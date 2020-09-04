Басманный суд Москвы отказал в удовлетворении жалобы юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Вячеслава Гимади по заявлению о возбуждении уголовного дела в связи с предполагаемым отравлением Алексея Навального, передает корреспондент «Известий» в пятницу, 4 сентября, из зала суда.

С чего всё началось СК направил для проверки заявление о покушении на Навального Следователь не стал уведомлять его о результатах проверки, и тогда Гамади обратился в суд с жалобой на действия ведомства. Однако на сегодняшнем заседании Басманный суд ее отклонил, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости 03:10