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Известия
Известия

Суд отклонил жалобу на бездействие СК в связи с отравлением Навального

Басманный суд Москвы отказал в удовлетворении жалобы юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Вячеслава Гимади по заявлению о возбуждении уголовного дела в связи с предполагаемым отравлением Алексея Навального, передает корреспондент «Известий» в пятницу, 4 сентября, из зала суда.В источнике
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РИА Новости

СК направил для проверки заявление о покушении на Навального

Следователь не стал уведомлять его о результатах проверки, и тогда Гамади обратился в суд с жалобой на действия ведомства. Однако на сегодняшнем заседании Басманный суд ее отклонил, передает корреспондент РИА Новости.
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СК направил для проверки заявление о покушении на Алексея Навального

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Суд отклонил жалобу ФБК на бездействие СКР в ситуации с Навальным

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Суд отклонил жалобу ФБК о бездействии СКР по заявлению о покушении на Навального

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Телеканал 360°

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