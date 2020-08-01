Происшествия
ИзвестияСуд отменил приговор Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне
Апелляционный суд отменил приговор Джохару Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне, говорится в пятницу, 31 июля, в решении суда. Отменен смертный приговор по пяти пунктам обвинения. Дело передали в нижестоящий суд для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора, сообщает Reuters.
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Апелляционный суд отменил приговор Джохару Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне, говорится в решении суда.РИА Новости15:40
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В Хабаровске проходит очередной несанкционированный митинг в поддержку Фургала.
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Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК.
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Польша заявила о новых деталях в деле о крушении Ту-154 под Смоленском
Самолёт Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли 96 членов польской делегации.
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Концертный директор Пугачевой опроверг слухи о разводе с Галкиным
Слухи о разводе Аллы Пугачевой с телеведущим Максимом Галкиным не соответствуют действительности.
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На Алтае завели дело после обнаружения тел четырёх человек на турбазе
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Названо условие, при котором Россия начнет поставлять оружие в Донбасс
Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников рассказал, что может вынудить Россию задуматься о поставках оружия Донбассу.
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В мире зафиксирован рекордный прирост случаев коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рекордный прирост случаев заражения коронавирусом за сутки, заразились более 292 тыс. человек, следуют из данных на сайте организации.
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Управление по вопросам этики при правительстве США в пятницу вечером опубликовало ежегодную финансовую выписку, в которой отражены данные о доходах президента страны Дональда Трампа за 2019 год.
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах.
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В субботу, 1 августа, Россия откроет границу с Абхазией, приводит "Интерфакс" данные оперативного штаба.
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Пушков оценил требование Кравчука отдать Украине $300 млрд
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На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ
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Водителей России ждёт ряд нововведений
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Пользователи соцсетей высмеяли слова Зеленского о «бомбящих самолетах»
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Светлана Лобода сняла клип «Boom Boom» с Pharaoh и Ксенией Собчак
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Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов
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