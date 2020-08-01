Апелляционный суд отменил приговор Джохару Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне, говорится в решении суда.

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Апелляционный суд отменил приговор Джохару Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне, говорится в пятницу, 31 июля, в решении суда. Отменен смертный приговор по пяти пунктам обвинения. Дело передали в нижестоящий суд для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора, сообщает Reuters.

Суд отменил приговор Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне

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