Происшествия

RT на русскомRT на русскомМосгорсуд отменил продление ареста экс-полицейским по делу Голунова

Мосгорсуд отменил решение о продлении ареста четырём бывшим полицейским по делу о превышении полномочий и фальсификации доказательств при задержании журналиста Ивана Голунова в 2019 году, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось

Мосгорсуд сократил срок ареста полицейским, обвиняемым по делу Голунова

Мосгорсуд в среду отменил решение о продление ареста четырем бывшим полицейским по делу о превышении полномочий и фальсификации доказательств при задержании журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС10:09

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Защита обжаловала решение суда об аресте экс-полицейских по делу Голунова

РИА Новости10:20

Суд отменил продление ареста экс-полицейским по делу Голунова

РБК10:00

Мосгорсуд сократил срок ареста полицейским, обвиняемым по делу Голунова

ТАСС10:09

Мосгорсуд отменил продление ареста полицейских по делу Голунова

Коммерсантъ10:06

Мосгорсуд отменил продление ареста экс-полицейским по делу Голунова

RT на русском10:02

Мосгорсуд отправил на новое рассмотрение материал о продлении ареста фигурантам «дела Голунова»

Интерфакс10:11

Мосгорсуд отменил постановление о продлении содержания под стражей полицейским, обвиняемым по делу Ивана Голунова

Эхо Москвы09:56
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Умер министр из Свердловской области, у которого был коронавирус

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Главу карельского «Мемориала» Дмитриева приговорили к 3,5 года колонии

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Ассоциация туроператоров России (АТОР) объяснила, каким именно образом будут компенсировать расходы на отдых внутри страны.
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RT на русском вчера в 03:15
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Госдума одобрила законопроект об удаленной работе в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе, который упрощает процедуру временного перевода сотрудников на дистанционный формат.
РБК вчера в 10:56
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Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова

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«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала

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РБК 02:34
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Авто

Kia показала на видео новый серийный кроссовер Kia Sonet

7 августа компания Kia в Индии проведет презентацию нового кроссовера под названием Sonet.
Tvoe-avto.com вчера в 12:30
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Шоу-бизнес

Дочь телесвахи Розы Сябитовой снова вышла замуж

Телесваха Роза Сябитова в беседе с изданием "Антенна-Телесемь" рассказала о второй свадьбе своей дочери Ксении.
Газета.Ru 05:53
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Происшествия

В США полицейские напали на освещавших протесты журналистов из России

RT на русском 06:10
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Шоу-бизнес

Свадьбе быть: Роберт Паттинсон обручился со Сьюки Уотерхаус

С 2018 года Паттинсон начал встречаться с моделью и бывшей девушкой Купера Сьюки Уотерхаус.
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Происшествия

В Грузии задержан соучастник убийства следователя Шишкиной

Предполагаемый соучастник убийства следователя ОВД России Евгении Шишкиной задержан в Грузии.
RT на русском 09:34
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Экономика

Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников

Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
Газета.Ru вчера в 03:27
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Армия и оружие

Завершились госиспытания нового пистолета-пулемета Калашникова

Межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему наименование «9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20» для увековечивания памяти конструктора стрелкового оружия Виктора Калашникова.
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Политика

Жители Хабаровска на стихийном митинге потребовали отставки Путина

В Хабаровске вечером 22 июля начался очередной стихийный митинг возле здания правительства региона.
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Госдума приравняла отчуждение части территории РФ к экстремизму

Согласно закону, экстремизмом признается нарушение территориальной целостности РФ, в том числе отчуждение части ее территории.
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Дерипаска высказался против расширения Москвы

Миллиардер Олег Дерипаска высказался против расширения Москвы. По его мнению, в России назрела необходимость «разгружать» столицу.
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«Крылья Советов» выбыли из премьер-лиги в ФНЛ

Самара, 22 июля 2020, 14:24 — REGNUM Самарские «Крылья Советов» выбыли из Российской премьер-лиги (РПЛ) в первый дивизион по итогам сезона 2019/20.
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Пятый сезон сериала «Корона» выйдет не ранее 2022 года

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В центре Москвы в квартире нашли тело девушки

В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
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Звезда «Интернов» уехал в Лондон работать официантом

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ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Кабардино-Балкарии, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.
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Игры

Появился ключевой постер «Halo Infinite»

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«Челси» хочет обменять Кепу на тер Штегена

Сообщается, что «синие» готовы отдать вратаря команды Кепу Аррисабалагу с доплатой в обмен на тер Штегена.
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Кокорин отреагировал на информацию о возможном переходе в «Спартак»

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин, выступающий на правах аренды в "Сочи", высказался о возможном переходе в московский "Спартак".
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Знатока «Что? Где? Когда?» обвинили в домогательствах

Ровшан Аскеров прокомментировал «Ридусу» обвинения в домогательствах в адрес Михаила Скипского.
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Клип группы Little Big установил рекорд YouTube-канала Евровидения

Клип группы Little Big на песню Uno, размещённый на YouTube-канале конкурса «Евровидение», набрал 134 млн просмотров и стал самым популярным материалом за всё время существования страницы.
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Срочно: В центре Киева после взрыва загорелись два автомобиля

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В рейтинге лучших регионов России для жизни Удмуртия заняла 52 место

Удмуртия заняла 52 место в рейтинге лучших регионов России по качеству жизни. Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Удмуртия» со ссылкой на РБК.
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Задержание корреспондента "Медузы" Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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