Происшествия

РБКРБКСуд в США отменил смертный приговор Царнаеву за теракт

Апелляционный суд первого округа США отменил смертный приговор уроженцу Чечни Джохару Царнаеву, осужденному за совершение теракта на Бостонском марафоне в 2013 году, передает Reuters.
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Суд в США отменил смертный приговор Царнаеву за теракт

Апелляционный суд отменил приговор Джохару Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне, говорится в решении суда.
РИА Новостивчера в 15:40

Подробнее о событии

Новости на «России 24». Трамп назвал нелепым отмену приговора Джохару Царнаеву

Вести.Ru00:00

Суд в США отменил смертный приговор Царнаеву

Интерфаксвчера в 15:46

Трамп назвал решение отменить смертный приговор Джохару Царнаеву нелепым

ТАССвчера в 18:18

Трамп назвал нелепым решение об отмене смертного приговора Царнаеву

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Трамп отреагировал на отмену смертного приговора Царнаеву

Lenta.ruвчера в 17:45

Трамп назвал нелепым отмену смертного приговора Джохару Царнаеву

Комсомольская правдавчера в 21:23

Суд в США отменил смертный приговор Царнаеву за теракт

РИА Новостивчера в 15:40
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Экшен Battletoads выйдет на ПК и Xbox One 20 августа

Microsoft и Dlala Studios объявили о том, что горячо ожидаемый экшен Battletoads выйдет на ПК и Xbox One 20 августа.
3DNews вчера в 11:37
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Общество

В Хабаровске проходит очередная акция в поддержку Фургала

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Происшествия

Три человека пострадали от взрыва на газовой заправке на Кубани

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Происшествия

На Аляске семь человек погибли при столкновении небольших самолетов

РИА Новости вчера в 21:05
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Происшествия

На Алтае завели дело после обнаружения тел четырёх человек на турбазе

RT на русском вчера в 10:12
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Экономика

Apple впервые стала дороже Saudi Aramco

Капитализация Saudi Aramco оценивается в $1,76 трлн. Накануне, 30 июля, Apple отчиталась о результатах своей деятельности за второй квартал.
Коммерсантъ вчера в 15:22
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Общество

Актеры «Современника» отреагировали на уход Гармаша из театра

РБК вчера в 14:57
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Экономика

В России повысят накопительные пенсии

Накопительные пенсии россиян в 2020 году повышают на 9,13%, перерасчет сделают с 1 августа, он касается 80 тысяч человек, сообщает Пенсионный фонд России (ПФР).
РИА Новости вчера в 17:17
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Армия и оружие

НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по Туле

Газета.Ru вчера в 05:42
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Кино

Сериал «Чернобыль» получил премию BAFTA как лучший мини-сериал

Сериал «Чернобыль», снятый американским телеканалом HBO и британской телесетью Sky, стал лучшим мини-сериалом по версии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).
Коммерсантъ вчера в 19:58
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Политика

34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко прошел в Минске

В столице Белоруссии при усиленных мерах безопасности провели многотысячный пикет кандидата в президенты республики Светланы Тихановской, передает РИА Новости.
Live24 вчера в 02:37
Происшествия

Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве

Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК.
РИА Новости вчера в 13:01
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Технологии

Эксперт Щельцин рассказал о причинах потери связи у смартфонов

О трех самых вероятных причинах потери сети рассказал гендиректор АНО Цифровые платформы Арсений Щельцин.
NewInform вчера в 22:36
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Происшествия

Зверски убивший супругу житель Башкирии ранее не был судим

Челябинск, 31 июля 2020, 14:45 — REGNUM Убивший свою жену на глазах у маленьких детей житель Башкирии ранее не был судим.
REGNUM вчера в 07:45
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Экономика

Путин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года

Владимир Путин подписал закон, который разрешает с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запретит криптовалюты как средство платежа в России.
РИА Новости вчера в 10:14
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Футбол

Министр Терюшков не говорил Юрану об увольнении из-за Газизова

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отрицает приписанные ему слова о том, что увольнение главного тренера «Химок» Сергея Юрана состоялось по просьбе генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова.
Евро-футбол.ру вчера в 15:53
Авто

Ремонт автомобилей в России может подорожать в 10 раз

По оценкам экспертов, из-за грядущих нововведений средняя стоимость ремонта может увеличиться в 7-10 раз.
Новые автомобили вчера в 22:42
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Происшествия

В результате крушения скоростного поезда в Португалии погибли люди

Не менее 50 человек пострадали при сходе скоростного поезда с рельсов в Португалии, передает Reuters со ссылкой на местные власти.
Российская газета вчера в 13:11
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Общество

В Белоруссии сообщили о неспокойной обстановке на границе с Россией

«Обстановка на российско-белорусской границе остается неспокойной», — отмечают журналисты.
Lenta.ru вчера в 09:16
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Экономика

Роман Абрамович и партнеры продают 40% Highland Gold

Коммерсантъ вчера в 06:24
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Фигурное катание

Фигуристка Косторная ушла от тренера Тутберидзе в группу Плющенко

Алена Косторная занималась в группе Этери Тутберидзе с 2017 года. В прошлом сезоне она стала чемпионкой Европы и победительницей Гран-при.
Вести.Ru вчера в 09:23
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Общество

Вильфанд рассказал о погоде в российских регионах в августе

По словам Вильфанда, прогноз на месяц дает представление о средних показателях температуры, а в целом августовская погода, как и в июле, будет "нервной" — со значительными температурными перепадами.
РИА Новости вчера в 03:06
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Общество

Росавиация назвала первые международные рейсы после снятия ограничений

Первый после снятия ограничений рейс состоится в 07:50 мск из Шереметьево, Boeing 777 «Аэрофлота» вылетит в Стамбул.
РБК вчера в 15:34
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Футбол

«Оренбург» возглавит иностранный специалист

Как информирует «Матч ТВ», вакантный пост займет чешский специалист Марцел Личка. Личка известен по успешной работе в чемпионате Беларуси.
ProstoProSport 30 июля в 18:15
Армия и оружие

Россия начала испытания оружия Судного дня

26 июля Минобороны России подтвердило испытания первой атомной подводной лодки — носителя системы "Посейдон", получившей прозвище "оружие судного дня" и "уничтожителя американских городов".
Ruinformer.com 30 июля в 04:19
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Экономика

Что нас ждёт в августе: уволенным поднимут компенсации, а всем остальным — цены на газ

У работающих пенсионеров повысятся пенсии (чуть-чуть) 1 августа — традиционная корректировка выплат для работающих пенсионеров.
НГС.Кемерово вчера в 21:00
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Политика

Названо условие, при котором Россия начнет поставлять оружие в Донбасс

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников рассказал, что может вынудить Россию задуматься о поставках оружия Донбассу.
Газета.Ru вчера в 06:26
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Политика

Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что задержанные в республике россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
RT на русском 30 июля в 11:05
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Политика

Трамп в субботу подпишет закон о запрете TikTok в США

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что планирует подписать распоряжение о запрете китайского приложения TikTok на территории страны.
Российская газета вчера в 23:46
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Общество

Трамп предоставил данные о доходах за 2019 год

Президент США Дональд Трамп заработал в 2019 году $446 млн, следует из ежегодной финансовой выписки, опубликованной CNN.
РБК вчера в 23:34
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