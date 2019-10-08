Общество
КоммерсантъСуд отклонил иск рэпера L’One к Тимати и его лейблу Black Star
Мещанский районный суд Москвы отклонил иск о защите авторских прав российского рэп-исполнителя L'One (Левана Горозия) к музыкальному лейблу Black Star, его генеральному директору Павлу Курьянову, а также совладельцу лейбла, рэперу Тимати (Тимуру Юнусова), следует из картотеки дел Московского городского суда.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Суд оставил право использования песен рэпера L’One за лейблом Black Star
Агентство Москвавчера в 11:18
Суд отклонил иск Левана Горозии к Black Star. У лейбла остаются права на песни и псевдоним
Афиша Dailyвчера в 13:26
Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 00:50, Ашберн
Происшествия
В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном
Шоу-бизнес
Муж Лолиты бросил ее ради косметолога из Белоруссии
Ольга работает косметологом, поэтому выглядит очень ухоженной и моложавой.
Армия и оружие
Российский спецназ получил хорошую закалку в Сирии
Спецназ России серьёзно изменился в ходе участия в войне в Сирии. Он там получил хорошую закалку.
Политика
Дональд Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции
Президент США Дональд Трамп пригрозил Турции развалом экономики. Свое обращение он написал у себя в Twitter.
Политика
Путин поручил утвердить требования к структуре зарплат медиков
Президент России Владимир Путин поручил на законодательном уровне утвердить требования к структуре зарплат медиков.
Политика
NYT рассказала о спецподразделении ГРУ по «дестабилизации Европы»
По данным The New York Times, группа, известная как подразделение 29155, действовала по меньшей мере десять лет, однако власти стран Запада узнали о ее существовании недавно.
Финансы
Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России
В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Экономика
Центробанк США объявил о возвращении к покупкам активов
В своем выступлении на встрече Национальной ассоциации экономики бизнеса (NABE) в Денвере Пауэлл заявил, что «недавние технические проблемы» заставили ФРС задуматься о «покупках [краткосрочных] казначейских векселей» для их разрешения.
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из столичной больницы
Во вторник, 8 октября, стало известно, что Анастасию Заворотнюк выписали из столичной больницы. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash".
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
Футбол
Тедеско и «Спартак» проводят решающие переговоры
По информации источника, клуб и специалист проводят решающий раунд переговоров по поводу назначения Тедеско на пост главного тренера.
Политика
Пелоси прокомментировала отказ Белого дома давать показания конгрессу
Спикер палаты представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси предупредила Белый дом, что отказ от дачи показаний в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа будет расцениваться как препятствование расследованию.
Происшествия
Вечный огонь в Уссурийске неизвестные засыпали землей
Армия и оружие
На границе с Сирией заметили турецкую бронетехнику
На других роликах запечатлена военная колонна, замеченная при въезде в город Акчакале в провинции Шанлыурфа, который находится всего в нескольких сотнях метров от границы Сирии.
Политика
Лукашенко заявил о желании Зеленского решить конфликт в Донбассе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник заявил, что новый президент Украины Владимир Зеленский хочет урегулировать конфликт на востоке страны, понимает, что надо делать, но сталкивается с сопротивлением внутренних и внешних сил.
Армия и оружие
Украинские радикалы пригрозили сорвать отвод сил в Донбассе
Культура
Букмекеры назвали возможных лауреатов Нобелевской премии по литературе
Букмекеры назвали претендентов на Нобелевскую премию по литературе, пишет Российская газета.
Здоровье
Малыша, который родился в Турции, доставили в Челябинск
Здоровье
К каким заболеваниям может привести полный отказ от сладкого
Чрезмерное употребление сахара вредит фигуре и организму, однако полный отказ от него может иметь и обратный эффект.
Политика
Парламент Нидерландов поддержал идею изучить роль Украины в деле МН17
Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
Экономика
В Грузии оценили ущерб от потери российских туристов
Грузия вновь подсчитала потери из-за запрета на прямое авиасообщение с Россией.
Общество
Стендап-комик рассказал о закулисье КВН
Бывший участник КВН, стендап-комик Нурлан Сабуров рассказал о том, что творится за кулисами КВН.
Космос
Уфологи обнаружили на дне Тихого океана следы НЛО
Объект находится на дне Тихого океана. Уфологи считают, что объект, на который они наткнулись, является базой инопланетян.
Гаджеты
Huawei предложила бюджетную программу по замене аккумуляторов
К моделям с заменой за 18 долларов относятся смартфоны серии Huawei Mate за исключением Mate 20X 5G, Huawei P (P30 Pro, P30), планшеты M5 Youth Edition и Enjoy.
Музыка
В ДДТ объяснили досрочное завершение концерта в Петербурге
Происшествия
Незарытые детские могилы нашли на кладбище в Барнауле
Несколько детских могил уже неделю стоят незарытыми в поселке Власиха в Барнауле.
Космос
Сатурн обогнал Юпитер по количеству спутников
Сатурн обогнал Юпитер по количеству спутников на орбите. Об этом 7 октября сообщил Центр Карнеги.
Шоу-бизнес
Сергей Семак женился на бывшей супруге в Италии
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак сыграл свадьбу со своей экс-супругой Анной.
Экономика
Российские и украинские цены на продукты сравнили в Сети
Шоу-бизнес
В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске
В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.