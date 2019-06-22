Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСуд отклонил жалобу Голунова на следователей

Адвокат журналиста Сергей Бадамшин жаловался суду на волокиту: по его словам, следователь не торопится расследовать этот случай, до сих пор не возбудил уголовное дело именно по этому факту, не признал Голунова потерпевшим и не ознакомил с уже полученными материалами.
Читать в источнике
Комментировать30
с чего всё началось

Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие СК по расследованию его дела

Басманный суд Москвы не удовлетворил жалобу журналиста Ивана Голунова на бездействие Следственного комитета (СК) РФ в расследовании дела о наркотиках, по которому ранее он был обвиняемым. Как заявил журналистам после заседания адвокат Голунова Сергей Бадамшин, они намерены обжаловать решение суда.
Интерфакс03:16

Подробнее о событии

Суд вынес решение по жалобе Голунова на бездействие СКР

Lenta.ru03:42

Суд отклонил жалобу Голунова на следователей

РИА Новости03:09

Суд отклонил жалобу Голунова на волокиту следствия

Коммерсантъ03:36

Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие СК по расследованию его дела

Интерфакс03:16

Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следователя СК

ТАСС03:07

Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия

Ведомости03:38

Суд отклонил жалобу журналиста Ивана Голунова на бездействие следователей, начавших проверку в отношении полицейских

Эхо Москвы04:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 05:42, Ашберн
Политика

Зеленский призвал США помочь Украине вернуть Крым

В ситуации с Крымом США могли бы помочь Украине, заявил в интервью польской Gazeta Wyborcza, французской Le Monde и немецкой Spiegel президент Украины Владимир Зеленский.
Московский Комсомолец 03:27
Происшествия

Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали 10 человек

В результате падения автобуса с моста в Забайкальском крае погибли 10 человек. Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщил «Интерфакс».
Телеканал 360° вчера в 03:09
Политика

Пилоты рассказали о непростой посадке самолета с Путиным в Бишкеке

Пилоты президентского самолета рассказали, как сажали борт в Бишкеке в непростых погодных условиях.
РИА Новости 03:56
Футбол

Капитан «Зенита» прокомментировал победу над «Спартаком»

Капитан петербургского "Зенита" Бранислав Иванович прокомментировал победу над московским "Спартаком" в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru вчера в 14:45
Политика

Захарова прокомментировала готовность Киева принять «пару областей»

РИА Новости 02:55
Экономика

Расторгнут инвестконтракт на освоение игорной зоны «Янтарная»

Власти Калининградской области расторгли контракт с инвестором на дальнейшее освоение игорной зоны «Янтарная».
Известия 05:24
Авто

Вступили в силу новые правила для автомобилистов с 1 декабря

С 1 декабря 2019 года в РФ обязательным условием эксплуатации автомобиля станет использование зимней резины.
Автоновости дня вчера в 11:25
Музыка

На концерте в Киеве расплакалась Ани Лорак

На новогоднем концерте в Киеве не сдержала слез певица Ани Лорак. Ее тронул горячий прием, устроенный зрителями.
Соловей.Инфо 04:44
Политика

Украина готова к переговорам по газу, заявили в Минэнерго Украины

Следующая трехсторонняя встреча по газу РФ, Еврокомиссии и Украины может пройти 5 декабря, заявил в понедельник на брифинге глава Минэнерго Украины Алексей Оржель.
РИА Новости 05:15
Происшествия

В квартире в центре Петербурга произошел пожар

В квартире в центре Санкт-Петербурга на улице 8-й Советской произошел пожар, из жилого дома эвакуируют почти 90 человек.
ТАСС 05:32
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

REGNUM 04:34
Политика

Титов попросил проверить ситуацию с обвиняемым в создании ОПГ бизнесом

Бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поручить проверить законность привлечения ряда предпринимателей к уголовной ответственности по статье 210 УК РФ о преступном сообществе.
РИА Новости 01:51
Политика

Китай ввел санкции в отношении США

Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон потребует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в Гонконге и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом автономном районе.
ТАСС 02:11
Армия и оружие

Первый военно-транспортный вертолет Ми-38Т передан Минобороны РФ

Первый военно-транспортный вертолет Ми-38Т передан Министерству обороны РФ.
ТК Звезда 02:29
Авто

Обновленный кроссовер Hyundai Venue ставит рекорды продаж

Rusargument 05:05
Кино

В Сети появился тизер нового фильма о Джеймсе Бонде

News.ru 04:25
Шоу-бизнес

Елена Яковлева попросила хейтеров оставить ее сына в покое

Пятый канал вчера в 17:58
Политика

Бывший депутат гражданин Германии

Бывший депутат Государственной Думы и экс-комиссар молодежного движения "Наши" Роберт Шлегель стал гражданином Германии.
Газета.Ru 05:31
Экономика

Стали известны темпы роста зарплат белорусских бюджетников в 2020 году

В 2020 году зарплаты работников бюджетной сферы будут расти опережающими темпами, заявил министр финансов Максим Ермолович.
Евразия.Эксперт 01:54
Футбол

На Евро-2020 в Петербурге Россия сыграет с Бельгией и Финляндией

22 июня в Петербурге пройдет матч между Бельгией и Финляндией. На 3 июля намечен четвертьфинал.
DP.RU вчера в 01:39
Шоу-бизнес

Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»

Экс-участница комедийного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о своей жизни после ухода из коллектива.
iReactor вчера в 20:55
Происшествия

Подозреваемые в расстреле 3-летнего сына депутата задержаны в Киеве

Полиция в Киеве задержала подозреваемых в стрельбе по машине депутата, в результате которой погиб его 3-летний сын.
РЕН ТВ 05:33
Спорт

Волейболист Спиридонов едва не подрался на детском турнире по теннису

Чемпионат вчера в 12:35
Общество

Ученые Чукотки выяснят, кто написал «Т-34» на белом медведе

Чукотские ученые выясняют, кто и где снял видео с белым медведем, на правом боку которого черной краской написано "Т-34".
Российская газета 02:00
Здоровье

60-тысячный город в Новосибирской области остался без аппаратов ФЛГ

ФЛГ входит в список обязательных обследований для всех пациентов муниципальных поликлиник, без него в Искитиме невозможно попасть на прием ни к одному специалисту.
Тайга.инфо 02:42
Политика

Глава ДНР предложил сделать единственным государственным русский язык

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин предложил закрепить в конституции статус единственного государственного языка за русским, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Народного совета ДНР.
Газета.Ru 05:37
Экономика

Почему курс Bitcoin упадет до $2000. Положение криптовалюты ухудшилось

Если ситуация повторится, стоимость актива опустится до $2000. С Byzantine General согласился аналитик портала Сointelegraph Кит Уэйринг.
РБК 05:25
Кино

Сериал «Ведьмак» превзошёл «Игру престолов», считают кинокритики

Neva.Today 03:43
Общество

Луганский медуниверситет прошел аккредитацию в России

Луганский государственный медицинский университет (ЛГМУ) имени Святителя Луки первым из вузов ЛНР прошел аккредитацию в Российской Федерации.
ИА Новороссия 05:22
Технологии

Опубликовано первое фото работающей PlayStation 5

Напомним, релиз игровой системы PlayStation 5 намечен на конец 2020 года, цена официально не названа, но, по информации одного из "сливов", ожидается, что она составит 499 долларов.
Российская газета 04:33
Как работают Яндекс.Новости?
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
Главное