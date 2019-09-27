с чего всё началось

Решение принял Арбитражный суд Сахалинской области по иску российской компании по бурению нефтегазовых скважин «КСА дойтаг дриллинг». Сегодня, 26 сентября 2019 года, стало известно, что впервые за пять лет российский суд отменил начисление налогов за выплату дивидендов офшорной компании.

Гаджеты Супердешевые 4K-телевизоры Xiaomi поступают в продажу Xiaomi Mi TV Pro стал первым телевизором Xiaomi с новой однокристальной системой Amlogic T972, которая производится по нормам 12-нанометрового технологического процесса.

Политика Секретарь СНБО Украины Данилюк подал в отставку Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк подал заявление об отставке.

Здоровье Кардиолог рассказал, как следить за здоровьем после 35 лет Завкафедрой госпитальной терапии № 1 лечебного факультета Московской медицинской академии имени Сеченова, академик РАН, профессор Юрий Беленков рассказал, что каждый человек после 35 лет должен начать следить за некоторыми показателями здоровья.

Политика Пелоси заподозрила Россию в причастности к скандалу с Трампом Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси считает, что Россия причастна к скандалу вокруг разговора американского и украинского президентов — Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Политика Пушков прокомментировал слова вице-премьера Украины об СНГ Ранее вице-премьер Украины по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба в интервью "Европейской правде" назвал СНГ "клубом неудачников", который ни на что не способен, и признался, что лично для него Содружество – это закрытая история.

Общество Шнуров прокомментировал запрет курения на балконах Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в стихах прокомментировал запрет курить и жарить шашлык на балконах квартир, который начнет действовать в России с 1 октября.

Происшествия Алтайского маньяка задержали на Кипре Экс-следователя с Алтая, отсидевшего за насилие, Александра Сатлаева задержали на Кипре за ограбление женщины, в России он объявлен в международный розыск по подозрению в изнасиловании жительницы Барнаула.

Политика Госдума потребует лишить Deutsche Welle аккредитации По словам господина Пискарева, комиссия направит материалы расследования в Генеральную прокуратуру, ФСБ, МВД России и Роскомнадзор для привлечения DW к административной ответственности за нарушение избирательного законодательства и законодательства о противодействии экстремизму, а также в МИД России «для принятия решения о дальнейшей аккредитации» издания.

Политика В Киеве заявили, что не будут восстанавливать авиасообщение с Россией По мнению Криклия, с учетом политики, которую Россия ведет в отношении Украины, "о прямом авиасообщении с [Россией] нельзя говорить вообще".

Происшествия МВД и СК раскрыли убийство настоятеля монастыря в Переславле-Залесском Найден и задержан подозреваемый в убийстве настоятеля Свято-Троицкого Данилова монастыря в Переславле-Залесском, игумена Даниила, сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Политика В Кремле оценили возможность возобновления авиасообщения с Грузией В Кремле рассчитывают, что в своё время будут созданы условия, необходимые для восстановления авиасообщения с Грузией.

Здоровье В Челябинской области судебные приставы опечатали операционную Плачевное состояние операционной и рентген-кабинета вынудило сотрудников Роспотребнадзора закрыть медицинские помещения В больнице Аргаяша Челябинской области часть медицинских помещений находятся в ужасном состоянии.

Шоу-бизнес Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.

Политика Курц снова станет канцлером Австрии, уверен политолог Лидер Австрийской народной партии (АНП) Себастьян Курц по итогам досрочных парламентских выборов снова станет канцлером Австрии с вероятностью почти 100%, если в ближайшее время не произойдет никаких неожиданных событий, считает научный координатор Центра евразийских исследований Венского университета, научный директор Института политики безопасности Александр Дубови.

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Общество На рынке появились гендерно-нейтральные куклы Барби Американская компания Mattel, производящая с 1959 года знаменитые игрушки под названием Барби, запустила новую линейку - гендерно-нейтральных кукол.

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Политика Малахов ответил на критику его передачи со стороны МИД Киргизии Ранее МИД Киргизии выразил обеспокоенность в связи со словами Малахова, прозвучавшими в передаче "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1". Телеведущий предположил, что гражданин республики Исламбек Акбаров мог подстроить аварию, в результате которой погиб сын миллиардера.

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Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

Общество Проекты участников конкурса «Цифровой прорыв» направят в регионы По результатам конкурса участники смогут запустить свой бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны или выиграть денежный приз в размере 500 тыс. рублей, а также получить грант от Фонда содействия инновациям на развитие своего проекта.

Шоу-бизнес Футболиста Тарасова раскритиковали за «женские» джинсы В комментариях к совместному снимку Тарасова и Костенко люди задавались вопросом, зачем футболист надел «женские» джинсы.

Политика Эксперт оценил позицию Польши по ограничению доступа «Газпрома» к Opal Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов в эфире радио Sputnik прокомментировал слова руководителя польской государственной нефтегазовой компании PGNIG Петра Вожняка, заявившего о "трагических" последствиях в случае эксплуатации "Газпромом" трубопровода Opal на полную мощность.

Общество Медведев поручил пересмотреть правила работы ресторанов и кафе Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил до 15 октября подготовить предложения по проведению эксперимента в ряде регионов страны по ослаблению надзора за продукцией, производимой на предприятиях общепита, говорится в перечне поручений премьера.