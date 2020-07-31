Суд отменил приговор Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне

Апелляционный суд отменил приговор Джохару Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне, говорится в пятницу, 31 июля, в решении суда. Отменен смертный приговор по пяти пунктам обвинения. Дело передали в нижестоящий суд для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора, сообщает Reuters.