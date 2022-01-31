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Суд отклонил жалобу Booking.com на штраф 1,3 млрд рублей

Девятый арбитражный апелляционный суд не удовлетворил апелляцию Booking.com на решение Арбитражного суда Москвы оштрафовать сервис бронирования на 1,3 млрд руб. за злоупотребление доминирующим положением на российском рынке.
Коммерсантъ
«Оставить решение суда без изменения, жалобу — без удовлетворения», — сказано там.
Ведомости
В декабре 2020 года в ФАС заявили, что сервис Booking.com злоупотребил доминирующим положением на рынке и нарушил закон о конкуренции.
RT на русском
Дело в отношении Booking.com из-за требования паритета цен (гарантия лучшей цены) ФАС завела в декабре 2020 года.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Суд отклонил жалобу Booking.com на штраф ФАС в 1,3 млрд рублей
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