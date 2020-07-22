Мосгорсуд в среду отменил решение о продление ареста четырем бывшим полицейским по делу о превышении полномочий и фальсификации доказательств при задержании журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

с чего всё началось

Мосгорсуд отменил решение о продлении ареста четырём бывшим полицейским по делу о превышении полномочий и фальсификации доказательств при задержании журналиста Ивана Голунова в 2019 году, сообщает ТАСС.

Общество В ОП предложили выплатить по 15 тысяч рублей пенсионерам В Общественной палате России предложили «разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России с единовременной выплатой в 15 тыс. рублей». 1,6K

Общество «Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ». 183

Армия и оружие Завершились госиспытания нового пистолета-пулемета Калашникова Межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему наименование «9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20» для увековечивания памяти конструктора стрелкового оружия Виктора Калашникова. 151

Политика Жители Хабаровска на стихийном митинге потребовали отставки Путина В Хабаровске вечером 22 июля начался очередной стихийный митинг возле здания правительства региона.

Политика Дерипаска высказался против расширения Москвы Миллиардер Олег Дерипаска высказался против расширения Москвы. По его мнению, в России назрела необходимость «разгружать» столицу. 3

Футбол «Крылья Советов» выбыли из премьер-лиги в ФНЛ Самара, 22 июля 2020, 14:24 — REGNUM Самарские «Крылья Советов» выбыли из Российской премьер-лиги (РПЛ) в первый дивизион по итогам сезона 2019/20.

Происшествия В центре Москвы в квартире нашли тело девушки В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы. 169

Футбол «Челси» хочет обменять Кепу на тер Штегена Сообщается, что «синие» готовы отдать вратаря команды Кепу Аррисабалагу с доплатой в обмен на тер Штегена.

Футбол Кокорин отреагировал на информацию о возможном переходе в «Спартак» Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин, выступающий на правах аренды в "Сочи", высказался о возможном переходе в московский "Спартак".