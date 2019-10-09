с чего всё началось

Городской суд Москва решил отклонить иск и не восстанавливать на службе полицейского Романа Феофанова, которого уволили из-за дела журналиста Ивана Голунова. Об этом говорится в заявлении на сайте суда. Известно, что полицейский обратился в суд 21 августа с надеждой, что его восстановят в должности.

Армия и оружие Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.

Авто Bridgestone Blizzak Ice - шины для мегаполиса Японские шины Bridgestone Blizzak Ice (они же Blizzak VRX2) являются новым поколением очень успешной модели Bridgstone Blizzak VRX.

Происшествия В Саратове сотни человек ищут пропавшую 9-летнюю школьницу В Саратове по дороге в школу пропала девятилетняя девочка. На ее поиски вышли несколько сотен добровольцев и спасателей, полиция и кинологи.

Спорт Минспорт ответил на все вопросы WADA о московской лаборатории Глава Минспорта Павел Колобков напомнил, что WADA обратилось к российской стороне с просьбой дать разъяснение по 31 пункту относительно московской лаборатории.

Армия и оружие Трамп пригрозил Турции жёсткими санкциями Американский лидер Дональд Трамп угрожает властям в Анкаре жёсткими санкциями из-за начала операции на северо-востоке Сирии против курдских форсирований.

Политика В Минюсте рассказали о финансировании ФБК из Испании и США В Минюсте прокомментировали включение Фонда борьбы с коррупцией в список иностранных агентов и сообщили, что организация получала финансирование из Испании и США.