Апелляционный суд отменил приговор Джохару Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне, говорится в решении суда.

с чего всё началось

Апелляционный суд первого округа США отменил смертный приговор уроженцу Чечни Джохару Царнаеву, осужденному за совершение теракта на Бостонском марафоне в 2013 году, передает Reuters.

Суд в США отменил смертный приговор Царнаеву за теракт

Экономика Apple впервые стала дороже Saudi Aramco Капитализация Saudi Aramco оценивается в $1,76 трлн. Накануне, 30 июля, Apple отчиталась о результатах своей деятельности за второй квартал. 1

Экономика В России повысят накопительные пенсии Накопительные пенсии россиян в 2020 году повышают на 9,13%, перерасчет сделают с 1 августа, он касается 80 тысяч человек, сообщает Пенсионный фонд России (ПФР). 3

Кино Сериал «Чернобыль» получил премию BAFTA как лучший мини-сериал Сериал «Чернобыль», снятый американским телеканалом HBO и британской телесетью Sky, стал лучшим мини-сериалом по версии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). 5

Политика 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко прошел в Минске В столице Белоруссии при усиленных мерах безопасности провели многотысячный пикет кандидата в президенты республики Светланы Тихановской, передает РИА Новости.

Экономика Путин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года Владимир Путин подписал закон, который разрешает с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запретит криптовалюты как средство платежа в России. 269

Футбол Министр Терюшков не говорил Юрану об увольнении из-за Газизова Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отрицает приписанные ему слова о том, что увольнение главного тренера «Химок» Сергея Юрана состоялось по просьбе генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова.

Происшествия В результате крушения скоростного поезда в Португалии погибли люди Не менее 50 человек пострадали при сходе скоростного поезда с рельсов в Португалии, передает Reuters со ссылкой на местные власти. 22

Общество Вильфанд рассказал о погоде в российских регионах в августе По словам Вильфанда, прогноз на месяц дает представление о средних показателях температуры, а в целом августовская погода, как и в июле, будет "нервной" — со значительными температурными перепадами. 134

Футбол «Оренбург» возглавит иностранный специалист Как информирует «Матч ТВ», вакантный пост займет чешский специалист Марцел Личка. Личка известен по успешной работе в чемпионате Беларуси.

Армия и оружие Россия начала испытания оружия Судного дня 26 июля Минобороны России подтвердило испытания первой атомной подводной лодки — носителя системы "Посейдон", получившей прозвище "оружие судного дня" и "уничтожителя американских городов". 45