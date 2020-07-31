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Суд отменил приговор Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне

Апелляционный суд отменил приговор Джохару Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне, говорится в пятницу, 31 июля, в решении суда. Отменен смертный приговор по пяти пунктам обвинения. Дело передали в нижестоящий суд для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора, сообщает Reuters.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Суд в США отменил смертный приговор Царнаеву за теракт

Апелляционный суд отменил приговор Джохару Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне, говорится в решении суда.
РИА Новостивчера в 15:40
Подробнее о событии
ТАСС

Трамп назвал решение отменить смертный приговор Джохару Царнаеву нелепым

ТАСС18:18
RT на русском

Трамп назвал нелепым решение об отмене смертного приговора Царнаеву

RT на русском18:16
Интерфакс

Суд в США отменил смертный приговор Царнаеву

Интерфаксвчера в 15:46
Газета.Ru

Трамп назвал «нелепой» отмену смертного приговора организатору теракта в Бостоне

Газета.Ru17:12
Коммерсантъ

Суд в США отменил смертный приговор Джохару Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне

Коммерсантъвчера в 15:51
Lenta.ru

Трамп отреагировал на отмену смертного приговора Царнаеву

Lenta.ru17:45
РИА Новости

Суд в США отменил смертный приговор Царнаеву за теракт

РИА Новостивчера в 15:40

Все испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет

Вакцина от коронавирусной инфекции, которая разрабатывается российскими учеными, формирует иммунитет у 100 процентов добровольцев, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Lenta.ruвчера в 16:06
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Кравчук: Россия, США, Великобритания должны восстанавливать Донбасс

Леонид Кравчук считает, что эти страны должны участвовать в восстановлении Донбасса, потому что подписав Будапештский меморандум, они гарантировали Украине безопасность, а по мнению Кравчука, Россия является той страной, которая нанесла Украине на Донбассе огромный ущерб.
ИА Красная Весна30 июля в 16:46
5

На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ

"При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль УАЗ- 452 на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении.
Российская газетавчера в 08:23
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Юран покинул пост главного тренера «Химок»

51-летний специалист был назначен главным тренером команды в конце января этого года, довел химчан до второго места в турнирной таблице ФНЛ и, соответственно, вывел в Премьер-лигу, а также сделал команду призером Олимп Кубка России - в финале красно-черные уступили петербургскому "Зениту" со счетом 0:1.
Газета.Ruвчера в 15:25