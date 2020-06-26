Политика

РИА НовостиРИА НовостиСуд отклонил запрос обвиняемого на перевод дела MH17 на русский язык

Нидерландский суд отклонил запрос обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 россиянина Олега Пулатова на перевод всего досье на русский язык, сообщил прокурор Тейс Бергер. Защита Пулатова подала очередной запрос в начале июня.
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Меркель призвала к конструктивному диалогу с Россией

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С 1 июля в России вступит в силу ряд нововведений для автомобилистов.
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Лукашенко анонсировал внесение решительных поправок в Конституцию

В качестве базы для нового Основного закона Белоруссии Бабарико предлагает взять Конституцию 1994 года, очистив ее от масштабных изменений, усиливающих власть президента и внесенных в 1996 году.
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После суточного роста числа зараженных в регионе вновь отмечен спад — за последние сутки выявлено 24 заразившихся человека.
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Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно

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«Ростов» сообщил Российской премьер-лиге о готовности провести матч 24-го тура против тульского «Арсенала».
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На пенсии направят дополнительный триллион рублей из бюджета

В Пенсионный фонд России (ПФР) направят из федерального бюджета почти на триллион больше дотаций в 2021 году, чем в текущем.
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Происшествия

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Лера Кудрявцева с дочерью устроили фотосессию в купальниках

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Главу строительной компании нашли мертвым в Москве

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Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

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