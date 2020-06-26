Нидерландский суд отклонил запрос обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 россиянина Олега Пулатова на перевод всего досье на русский язык, сообщил прокурор Тейс Бергер. Защита Пулатова подала очередной запрос в начале июня.

Суд отклонил запрос обвиняемого на перевод дела MH17 на русский язык

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