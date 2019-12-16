Экономика

ГЛАС.RUГЛАС.RUBaring Vostok прекратит инвестиции в банк «Восточный»

Фонды компании Baring Vostok, которые последние 9 лет инвестировали в развитие банка «Восточный», теперь прекращают вкладывать деньги. За все время объем вложенных средств составил 320 млн долларов.
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 21:37, Ашберн
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Baring Vostok Capital Partners
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