Происшествия
ВедомостиСуд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия
Басманный суд Москвы отклонил жалобу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на бездействие следователя СК в связи с проверкой в отношении полицейских, задержавших журналиста, сообщили в пресс-службе суда. Адвокат Голунова Сергей Бадамшин пожаловался в суд на следователя в конце октября.
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В данном случае надо ориентироваться на решение суда, что мы и делаем, мы его не комментируем. Потом также было сказано о своевременных действиях, если я не ошибаюсь. Но дальше просто наблюдаем за развитием ситуации.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 05:58
с чего всё началось
Басманный суд Москвы не удовлетворил жалобу журналиста Ивана Голунова на бездействие Следственного комитета (СК) РФ в расследовании дела о наркотиках, по которому ранее он был обвиняемым. Как заявил журналистам после заседания адвокат Голунова Сергей Бадамшин, они намерены обжаловать решение суда.Интерфакс03:16
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Новый механизм расчета пенсионных выплат будет основан на «базовом показателе», размер которого будет каждый год устанавливаться не парламентов, как минимальный прожиточный минимумом, а правительством.
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Общество
ФБК нашел у ведущей «России-1» самолёт и яхту за 8 млрд рублей. Видео
Если самолет купил у ВТБ лично Костин (что уже коррупция), то он заплатил за это 60 млн долларов / почти 4 млрд рублей.
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«Панцирь» отразил атаку беспилотников в Сирии
Спорт
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В следующем матче россиянки сыграют против сборной ДР Конго. Также соперниками России по группе являются команды Швеции и Японии.
Политика
Япония подарит США остров для военных испытаний
Япония собирается купить остров и предоставить его США для военных испытаний.
Общество
Еще три лекарственных препарата приравняли к наркотикам в России
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Космос
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Спорт
Глава ФТАР поручил срочно провести расследование по материалам НТВ
Как отмечается в заявлении на сайте ФТАР, федерация намерена в срочном порядке запросить все сведения, имеющиеся у журналистов телеканала НТВ, а также обратиться во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) за содействием в проведении данного внутреннего расследования.
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Зеленский предложил переехать всем украинцам, которые «за Россию»
Президент Украины Владимир Зеленский предложил переехать в РФ всем украинцам, которые считают себя русскими.
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Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали 10 человек
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Здоровье
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