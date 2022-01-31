Девятый арбитражный апелляционный суд не удовлетворил апелляцию Booking.com на решение Арбитражного суда Москвы оштрафовать сервис бронирования на 1,3 млрд руб. за злоупотребление доминирующим положением на российском рынке.
В матче 1/4 финала чемпионата Европы по мини-футболу сборная Украины победила команду Казахстана (5:3). В составе победителей отличились Петр Шотурма (с пенальти), Игорь Корсун Михаил Зварич, Владимир Разуванов и Ярослав Лебедь.
Рассказ, написанный монахом-бенедиктинцем 12 века Джервасом из приората собора Крайст-Черч в Кентербери, предшествует предыдущему самому раннему известному описанию шаровой молнии, зарегистрированному в Англии, почти на 450 лет.