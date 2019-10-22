Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъСуд отменил приговор водителю автобуса, въехавшему в переход в Москве

Московский городской суд отменил приговор водителю автобуса Виктору Тихонову, который в декабре 2017 года въехал в переход станции московского метро «Славянский бульвар». Мера пресечения была изменена на домашний арест.
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Суд объяснил отмену приговора въехавшему в переход у метро водителю

РБК12:28

Суд объяснил причину отмены приговора водителю автобуса, въехавшего в переход в Москве

ТАСС12:16

Суд отменил приговор водителю автобуса, въехавшему в подземный переход у метро

Интерфакс09:13

Мосгорсуд: Доводы защиты о неисправности автобуса под управлением В.Тихонова суд первой инстанции не учел

Агентство Москва11:28

Юрист объяснил отмену приговора виновнику крупного ДТП на «Славянском бульваре»

Вечерняя Москва12:08

Суд отменил приговор въехавшему в переход в Москве водителю автобуса

РИА Новости09:27

Суд объяснил причину отмены приговора водителю автобуса, въехавшего в переход в Москве

Москва 2411:32
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Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 14:13, Вашингтон
Экономика

В Думе решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса

Комитет Госдумы по бюджету и налогам, чье мнение имеет решающее значение в парламенте при рассмотрении федерального бюджета, включил в проект постановления Госдумы о принятии в первом чтении проекта бюджета на 2020–2022 годы пункт о пересмотре коэффициента индексации единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для малого бизнеса на 2020 год.
РБК 10:28
Политика

Путин: Россия и Турция нашли решение ситуации на границе с Сирией

Судьбоносные решения по ситуации на сирийско-турецкой границе достигнуты в Сочи на переговорах президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
Вести.Ru 13:09
Фигурное катание

15-летняя Анна Щербакова установила рекорд женского фигурного катания

Российская фигуристка Анна Щербакова, одержав победу на первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе, установила рекорд в женском катании.
РИА Новости вчера в 11:50
Происшествия

В Москве умерла дочь иранского посла

RT на русском 06:16
Армия и оружие

Шойгу: У США осталось полтора часа на выполнение обязательств по Сирии

У Вашингтона остается 1 час и 31 минута, чтобы выполнить все обязательства, взятые на себя по Сирии, заявил министр обороны России Сергей Шойгу после переговоров российского и турецкого лидеров.
Взгляд.ру 13:46
Шоу-бизнес

Сменившая имидж Надежда Бабкина «омолодилась» на 20 лет

Отечественная эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Надежда Бабкина на странице в Instagram продемонстрировала подписчикам очередную смену имиджа.
Актуальные Новости вчера в 22:41
Происшествия

В Перми девочка погибла во время тренировки в бассейне

По данным следствия, во вторник во время тренировки в группе синхронного плавания в городском бассейне скончалась 11-летняя девочка.
Российская газета 13:29
Кино

«Звездные войны» побили рекорд «Мстителей» по предпродаже билетов

Газета.Ru 12:27
Общество

Кадыров попал в Книгу рекордов России

РИА Новости 11:30
Общество

Король Таиланда лишил всех титулов свою фаворитку за своенравность

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн подписал указ, согласно которому его официальная фаворитка лишается титула консорта и всех воинских регалий.
МИР 24 вчера в 16:57
Происшествия

В Ростовской области пять человек погибли в перестрелке

ТАСС 11:13
Происшествия

В Осло неизвестный угнал «скорую» и сбил людей

В норвежском Осло неизвестный мужчина угнал скорую помощь. После этого он наехал на нескольких человек.
Московский Комсомолец 08:03
Футбол

Турецкий голкипер был удален с поля на 11-й секунде матча

Metaratings 07:03
Происшествия

Новосибирскую певицу избили в московском салоне красоты

Вести.Ru 06:36
Армия и оружие

В Минске готовят ответ на размещение американских танков в Литве

Александр Лукашенко поручил 22 октября государственному секретарю СБ и министру обороны в самое ближайшее время представить план мероприятия по адекватному реагированию на действия, связанные с размещением у границы суверенного государства контингента вооруженных сил США.
Российская газета 14:08
Общество

РАН попросила Минобрнауки пересмотреть правила об изоляции российских ученых

Президиум Российской академии наук (РАН) обратился в Минобрнауки с просьбой пересмотреть правила общения между российскими и иностранными учеными.
Daily Storm 12:54
Финансы

Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки до 6% до конца года

Сбербанк ожидает, что ЦБ снизит ключевую ставку с нынешних 7% на 0,5 п. п. 25 октября и, возможно, еще на 0,5 п. п. в декабре, сообщил «РИА Новости» главный экономист банка Антон Струченевский.
Коммерсантъ 08:39
Футбол

«Ювентус» опубликовал заявку на матч с «Локомотивом»

РБК 09:37
Политика

Россия, Евросоюз и Украина провели технические консультации по газу

Россия, Украина и ЕС провели технические консультации 21 октября в Брюсселе в рамках подготовки к трехсторонней встрече на министерском уровне, которая намечена на 28 октября.
ТАСС 04:31
Общество

Британия возобновляет полеты в египетский Шарм-эш-Шейх

Правительство Великобритании объявило о возобновлении полетов в аэропорт Шарм-эш-Шейх (Египет) спустя 4 года после крушения российского авиалайнера компании «Когалымавиа» над Синаем в 2015 году, следует из заявления Минтранса Великобритании.
Rambler News Service 08:19
Политика

Сенат США одобрил присоединение Северной Македонии к НАТО

Сенат США во вторник принял протокол о присоединении Северной Македонии к НАТО. Трансляция велась на сайте верхней палаты.
ТАСС 13:01
Экономика

Поставщики предупредили о росте цен на гречку в России

Поставщики предупредили розничные сети о повышении цен на гречневую крупу в России.
RT на русском 02:13
Происшествия

Российское судно подало сигнал бедствия у берегов Норвегии

У берегов Норвегии российский ледокол подал сигнал бедствия, сообщает 22 октября Центральное управление службы спасения Норвегии на своей странице в Twitter.
REGNUM 03:13
Политика

Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО

Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 14:12
Общество

Половине россиян хватает денег только на еду и одежду

Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Вести.Ru 01:53
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева пожаловалась на травлю в соцсетях

РИА Новости 10:18
Общество

Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику

Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
ТАСС вчера в 20:01
Экономика

Вложения граждан в страхование жизни застрахуют в АСВ

По мнению регулятора, введение системы гарантирования позволит повысить уровень доверия населения к институту формирования долгосрочных накоплений через страховые компании, поскольку граждане будут уверены в сохранности своих вложений.
Российская газета 07:03
Происшествия

Опубликовано видео смертельного боя росгвардейца за краповый берет

Издание DVhab.ru опубликовало видео поединка, после которого сдававший экзамен на краповый берет боец Росгвардии впал в кому и скончался.
Газета.Ru 09:33
Экономика

В мировой экономике нашли новый пузырь

Новым пузырем на рынке могут стать высокодоходные развивающиеся рынки.
Lenta.ru 13:38
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