-хоп исполнитель Тимати (Тимур Юнусов), Пашу (Павел Курьянов) и Вальтер. Таким образом, рэперу L’One (Леван Горозия) отказали в удовлетворении иска.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Тимати прокомментировал свою победу над L’One в суде

Lenta.ruвчера в 23:09

Суд отказал рэперу L’one в иске к лейблу Тимати

РБКвчера в 14:21

Суд оставил права на песни и товарный знак L’One за лейблом Black Star

ТАССвчера в 11:53

Суд отклонил иск Левана Горозии к Black Star. У лейбла остаются права на песни и псевдоним

Афиша Dailyвчера в 13:26

Суд отклонил иск рэпера L’One к Тимати и Black Star

Дождьвчера в 12:19

Тимати выиграл суд у L’One

РИА Новостивчера в 12:35

Суд оставил право использования песен рэпера L’One за лейблом Black Star

Агентство Москвавчера в 11:18
Показать все источники
Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 03:51, Вашингтон
Здоровье

Медики Дагестана получили новый вертолет

Лезги газет вчера в 15:25
Авто

«АвтоВАЗ» отзывает почти 4 тыс. автомобилей Lada Granta

ТАСС 07 октября в 08:04
Шоу-бизнес

Заворотнюк продолжила лечение в клинике, пишут СМИ

Актриса Анастасия Заворотнюк продолжила лечение в реабилитационной клинике, сообщает телеграм-канал Mash.
Газета.Ru 03:07
Космос

Сатурн стал рекордсменом по количеству спутников

Ранее рекордсменом считался другой газовый гигант – Юпитер (в настоящее время известно о 79 лунах крупнейшей в Солнечной системе планеты).
Газета Metro вчера в 14:52
Экономика

В ООН заявили об истощении финансовых резервов организации

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что организация столкнулась с серьёзным истощением финансовых ресурсов.
RT на русском вчера в 17:14
Происшествия

В СК завели дело на брата и сестру, которые собрали 6 млн для ИГИЛ

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело об организации финансирования терроризма, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 205.1 УК РФ", - говорится в сообщении Петренко.
РЕН ТВ 02:35
Происшествия

В Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана и его супруги

Следственное управление Следственного Комитета РФ по Рязанской области 9 октября сообщило о задержании подозреваемого в убийстве ветерана Великой Отечественной войны и его супруги.
REGNUM 03:37
Театры

Дочь поставит неоконченный спектакль Марка Захарова

Марк Варшавер назначил дочь Марка Захарова, ведущую актрису «Ленкома» Александру Захарову, режиссером спектакля «Капкан».
Телеканал 360° вчера в 11:08
Общество

СМИ нашли в открытом доступе номера спецсвязи Бастрыкина и Памфиловой

Более сотни номеров спецсвязи высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе на сайте госзакупок, сообщает «Медуза».
РБК 02:59
Политика

Госдума приостановит командировки депутатов в США

Визиты депутатов Госдумы в США будут приостановлены до момента получения от американских властей объяснений и извинений в связи с инцидентом с депутатом Госдумы Ингой Юмашевой.
Известия 03:42
Происшествия

Двое российских детей выпали с четвертого этажа и выжили

Lenta.ru 02:43
Политика

CNN: США скоро объявят о выходе из Договора по открытому небу

Администрация американского лидера Дональда Трампа скоро объявит, что планирует выйти из Договора по открытому небу.
RT на русском 00:44
Общество

Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина

Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru вчера в 17:06
Происшествия

Пассажир умер во время полета из Красноярска в Москву

Пассажир рейса Красноярск - Домодедово (Москва), из-за которого вечером во вторник самолет вынужденно сел в аэропорту Омска, скончался во время полета, сообщили РИА Новости в областном минздраве.
РИА Новости 01:27
Финансы

Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России

В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Российская газета 00:43
Общество

Суд обязал Johnson & Johnson выплатить американцу $8 млрд компенсации

Суд присяжных в Филадельфии (штат Пенсильвания) обязал американскую холдинговую компанию Johnson & Johnson выплатить в качестве компенсации 8 млрд долларов жителю штата Мэриленд, пострадавшего от побочных эффектов производимого Johnson & Johnson препарата для лечения шизофрении и биполярного расстройства, пишет газета Wall Street Journal.
Интерфакс 02:42
Политика

NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»

Западные спецслужбы связали несколько инцидентов, произошедших в разных странах за последние несколько лет, в одну "скоординированную и постоянную кампанию по дестабилизации Европы", за которой якобы стоит Россия, пишет американская газета The New York Times.
Газета.Ru 01:51
Авто

Назван способ уйти от официальных автодилеров

Если автовладелец принял решение уйти от официального дилера, он обязан обеспечить надлежащую эксплуатацию своей машины.
Телеканал 360° вчера в 23:05
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК вчера в 07:26
Путешествия

Российский союз туриндустрии назвал альтернативу отдыху в Турции

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин назвал места для отдыха, которые «по погоде, инфраструктуре и цене» сопоставимы с курортами Турции, многие из которых заполнены в октябре на 100%.
RT на русском 03:24
Единоборства

Чазз Уизерспун станет соперником для Александра Усика

Sports.ru вчера в 15:36
Происшествия

Мэра мексиканского города привязали к машине и протащили по улицам

Российская газета 03:19
Космос

Ученые NASA записали звуки Марса

Ученые из NASA записали звуки Марса. Для этого они использовали посадочный модуль InSight и чувствительный сейсмометр.
Москва 24 07 октября в 01:58
Экономика

РФПИ, Mail.ru Group, Alibaba и «Мегафон» объявили о создании СП

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), глобальная компания в сфере цифровой коммерции Alibaba Group, компания «Мегафон» и интернет‑ и IT-компания Mail.ru Group завершили сделку по созданию совместного предприятия по социальной коммерции в России и странах СНГ.
REGNUM 03:45
Общество

Русский аналог «Википедии» будет рассчитан на 15 млн пользователей

Для сравнения: у Wikipedia.org, по данным Mediascope, в июле 2019 года в российских городах с населением более 100 тыс. человек было 2,9 млн пользователей в день и 29,4 млн — в месяц.
РБК 01:00
Технологии

«Билайн» сообщил об утечке данных своих клиентов

В ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщили о проведенном расследовании в связи с появившейся информацией об утечке данных абонентов проводного интернета.
РБК 06 октября в 13:43
Игры

PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года

News.ru вчера в 08:43
Политика

Шойгу потребовал от командиров прекратить совещания в нерабочее время

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в жесткой форме потребовал от командиров прекратить проводить бестолковые совещания с подчиненными за счет их личного времени.
ФАН вчера в 15:40
Шоу-бизнес

Дочь Кирилла Сафонова вышла замуж

Кирилл Сафонов помогает дочери в организации свадьбы.
StarHit.ru 06 октября в 14:00
Происшествия

Четыре подростка погибли в результате ДТП в Волгоградской области

Автомобиль с пятью подростками врезался в дерево в городе Михайловка в Волгоградской области, четверо из них погибли.
Газета.Ru 00:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
L'One
Российский исполнитель
российский артист грузинского происхождения, бывший участник объединения Phlatline, основатель проект WDKTZ вместе с DJ Pill. One, сооснователь и бывший участник группы Marselle. С 17 апреля 2012 года по настоящему времени является артистом лейбла «Black Star Inc.». Владелец собственной линии одежды «Cosmokot», выпускаемой под брендом Black Star Wear.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное