Происшествия
РБКСуд в США отменил смертный приговор Царнаеву за теракт
Апелляционный суд первого округа США отменил смертный приговор уроженцу Чечни Джохару Царнаеву, осужденному за совершение теракта на Бостонском марафоне в 2013 году, передает Reuters.
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Апелляционный суд отменил приговор Джохару Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне, говорится в решении суда.РИА Новостивчера в 15:40
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Экшен Battletoads выйдет на ПК и Xbox One 20 августа
Microsoft и Dlala Studios объявили о том, что горячо ожидаемый экшен Battletoads выйдет на ПК и Xbox One 20 августа.
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Общество
В Хабаровске проходит очередная акция в поддержку Фургала
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На Аляске семь человек погибли при столкновении небольших самолетов
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На Алтае завели дело после обнаружения тел четырёх человек на турбазе
RT на русском вчера в 10:12
Экономика
Apple впервые стала дороже Saudi Aramco
Капитализация Saudi Aramco оценивается в $1,76 трлн. Накануне, 30 июля, Apple отчиталась о результатах своей деятельности за второй квартал.
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Общество
Актеры «Современника» отреагировали на уход Гармаша из театра
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Экономика
В России повысят накопительные пенсии
Накопительные пенсии россиян в 2020 году повышают на 9,13%, перерасчет сделают с 1 августа, он касается 80 тысяч человек, сообщает Пенсионный фонд России (ПФР).
РИА Новости вчера в 17:17
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НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по Туле
Газета.Ru вчера в 05:42
Кино
Сериал «Чернобыль» получил премию BAFTA как лучший мини-сериал
Сериал «Чернобыль», снятый американским телеканалом HBO и британской телесетью Sky, стал лучшим мини-сериалом по версии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).
Коммерсантъ вчера в 19:58
Политика
34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко прошел в Минске
В столице Белоруссии при усиленных мерах безопасности провели многотысячный пикет кандидата в президенты республики Светланы Тихановской, передает РИА Новости.
Live24 вчера в 02:37
Происшествия
Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве
Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК.
РИА Новости вчера в 13:01
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Эксперт Щельцин рассказал о причинах потери связи у смартфонов
О трех самых вероятных причинах потери сети рассказал гендиректор АНО Цифровые платформы Арсений Щельцин.
NewInform вчера в 22:36
Происшествия
Зверски убивший супругу житель Башкирии ранее не был судим
Челябинск, 31 июля 2020, 14:45 — REGNUM Убивший свою жену на глазах у маленьких детей житель Башкирии ранее не был судим.
REGNUM вчера в 07:45
Экономика
Путин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года
Владимир Путин подписал закон, который разрешает с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запретит криптовалюты как средство платежа в России.
РИА Новости вчера в 10:14
Футбол
Министр Терюшков не говорил Юрану об увольнении из-за Газизова
Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отрицает приписанные ему слова о том, что увольнение главного тренера «Химок» Сергея Юрана состоялось по просьбе генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова.
Евро-футбол.ру вчера в 15:53
Авто
Ремонт автомобилей в России может подорожать в 10 раз
По оценкам экспертов, из-за грядущих нововведений средняя стоимость ремонта может увеличиться в 7-10 раз.
Новые автомобили вчера в 22:42
Происшествия
В результате крушения скоростного поезда в Португалии погибли люди
Не менее 50 человек пострадали при сходе скоростного поезда с рельсов в Португалии, передает Reuters со ссылкой на местные власти.
Российская газета вчера в 13:11
Общество
В Белоруссии сообщили о неспокойной обстановке на границе с Россией
«Обстановка на российско-белорусской границе остается неспокойной», — отмечают журналисты.
Lenta.ru вчера в 09:16
Экономика
Роман Абрамович и партнеры продают 40% Highland Gold
Коммерсантъ вчера в 06:24
Фигурное катание
Фигуристка Косторная ушла от тренера Тутберидзе в группу Плющенко
Алена Косторная занималась в группе Этери Тутберидзе с 2017 года. В прошлом сезоне она стала чемпионкой Европы и победительницей Гран-при.
Вести.Ru вчера в 09:23
Общество
Вильфанд рассказал о погоде в российских регионах в августе
По словам Вильфанда, прогноз на месяц дает представление о средних показателях температуры, а в целом августовская погода, как и в июле, будет "нервной" — со значительными температурными перепадами.
РИА Новости вчера в 03:06
Общество
Росавиация назвала первые международные рейсы после снятия ограничений
Первый после снятия ограничений рейс состоится в 07:50 мск из Шереметьево, Boeing 777 «Аэрофлота» вылетит в Стамбул.
РБК вчера в 15:34
Футбол
«Оренбург» возглавит иностранный специалист
Как информирует «Матч ТВ», вакантный пост займет чешский специалист Марцел Личка. Личка известен по успешной работе в чемпионате Беларуси.
ProstoProSport 30 июля в 18:15
Армия и оружие
Россия начала испытания оружия Судного дня
26 июля Минобороны России подтвердило испытания первой атомной подводной лодки — носителя системы "Посейдон", получившей прозвище "оружие судного дня" и "уничтожителя американских городов".
Ruinformer.com 30 июля в 04:19
Экономика
Что нас ждёт в августе: уволенным поднимут компенсации, а всем остальным — цены на газ
У работающих пенсионеров повысятся пенсии (чуть-чуть) 1 августа — традиционная корректировка выплат для работающих пенсионеров.
НГС.Кемерово вчера в 21:00
Политика
Названо условие, при котором Россия начнет поставлять оружие в Донбасс
Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников рассказал, что может вынудить Россию задуматься о поставках оружия Донбассу.
Газета.Ru вчера в 06:26
Политика
Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что задержанные в республике россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
RT на русском 30 июля в 11:05
Политика
Трамп в субботу подпишет закон о запрете TikTok в США
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что планирует подписать распоряжение о запрете китайского приложения TikTok на территории страны.
Российская газета вчера в 23:46
Общество
Трамп предоставил данные о доходах за 2019 год
Президент США Дональд Трамп заработал в 2019 году $446 млн, следует из ежегодной финансовой выписки, опубликованной CNN.
РБК вчера в 23:34