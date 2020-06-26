Политика
РИА НовостиСуд отклонил запрос обвиняемого на перевод дела MH17 на русский язык
Нидерландский суд отклонил запрос обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 россиянина Олега Пулатова на перевод всего досье на русский язык, сообщил прокурор Тейс Бергер. Защита Пулатова подала очередной запрос в начале июня.
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Голландский прокурор назвал «несостоятельной» версию с истребителем в деле MH17
Национальная служба новостейвчера в 17:53
Нидерланды выясняют, почему небо над Донбассом не закрыли после трагедии МН17
Экономика сегодня24 июня в 05:45
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Происшествия
Полиция сообщила о шести пострадавших после нападения в Глазго
Шесть человек получили ранения и были госпитализированы в результате нападения в центре Глазго в Шотландии.
Известия вчера в 11:15
Общество
Microsoft закроет большинство своих розничных магазинов
В рамках нового подхода к розничной торговле компания Microsoft закроет большинство своих розничных магазинов.
МонаВиста вчера в 12:19
Футбол
«Ахмат» и «Сочи» сыграли вничью в матче чемпионата России
РИА Новости вчера в 12:59
Происшествия
Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова
РБК вчера в 14:38
Общество
Режим ограничений в Воронежской области продлили до 5 июля
В Воронежской области до 5 июля включительно продлили режим ограничений, действующий на территории региона в связи с эпидемией коронавируса.
Воронежский городской портал вчера в 10:24
Общество
Россиянам перечислили тревожные симптомы после вакцинации от COVID-19
Россиянам перечислили опасные и тревожные симптомы, которые могут проявиться после вакцинации от коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:26
Общество
Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет
Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет.
Интерфакс вчера в 16:36
Политика
В конгрессе США проголосовали за создание 51-го штата
Палата представителей конгресса США в пятницу, 26 июня, проголосовала за предоставление столичному округу Колумбия статуса штата.
Известия вчера в 15:25
Политика
Меркель призвала к конструктивному диалогу с Россией
По многим международным проблемам с Россией необходимо продолжать вести диалог, полагает канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Коммерсантъ 00:27
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС.
Газета.Ru 25 июня в 09:55
Общество
Мэрия Москвы отказала «Левому фронту» в проведении акции 4 июля
Мэрия Москвы не согласовала акцию "Левого фронта" 4 июля в гайд-парке в Сокольниках, поскольку в городе любые публичные мероприятия запрещены из-за коронавируса.
Интерфакс вчера в 10:12
Происшествия
Астраханке, замуровавшей сына в бетон, предъявлено обвинение
Вести.Ru вчера в 18:41
Кино
Марго Робби сыграет главную роль в ремейке «Пиратов Карибского моря»
Главную роль в ремейке Пиратов Карибского моря сыграет австралийская актриса Марго Робби.
iReactor вчера в 23:07
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата самолётов США над Чёрным морем
Как заявили в Минобороны, 26 июня силы ПВО зафиксировали действия американских самолётов-разведчиков над нейтральными водами Чёрного моря, после чего было осуществлено их сопровождение российским истребителем.
RT на русском 01:16
Авто
С 1 июля в России активируют ряд изменений для водителей
С 1 июля в России вступит в силу ряд нововведений для автомобилистов.
Газета.Ru вчера в 04:19
Происшествия
В деле об убийстве соратника Басаева появился еще один подозреваемый
Прокуратура и федеральное ведомство уголовной полиции Германии обнаружили еще одного возможного подозреваемого в убийстве в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили.
Lenta.ru вчера в 17:50
Интернет
Google выпустила новую версию приложения «Google Фото»
ИнфоСМИ вчера в 13:53
Политика
Лукашенко анонсировал внесение решительных поправок в Конституцию
В качестве базы для нового Основного закона Белоруссии Бабарико предлагает взять Конституцию 1994 года, очистив ее от масштабных изменений, усиливающих власть президента и внесенных в 1996 году.
РБК вчера в 10:43
Общество
В Карелии произошел суточный спад выявленных носителей коронавируса
После суточного роста числа зараженных в регионе вновь отмечен спад — за последние сутки выявлено 24 заразившихся человека.
REGNUM 25 июня в 02:46
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно
Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.
Российская газета вчера в 09:53
Футбол
«Ростов» сообщил РПЛ о готовности сыграть против «Арсенала»
«Ростов» сообщил Российской премьер-лиге о готовности провести матч 24-го тура против тульского «Арсенала».
РБК вчера в 11:50
Экономика
На пенсии направят дополнительный триллион рублей из бюджета
В Пенсионный фонд России (ПФР) направят из федерального бюджета почти на триллион больше дотаций в 2021 году, чем в текущем.
Lenta.ru 25 июня в 04:14
Технологии
Sony заплатит $50 тысяч за поиск критических уязвимостей в PS4
Специалисты по кибербезопасности и игроки получили возможность заработать деньги за поиск уязвимостей в консоли PlayStation 4 (PS4) и онлайн-сервисе PlayStation Network.
News.ru 25 июня в 07:19
Происшествия
На Аляске нашли новые останки погибших в авиакатастрофе 1952 года
Американские военные извлекли в рамках раскопок на леднике Колони к северу от города Анкоридж в штате Аляска фрагменты останков погибших в авиакатастрофе в 1952 году, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
РИА Новости вчера в 23:06
Армия и оружие
NYT: США обвинили РФ в причастности к убийствам американских военных
В статье утверждается, что боевикам, связанным с радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в России), Россия будто бы предлагала за вознаграждение убивать военных из западной коалиции.
REGNUM 00:59
Общество
Россияне получат дополнительные выплаты от ПФР на детей до 16 лет
Россияне в июле смогут получить пособие на детей до 16 лет в размере 10 тыс. рублей.
Политическая Экспертиза 24 июня в 09:28
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева с дочерью устроили фотосессию в купальниках
Телеведущая Лера Кудрявцева уехала отдыхать с маленькой дочерью Машей в Адлер.
НТВ вчера в 06:07
Происшествия
Главу строительной компании нашли мертвым в Москве
Бизнесмена Андрея Грудина обнаружили мертвым в Москве. Тело руководителя строительной компании нашли в офисе его фирмы в ночь на 27 июня.
Известия 00:38
Общество
Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»
Известия вчера в 17:12