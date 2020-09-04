Суд отклонил жалобу на бездействие СК в связи с отравлением Навального
Басманный суд Москвы отказал в удовлетворении жалобы юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Вячеслава Гимади по заявлению о возбуждении уголовного дела в связи с предполагаемым отравлением Алексея Навального, передает корреспондент «Известий» в пятницу, 4 сентября, из зала суда.В источнике
С чего всё началось
СК направил для проверки заявление о покушении на Навального
Следователь не стал уведомлять его о результатах проверки, и тогда Гамади обратился в суд с жалобой на действия ведомства. Однако на сегодняшнем заседании Басманный суд ее отклонил, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости03:10
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