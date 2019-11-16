Отвечая на вопрос судьи, охранник подтвердил наличие судимости. В ходе прений представитель прокуратуры попросила суд на 72 часа отложить рассмотрение вопроса об избрании ему меры пресечения. Адвокат обвиняемого, в свою очередь, попросила заменить ее на домашний арест.

с чего всё началось

Благовещенский городской суд в субботу отложил до 19 ноября рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения охраннику ЧОПа «Сириус-А» Олегу Ермолову, который работал в колледже, где учащийся устроил стрельбу.

Суд отложил решение о мере пресечения охраннику колледжа в Приамурье

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