Происшествия
RT на русскомСуд отложил решение о мере пресечения охраннику колледжа в Приамурье
Благовещенский городской суд в субботу отложил до 19 ноября рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения охраннику ЧОПа «Сириус-А» Олегу Ермолову, который работал в колледже, где учащийся устроил стрельбу.
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с чего всё началось
Отвечая на вопрос судьи, охранник подтвердил наличие судимости. В ходе прений представитель прокуратуры попросила суд на 72 часа отложить рассмотрение вопроса об избрании ему меры пресечения. Адвокат обвиняемого, в свою очередь, попросила заменить ее на домашний арест.ТАССвчера в 20:31
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Суд отложил арест охранника колледжа Благовещенска, где студент устроил стрельбу
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