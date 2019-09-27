Футбол

Sport24.ruSport24.ruСуд отклонил ходатайство Малосолова о возвращении дела прокурору

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Дело по административной статье 20.3.1 (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) в отношении Малосолова было заведено после того, как «Спартак» подал на него заявление в прокуратуру.
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