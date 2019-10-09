Происшествия

Газета.RuГазета.RuСуд отклонил иск уволенного из-за дела Голунова полицейского

Городской суд Москва решил отклонить иск и не восстанавливать на службе полицейского Романа Феофанова, которого уволили из-за дела журналиста Ивана Голунова. Об этом говорится в заявлении на сайте суда. Известно, что полицейский обратился в суд 21 августа с надеждой, что его восстановят в должности.
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с чего всё началось
Московский городской суд отказал сержанту Роману Феофанову, участвовавшему в задержании журналиста Ивана Голунова в июне, в восстановлении на службе, следует из карточки
 дела.
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Иван Голунов
Российский журналист
Российский журналист-расследователь. Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза», ранее публиковался в «Ведомостях», российском Forbes, РБК и других СМИ.
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