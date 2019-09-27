Футбол
Sport24.ruСуд отклонил ходатайство Малосолова о возвращении дела прокурору
Дело по административной статье 20.3.1 (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) в отношении Малосолова было заведено после того, как «Спартак» подал на него заявление в прокуратуру.
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Экспертиза по делу А.Малосолова доказала факт расистского высказывания в адрес футболиста Л.Адриано
Агентство Москвавчера в 03:47
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Общество
В Магнитогорске педагог лишилась работы из-за старых откровенных фото
REGNUM вчера в 00:07
Гаджеты
Redmi в октябре представит Note 8T на базе Snapdragon 730G
Подробностей о новинке минимум, но уже известно о названии модели - Redmi Note 8T.
Газета DAILY вчера в 15:12
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
Армия и оружие
Появилось видео запуска ракеты «Оникс» на Чукотке
Минобороны России опубликовало видеозапись первого в истории Тихоокеанского флота запуска сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке.
Life.ru вчера в 02:14
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» Оксана Воеводина отказалась делать ДНК-тест
Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», рассказала, что не собирается делать ДНК-тест для подтверждения отцовства султаната Келантана Мухаммада V, ранее отказавшегося от ребенка.
Актуальные Новости вчера в 11:30
Политика
Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии
По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.
Вести.Ru вчера в 07:23
Политика
ВС отказался реабилитировать полковника Арцезо, помогавшего нацистам
Согласно архивам, в 1942 году Арцезо, замкомандующего 57-й армией по бронетанковым войскам, сдался в плен немцам и на допросе сообщил секретную информацию о войсках Красной Армии.
Московский Комсомолец вчера в 07:46
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине
В сентябре президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству, Раде и силовикам обеспечить подготовку к отопительному сезону.
РИА Новости 02:29
Армия и оружие
Испытатели провели запредельную проверку российского автомата АК-74М
Автомат Калашникова подвергся запредельной проверке на прочность. Из него вёлся непрерывный автоматический огонь длительное время.
REGNUM 25 сентября в 08:44
Здоровье
Геронтолог рассказал, как замедлить старение
Вечерняя Москва 26 сентября в 06:33
Происшествия
Самолет в Москве отложил вылет из-за двух пьяных дебоширов на борту
Самолет, готовившийся к вылету из московского аэропорта Домодедово, вернулся на стоянку из-за двух дебоширов на борту.
Известия 03:42
Политика
После речи Лаврова в ООН выстроилась очередь желающих с ним пообщаться
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила в своем Facebook фотографию очереди из желающих пообщаться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым после его выступления на Генассамблее ООН.
РИА Новости вчера в 18:09
Общество
Россиянам могут запретить курить на балконах
Соответственно, отныне россияне не смогут готовить шашлыки, зажигать свечи на балконах и курить.
Невинномысский рабочий 26 сентября в 08:41
Политика
CNN: спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку после публикации текста жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, касающейся беседы президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
ТАСС вчера в 19:54
Общество
Батурина покинула благотворительный фонд мэрии Лондона
Московский Комсомолец 26 сентября в 18:43
Экономика
В России захотели повысить прожиточный минимум пенсионера
Прожиточный минимум российского пенсионера в 2020 году составит 9 311 рублей, следует из проекта федерального бюджета на будущий год и на плановый период с 2021 по 2022 год.
Lenta.ru 26 сентября в 01:23
Здоровье
Елена Малышева предложила оптимизацию медучреждений для сокращения кадрового дефицита
Телеведущая полагает, что оптимизация медицинской инфраструктуры позволит решить проблему с кадрами.
Vademecum вчера в 07:26
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru вчера в 07:43
Футбол
Лучшие голы первой трети сезона РПЛ
Старт нового сезона РПЛ получился достаточно результативным. В первой трети чемпионата было забито 204 мяча, или 2,55 в среднем за матч.
RT на русском 01:06
Политика
Стала известна засекреченная часть переговоров Лаврова и Трампа
Стали известны детали засекреченного разговора Трампа и Лаврова в 2017 году.
Piter.tv 04:04
Происшествия
Подлодка «Колпино» погрузилась в сероводород Черного моря
Экипаж подводной лодки ЧФ "Колпино" выполнил погружение на глубину 240 метров в акватории Черного моря.
Российская газета 25 сентября в 04:15
Кино
Apple хочет показывать свои фильмы в кинотеатрах
Компания Apple хочет выйти на традиционный кинорынок и показывать свои фильмы в кинотеатрах.
Актуальные Новости 01:15
Единоборства
Боец ММА Расул Мирзаев впервые проиграл нокаутом
Боец смешанных боевых искусств (MMA) Расул Мирзаев впервые в своей карьере проиграл нокаутом в поединке с Шамилем Шахбулатовым на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA), который прошел в Москве.
МК-Спорт 03:36
Спорт
«Я бежала, а вдоль трассы лежали «трупы». Нечеловеческий экстрим на чемпионате мира
Спорт-Экспресс 02:15
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности накоплений на пенсии для россиян
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России не может в полную силу заработать законопроект о гарантированном пенсионном продукте из-за того, что жители страны не обладают достаточными накоплениями.
Газета.Ru вчера в 13:56
Шоу-бизнес
Волочкова призвала молиться о душе Заворотнюк
Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram фрагмент телепрограммы, которую вела Анастасия Заворотнюк.
Рамблер вчера в 16:30
Общество
В России создадут базу плательщиков ЖКХ
В России планируют создать единую онлайн-базу, которая будет содержать персональные данные плательщиков за жилищно-коммунальные услуги.
РБК вчера в 04:28