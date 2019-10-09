Происшествия
Газета.RuСуд отклонил иск уволенного из-за дела Голунова полицейского
Городской суд Москва решил отклонить иск и не восстанавливать на службе полицейского Романа Феофанова, которого уволили из-за дела журналиста Ивана Голунова. Об этом говорится в заявлении на сайте суда. Известно, что полицейский обратился в суд 21 августа с надеждой, что его восстановят в должности.
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с чего всё началось
Московский городской суд отказал сержанту Роману Феофанову, участвовавшему в задержании журналиста Ивана Голунова в июне, в восстановлении на службе, следует из карточки дела.РБКвчера в 13:30
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Мосгорсуд отказался восстанавливать на службе экс-полицейского, участвовавшего в задержании Голунова
Новая газетавчера в 10:44
Уволенный после дела Голунова полицейский не смог восстановиться в МВД через суд
Взгляд.рувчера в 11:20
Суд отказался восстановить на службе полицейского, задержавшего Голунова
Московский Комсомолецвчера в 11:05
Cуд не восстановил на службе полицейского Феофанова, уволенного после дела Голунова
Интерфаксвчера в 10:54
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