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Известия
Известия

Суд отклонил жалобу на бездействие СК в связи с отравлением Навального

Басманный суд Москвы отказал в удовлетворении жалобы юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Вячеслава Гимади по заявлению о возбуждении уголовного дела в связи с предполагаемым отравлением Алексея Навального, передает корреспондент «Известий» в пятницу, 4 сентября, из зала суда.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

СК направил для проверки заявление о покушении на Навального

Следователь не стал уведомлять его о результатах проверки, и тогда Гамади обратился в суд с жалобой на действия ведомства. Однако на сегодняшнем заседании Басманный суд ее отклонил, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости03:10
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ТАСС

Следователи не видят оснований для возбуждения дела после госпитализации Навального

ТАСС06:23
RT на русском

СК направил для проверки заявление о покушении на Алексея Навального

RT на русском02:49
Эхо Москвы

Басманный суд Москвы отклонил жалобу юристов ФБК на бездействие СК в связи с отравлением Алексея Навального

Эхо Москвы04:07
Коммерсантъ

Суд отклонил жалобу ФБК о бездействии СКР по заявлению о покушении на Навального

Коммерсантъ03:40
РИА Новости

Суд признал законными действия СК по ситуации с Навальным

РИА Новости03:16
Интерфакс

Суд отклонил жалобу ФБК на бездействие СКР в ситуации с Навальным

Интерфакс03:15
Телеканал 360°

СК направил на проверку заявление о покушении на убийство Навального

Телеканал 360°02:42

Кремль прокомментировал идею Дерипаски о переносе столицы из Москвы

«Дерипаска является очень опытным, знающим предпринимателем, который реализует очень сложные комплексные проекты, зачастую весьма успешные, — конечно, он имеет право на собственную точку зрения», — сказал Песков.
Кремль прокомментировал идею Дерипаски о переносе столицы из Москвы
Lenta.ru06:01
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В Германии опровергли утверждение о фальсификации дела Навального

Само собой, утверждение господина Лукашенко не соответствует действительности. цитата из сообщения Отмечается, что накануне о новых сведениях об отравлении Навального высказались канцлер Германии, министр иностранных дел и министр обороны.
Piter.tv01:55
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Rocket Lab получила лицензию на запуск ракет с территории США, что поможет в получении правительственных заказов

Частная космическая компания Rocket Lab объявила о получении лицензии Федерального управления гражданской авиации (FAA) на осуществление деятельности по запуску малых спутников с помощью собственных ракет Electron с территории США.
3DNews2 сентября в 08:53