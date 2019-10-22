Происшествия

Газета.RuГазета.RuСуд отменил приговор въехавшему в переход у метро водителю автобуса

Мосгорсуд отменил приговор и вернул пересмотр в суд первой инстанции уголовное дело Виктора Тихонова - водителя автобуса, въехавшего в переход у метро "Славянский бульвар" в 2017 году, передает агентство "Москва".
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Суд объяснил отмену приговора въехавшему в переход у метро водителю

РБК12:28

Суд объяснил причину отмены приговора водителю автобуса, въехавшего в переход в Москве

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Мосгорсуд: Доводы защиты о неисправности автобуса под управлением В.Тихонова суд первой инстанции не учел

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Юрист объяснил отмену приговора виновнику крупного ДТП на «Славянском бульваре»

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Суд отменил приговор въехавшему в переход в Москве водителю автобуса

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Суд отменил приговор водителю автобуса, въехавшему в подземный переход у метро

Интерфакс09:13
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Три человека погибли в результате аварии на руднике "Таймырский". Об этом сообщает пресс-служба "Норникеля".
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Объединенное командование Вооруженных сил (ВС) Ирака потребовало вывести со своей территории американские подразделения, переброшенные туда из Сирии.
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