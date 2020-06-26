Политика

РИА НовостиРИА НовостиСуд отклонил запрос обвиняемого на перевод дела MH17 на русский язык

Нидерландский суд отклонил запрос обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 россиянина Олега Пулатова на перевод всего досье на русский язык, сообщил прокурор Тейс Бергер. Защита Пулатова подала очередной запрос в начале июня.
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Обвинение предложило не расследовать причины незакрытия неба по делу MH17

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Прокурор по делу MH17 не согласен расследовать версию с истребителем

Коммерсантъ11:59

Прокурор по делу MH17 призвал защиту россиянина отказаться от альтернативных версий

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Обвинение рекомендовало суду отклонить большинство запросов Пулатова по делу MH17

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Суд отклонил запрос обвиняемого на перевод дела MH17 на русский язык

РИА Новости09:46

Обвинение не согласно с идеей расследовать версию о сбившем МН17 самолете

Piter.tv06:04
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Происшествия

Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

РБК 14:38
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Происшествия

Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

РБК вчера в 18:03
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Футбол

«Зенит» благодаря двум реализованным пенальти обыграл «Крылья Советов»

В матче 24-го тура РПЛ "Зенит" на своем поле переиграл "Крылья Советов" - 2:1.
Российская газета 16:08
Происшествия

В Индии за сутки от ударов молний погибли более 100 человек

Разряды молний стали причиной гибели 107 человек на востоке и севере Индии 25 июня. Об этом сообщает газета The Times of India.
РБК 00:56
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Технологии

Apple ловит TikTok за сбором конфиденциальной информации

Как только новая ОС будет выпущена, пользователи будут предупреждены всякий раз, когда приложение собирает конфиденциальную информацию.
МИТ 05:47
Шоу-бизнес

Личный фотограф Аллы Пугачевой показал снимок певицы в купальнике

Роман Родин показал поклонникам не «всплывавший» ранее архивный снимок 71-летней Аллы Пугачевой, облаченной в закрытый купальник.
Дни24 вчера в 14:00
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Общество

Минтруд не поддержал идею выплат 10 тысяч рублей на детей 16 и 17 лет

Минтруд не поддержал идею распространить единовременную выплату в 10 тыс. рублей на детей 16 и 17 лет, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.
RT на русском 15:25
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Общество

Руководитель «Руси сидящей» объявила о закрытии фонда

Руководитель проекта «Русь сидящая» Ольга Романова заявила о закрытии фонда с 26 июня, об этом она написала на своей странице в Facebook.
Ведомости 14:58
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Общество

Минтранс не исключил возобновления международных авиаперевозок в июле

Международные авиаперевозки могут возобновиться в июле после того, как будет уверенность в безопасности авиаперевозок внутри России.
RT на русском 06:54
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Общество

Потерявшую туфлю участницу парада Победы в Калининграде наградили

Накануне стало известно, что Носатов остался приятно впечатлен выдержкой и самообладанием девушки, которая, потеряв туфлю во время парада, продолжила маршировать и сохранила стройность колонны.
Журналистская правда вчера в 08:00
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Футбол

«Оренбург» ответил на обвинения Черданцева

Пресс-служба «Оренбурга» отреагировала на высказывание комментатора Георгия Черданцева, который считает, что «горожане» легкомысленно отнеслись к требованиям медицинского регламента и поэтому подхватили коронавирус.
ProstoProSport 16:46
Экономика

Принято инвестрешение о продолжении «Турецкого потока» до Венгрии

Одна из ниток предназначена для турецкого рынка, вторая - для европейского, с продолжением по территории Болгарии, Сербии, Венгрии.
Интерфакс 13:41
Игры

Разработчики обнародовали новый трейлер видеоигры Cyberpunk 2077

На мероприятии Night City Wire польские разработчики из студии CD Projekt RED продемонстрировали очередной трейлер игры Cyberpunk 2077.
Общественная служба новостей вчера в 19:31
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Общество

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
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Политика

Порошенко заявил об «уникальном шансе» для Украины вернуть Крым

Киев, 26 июня 2020, 06:30 — REGNUM Украина якобы получила «уникальный шанс» вернуть Крым в связи с тем, что Россия не сможет обеспечить финансирование полуострова из-за экономического кризиса, заявил 25 июня бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб».
REGNUM вчера в 23:30
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Футбол

Олег Иванов: «Гол от „Сочи“ перед перерывом не сломает „Ахмат“»

Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов поделился впечатлениями от первого тайма матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (1:1, перерыв).
Спорт-Экспресс 12:04
Происшествия

В аэропорту Ростова-на-Дону пассажира без маски сняли с рейса

Российская газета 12:13
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Здоровье

ВОЗ просит срочно повысить производство препарата от коронавируса

Вчера Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала срочно увеличить производство стероидного лекарственного средства дексаметазон.
UfaTime.ru 23 июня в 08:12
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Происшествия

Spiegel сообщил о подозрительном Романе из Санкт-Петербурга

Как сообщает Spiegel, следователи допускают, что к преступлению причастен россиянин Роман Д. из Санкт-Петербурга.
Вести.Ru 13:16
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Общество

В Свердловской области отменят ряд ограничений по COVID-19

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что в регионе отменяют ряд мер, введенных для борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru 11:18
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Происшествия

Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы солдатом

Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы 22-летним солдатом Никитой Еременко.
Lenta.ru вчера в 16:21
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Общество

Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция

В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия 10:49
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Шоу-бизнес

Наташа Королева примерила длинную челку

Стилист сделал ей длинную густую челку. «Настроение челка!» - подписала она снимок.
Lisa.ru 10:45
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Политика

Зеленский заявил, что Украина «вернёт» Крым и людей

RT на русском 10:26
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Общество

Суд США приговорил россиянина Буркова к девяти годам тюрьмы

Суд в США приговорил россиянина Алексея Буркова к девяти годам тюрьмы за компьютерные преступления, сообщил корреспондент «РИА Новости» из зала суда.
Ведомости 12:16
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Происшествия

На Украине возбудили дело из-за вырубки лесов на западе страны

RT на русском вчера в 23:55
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Общество

Осужденный условно Кирилл Серебренников обжалует приговор

Режиссер Кирилл Серебренников, получивший условный срок по делу «Седьмой студии», намерен обжаловать приговор.
Русская Планета 10:50
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Авто

Рестайлинговый внедорожник Lada Niva увидит свет в 2023 году

Планируется, что модель будут выпускать на протяжении минимум десяти лет.
Evo-rus.com 13:36
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Происшествия

Между жителями двух сел в Дагестане произошла драка

Лезги газет 15:23
Общество

Ростуризм опубликовал ограничения по въезду в зарубежные страны

Федеральное агентство по туризму России опубликовало список стран, где в настоящий момент для иностранных граждан действуют ограничения на въезд в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
Известия 15:29
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