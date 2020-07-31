Суд отменил приговор Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне
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Апелляционный суд отменил приговор Джохару Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне, говорится в пятницу, 31 июля, в решении суда. Отменен смертный приговор по пяти пунктам обвинения. Дело передали в нижестоящий суд для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора, сообщает Reuters.В источнике
С чего всё началось
Суд в США отменил смертный приговор Царнаеву за теракт
Апелляционный суд отменил приговор Джохару Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне, говорится в решении суда.
РИА Новостивчера в 15:40
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Суд в США отменил смертный приговор Джохару Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне
Коммерсантъвчера в 15:51