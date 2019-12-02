Происшествия
ВедомостиСуд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия
Басманный суд Москвы отклонил жалобу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на бездействие следователя СК в связи с проверкой в отношении полицейских, задержавших журналиста, сообщили в пресс-службе суда. Адвокат Голунова Сергей Бадамшин пожаловался в суд на следователя в конце октября.
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Мультфильм «Холодное сердце — 2» лидирует в российском прокате
Происшествия
На Урале задержали главу религиозной секты после убийства мальчика
Общество
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Общество
Названы регионы России с самыми большими зарплатами
Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
Политика
Зеленский прокомментировал переговоры с Россией по транзиту газа
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ход переговоров с Россией по транзиту газа.
Культура
Гусман назвал несмешной вырезанную из КВН шутку Светлакова
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Хоккей
Овечкин стал 10-м по количеству хет-триков в НХЛ
Главным героем встречи стал капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, оформивший хет-трик и сделавший одну голевую передачу.
Здоровье
Врач назвал четыре главных врага сосудов
Немецким профессором, медицинским директором Центра профилактической и спортивной медицины Технического университета города Мюнхен Мартином Галле выявлены и названы четыре главных врага наших кровеносных сосудов.
Происшествия
ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах
Госавтоинспекция прогнозирует увеличение уровня смертности на российских дорогах — с начала 2019 года произошло 146 тысяч ДТП, и их число будет «увеличиваться, а не уменьшаться».
Космос
Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС
Общество
Путин и Си запустят «Силу Сибири» по телемосту
Политика
Китай ввел санкции в отношении США
Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.
Гаджеты
Huawei полностью избавилась от американских компонентов в Mate 30 Pro и своих базовых станциях 5G
Как пишет источник, компания Huawei заменила все компоненты, связанные с американскими технологиями, в своих базовых станциях 5G и смартфоне Mate 30 Pro.
Происшествия
СК впервые опубликовал видео с подозреваемым в убийстве двух девушек на Уктусе
Путешествия
Российские туристы установили рекорд по поездкам в Турцию
В общей сложности с января по октябрь государство посетили 40,7 млн иностранцев, рост по сравнению с 2018 годом составил 14,3%.
Гаджеты
В декабре стартует производство iPhone SE2
В декабре компания Apple планирует развернуть производство новых смартфонов iPhone SE2, на что указывают инсайдеры из Китая.
Космос
В поисках звездных отпечатков в космосе и истории вселенной
Происшествия
Танкер и сухогруз столкнулись в акватории Дона
Два судна получили повреждения после столкновения в акватории Дона, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.
Шоу-бизнес
Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни
Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Здоровье
Из инфекционной больницы в Новочеркасске уволились все врачи
Инфекционная больница в Новочеркасске Ростовской области временно не принимает пациентов из-за увольнения всех врачей стационара.
Происшествия
Под Хабаровском сняли на видео сопровождающего автомобиль тигра
View this post on Instagram Очевидцы сняли тигра в районе Змеиной сопки в Хабаровском крае.
Недвижимость
Цены на элитное жилье в Москве достигли четырехлетнего максимума
Средняя стоимость квартиры в элитных новостройках Москвы сегодня достигает 149 млн руб. против 141 млн руб. годом ранее, в премиальных — 55 млн руб. против 45 млн руб. в декабре 2018-ого.
Политика
Эксперт рассказал о сокращении украинского экспорта оружия
Армия и оружие
Первый военно-транспортный вертолет Ми-38Т поступил в Минобороны
Первый военно-транспортный вертолет Ми-38Т поступил на вооружение российских ВС. Гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский заявил, что первый военно-транспортный вертолет Ми-38Т уже поставлен российскому оборонному ведомству, вторая машина будет передана в ВС до конца года.
Политика
Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
Общество
В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам
Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
Спорт
Португальцы стали трёхкратными чемпионами мира по пляжному футболу
Бронзовым призёром ЧМ по пляжному футболу в Парагвае стала сборная России, в поединке за третье место обыграв соперников из Японии.