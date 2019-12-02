Происшествия

ВедомостиВедомостиСуд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия

Басманный суд Москвы отклонил жалобу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на бездействие следователя СК в связи с проверкой в отношении полицейских, задержавших журналиста, сообщили в пресс-службе суда. Адвокат Голунова Сергей Бадамшин пожаловался в суд на следователя в конце октября.
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Суд в Москве отклонил жалобу на бездействие следствия по делу Голунова

РБК03:54

Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия

Ведомости03:38

Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие СК по расследованию его дела

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Суд отклонил жалобу Голунова на волокиту следствия

Коммерсантъ03:36

Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следователя СК

ТАСС03:07

Суд в Москве признал законными действия следователя по делу Голунова

РИА Новости03:09

Суд отклонил жалобу журналиста Ивана Голунова на бездействие следователей, начавших проверку в отношении полицейских

Эхо Москвы04:00
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RuNews24.ru 30 ноября в 05:26
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На Урале задержали главу религиозной секты после убийства мальчика

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Чукотские ученые выясняют, кто и где снял видео с белым медведем, на правом боку которого черной краской написано "Т-34".
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Захарова ответила Киеву на слова о готовности принять «пару областей»

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Названы регионы России с самыми большими зарплатами

Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
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Зеленский прокомментировал переговоры с Россией по транзиту газа

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ход переговоров с Россией по транзиту газа.
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Гусман назвал несмешной вырезанную из КВН шутку Светлакова

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Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
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Овечкин стал 10-м по количеству хет-триков в НХЛ

Главным героем встречи стал капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, оформивший хет-трик и сделавший одну голевую передачу.
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Врач назвал четыре главных врага сосудов

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Ugpressa.ru 30 ноября в 22:43
Происшествия

ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах

Госавтоинспекция прогнозирует увеличение уровня смертности на российских дорогах — с начала 2019 года произошло 146 тысяч ДТП, и их число будет «увеличиваться, а не уменьшаться».
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Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС

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Общество

Путин и Си запустят «Силу Сибири» по телемосту

Вести.Ru 02:17
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Китай ввел санкции в отношении США

Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.
ТАСС 02:11
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В районе Забайкальского края после ДТП ввели режим ЧС

Известия 03:41
Гаджеты

Huawei полностью избавилась от американских компонентов в Mate 30 Pro и своих базовых станциях 5G

Как пишет источник, компания Huawei заменила все компоненты, связанные с американскими технологиями, в своих базовых станциях 5G и смартфоне Mate 30 Pro.
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СК впервые опубликовал видео с подозреваемым в убийстве двух девушек на Уктусе

УралПолит.Ru 03:46
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Российские туристы установили рекорд по поездкам в Турцию

В общей сложности с января по октябрь государство посетили 40,7 млн иностранцев, рост по сравнению с 2018 годом составил 14,3%.
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В декабре стартует производство iPhone SE2

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В поисках звездных отпечатков в космосе и истории вселенной

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Танкер и сухогруз столкнулись в акватории Дона

Два судна получили повреждения после столкновения в акватории Дона, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.
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Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни

Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
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Из инфекционной больницы в Новочеркасске уволились все врачи

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Под Хабаровском сняли на видео сопровождающего автомобиль тигра

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Эксперт рассказал о сокращении украинского экспорта оружия

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Первый военно-транспортный вертолет Ми-38Т поступил в Минобороны

Первый военно-транспортный вертолет Ми-38Т поступил на вооружение российских ВС. Гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский заявил, что первый военно-транспортный вертолет Ми-38Т уже поставлен российскому оборонному ведомству, вторая машина будет передана в ВС до конца года.
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Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России

Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
РИА Новости вчера в 12:14
Общество

В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам

Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
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Португальцы стали трёхкратными чемпионами мира по пляжному футболу

Бронзовым призёром ЧМ по пляжному футболу в Парагвае стала сборная России, в поединке за третье место обыграв соперников из Японии.
RT на русском вчера в 17:39
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Задержание корреспондента "Медузы" Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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