Общество

КоммерсантъКоммерсантъСуд отклонил иск рэпера L’One к Тимати и его лейблу Black Star

Мещанский районный суд Москвы отклонил иск о защите авторских прав российского рэп-исполнителя L'One (Левана Горозия) к музыкальному лейблу Black Star, его генеральному директору Павлу Курьянову, а также совладельцу лейбла, рэперу Тимати (Тимуру Юнусова), следует из картотеки дел Московского городского суда.
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Тимати прокомментировал свою победу над L’One в суде

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Афиша Dailyвчера в 13:26

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РИА Новостивчера в 12:35
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L'One
Российский исполнитель
российский артист грузинского происхождения, бывший участник объединения Phlatline, основатель проект WDKTZ вместе с DJ Pill. One, сооснователь и бывший участник группы Marselle. С 17 апреля 2012 года по настоящему времени является артистом лейбла «Black Star Inc.». Владелец собственной линии одежды «Cosmokot», выпускаемой под брендом Black Star Wear.
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