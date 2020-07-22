Происшествия
RT на русскомМосгорсуд отменил продление ареста экс-полицейским по делу Голунова
Мосгорсуд отменил решение о продлении ареста четырём бывшим полицейским по делу о превышении полномочий и фальсификации доказательств при задержании журналиста Ивана Голунова в 2019 году, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось
Мосгорсуд в среду отменил решение о продление ареста четырем бывшим полицейским по делу о превышении полномочий и фальсификации доказательств при задержании журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.ТАСС10:09
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