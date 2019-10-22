Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъСуд отменил приговор водителю автобуса, въехавшему в переход в Москве

Московский городской суд отменил приговор водителю автобуса Виктору Тихонову, который в декабре 2017 года въехал в переход станции московского метро «Славянский бульвар». Мера пресечения была изменена на домашний арест.
Читать в источнике
Комментировать16

Подробнее о событии

Водителя автобуса, въехавшего в переход на Славянском бульваре, освободили из-под стражи

ТАСС08:50

Суд отменил приговор водителю автобуса, въехавшему в подземный переход у метро

Интерфакс09:13

Суд отменил приговор въехавшему в переход в Москве водителю автобуса

РБК09:02

Мосгорсуд выпустил из СИЗО виновника ДТП у станции «Славянский бульвар»

Вечерняя Москва08:52

Суд отменил приговор въехавшему в переход в Москве водителю автобуса

РИА Новости09:27

Суд отменил приговор въехавшему в переход у «Славянского бульвара» водителю автобуса

Москва 2408:45

Мосгорсуд отменил приговор въехавшему в переход у метро «Славянский бульвар» водителю автобуса

Агентство Москва08:42
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 09:42, Ашберн
Наука

Открыта причина неизлечимого и агрессивного рака

Хотя существуют препараты, нацеленные на GPX4, большинство видов рака остаются устойчивыми к химиотерапии.
Lenta.ru 07:59
Политика

В ДНР украинского журналиста приговорили к 15 годам тюрьмы за шпионаж

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) украинского журналиста Станислава Асеева приговорили к 15 годам лишения свободы.
Lenta.ru 06:39
Шоу-бизнес

Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей

Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва вчера в 11:23
Политика

Лукашенко заявил об усилении напряженности у границ Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что обстановка вблизи границ страны постоянно обостряется.
Газета.Ru 07:38
Политика

В Сочи проходят переговоры Путина и Эрдогана

Президент России Владимир Путин и лидер Турции Тайип Эрдоган проводят переговоры в узком составе в сочинской резиденции Бочаров Ручей.
РИА Новости 06:34
Авто

Зарегистрированы названия для новых Aurus

Авторамблер вчера в 04:44
Происшествия

Три человека погибли при аварии на руднике «Таймырский»

Три человека погибли в результате аварии на руднике "Таймырский". Об этом сообщает пресс-служба "Норникеля".
Газета.Ru 08:56
Происшествия

Сейф с золотом найден на месте прорыва дамб в Красноярске

Газета.Ru 04:36
Экономика

«Денег не дадим»: Россия может отказать Белоруссии в кредите

Минск рассчитывает занять у Москвы 600 миллионов долларов. Эти деньги нужны для погашения уже имеющихся долгов.
РИА Новости 01:00
Общество

Россияне не забрали выигрышей в лотерею на 3 млрд рублей

Сумма невостребованных выигрышей всероссийских государственных лотерей составляет 2,8 млрд рублей, такие цифры назвал оператор по распространению билетов «Столото» специально для «Известий».
Известия вчера в 13:00
Шоу-бизнес

Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации

Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
ФАН вчера в 01:47
Политика

Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО

Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 14:12
Общество

Император Японии Нарухито восходит на престол

Как сообщалось, 30 апреля 2019 года прежний император Японии Акихито отрекся от престола в связи с преклонным возрастом, и уже 1 мая его старший сын Нарухито стал монархом.
Вести.Ru вчера в 22:42
Политика

СБУ задержала экс-замминистра экономразвития по подозрению в госизмене

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала бывшего заместителя министра экономического развития страны, которого подозревают в государственной измене из-за нанесения значительного ущерба обороноспособности государства.
RT на русском 09:34
Политика

«Азов» ответил на подозрения американских политиков в терроризме

Украинская праворадикальная организация «Азов» ответила на предложение членов палаты представителей США внести ее в список террористических организаций.
Lenta.ru вчера в 14:52
Шоу-бизнес

Внук Пугачевой стал выпускником элитного британского вуза

Кристина Орбакайте долго скрывала, в каком высшем заведении учится ее средний сын, но журналистам «Комсомольской правды» все-таки удалось узнать название заведения.
Woman.ru вчера в 11:45
Финансы

Орешкин отметил существенное снижение инфляции

Годовая инфляция в России продолжает снижаться, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Вести.Финанс 05:09
Экономика

Минсельхоз назвал стабильной ситуацию с ценами на гречку

Минсельхоз назвал ситуацию на рынке гречки стабильной, незначительное повышение оптовых цен в сентябре 2019 года восстановило стоимость крупы до уровня предыдущих лет, говорится в сообщении ведомства.
Коммерсантъ 07:46
Здоровье

Доктор Мясников перечислил лекарства, вызывающие у больных зависимость

Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил лекарственные препараты, которые вызывают зависимость у больных.
Вечерний курьер 04:58
Происшествия

Фигурант дела о нападении на Кашина получил 8 лет колонии за похищение

Вячеслав Борисов, фигурант дела о нападении на журналиста Олега Кашина, осужден в Санкт-Петербурге на восемь лет колонии строгого режима за похищение человека.
Известия 08:00
Общество

Суд в Польше разрешил выдать РФ экс-главу НПО «Космос» Чернякова

В Польше окружной суд Варшавы разрешил выдать России бывшего главу НПО «Космос» Андрея Чернякова, сообщает РИА Новости.
REGNUM 08:43
Технологии

Создан кожаный чехол для смартфона, реагирующий на щекотку

Популярная механика 04:28
Фигурное катание

Лучше промолчать: Ягудин избегает дома общения с Тотьмяниной

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин заявил, что дома предпочитает не разговаривать со своей супругой, фигуристкой Татьяной Тотьмяниной.
Телепрограмма 01:37
Происшествия

На постояльцев хостела в Новой Москве напал заместитель администратора

На постояльцев хостела в Новой Москве с ножом напал заместитель администратора.
RT на русском 03:41
Происшествия

В Осло вооруженный человек угнал машину скорой и сбил людей

Неизвестный на угнанной скорой помощи сбил несколько человек, в том числе задел коляску с двумя детьми, один ребенок получил легкие травмы.
Газета.Ru 09:33
Общество

Названа самая бесполезная бытовая техника в России

Портал Hi-tech Mail.ru провел опрос среди пользователей, попросив их назвать наиболее бесполезный предмет бытовой техники.
Российская газета 03:45
Происшествия

Дочь посла Ирана нашли мертвой в Москве

РБК 05:34
Кино

Звезда «Игры престолов» сыграет злодея в сериале по «Властелину колец»

Британский актёр Джозеф Моул, сыгравший Бенджена Старка в сериале «Игра престолов», выступит в роли злодея в многосерийном проекте «Властелин колец».
News.ru 07:35
Общество

Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян

Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 06:17
Армия и оружие

Японские и корейские истребители сопроводили российских стратегов

Вести.Ru 08:49
Как работают Яндекс.Новости?
Главное